به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، سیده فاطمه مقیمی درباره بلوکه شدن حساب تجار ایرانی در گرجستان اظهارداشت: این مسئله را پیگیری کرده‌ایم اما به صورت مبهم جواب دادند که تعدادی از حساب‌های ایرانیان مسدود شده و همچنین اجازه افتتاح حساب جدید را فعلا به دلایلی نمی دهند.

وی افزود: بسیاری از موارد به دلیل بحث اقامتی و مهاجرتی بوده که در حال بررسی هستند، همچنین مقداری هم به شرایط تحریمی که آمریکا دوباره علیه ایران اعمال کرده باز می‌گردد.

رییس اتاق بازرگانی ایران و گرجستان تاکید کرد: با توجه به اینکه اتحادیه اروپا تحریم‌ها را تایید نکرده انتظار می‌رود این مسئله حل شود که به عنوان اعتراض این موضوع را اعلام کردیم. همچنین با سفارت ایران در گرجستان صحبت کردیم و قرار شد که پیگیری بیشتری داشته باشند و اعلام نتیجه کنند.

این در حالی است که بانک «تی بی سی» گرجستان، به تازگی با صدور بخشنامه ای، انجام هرگونه تراکنش بانکی برای ایرانیان بدون کارت اقامت را ممنوع کرده است. بر این اساس در حال حاضر حساب کسانی که قبلا در این بانک حساب داشتند و کارت اقامت آنها آماده نیست، بلوکه شده است.

گرجستان اخیرا مقررات اقامت اتباع خارجی را در این کشور سخت تر کرده و در حال تدوین قانون جدیدی است که براساس آن مجوز اقامت دائمی به آن عده از اتباع خارجی داده می‌شود که در ۱۰ سال اخیر در گرجستان اقامت داشته باشند.