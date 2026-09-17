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۲۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۳۸

اختصاص ۲.۲ همت اعتبار برای پروژه کمربندی خرم‌آباد

اختصاص ۲.۲ همت اعتبار برای پروژه کمربندی خرم‌آباد

خرم‌آباد- استاندار لرستان از اختصاص ۲.۲ همت اعتبار برای پروژه کمربندی خرم‌آباد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید سعید شاهرخی در حاشیه کارگروه مولدسازی لرستان از اختصاص ۲.۲ همت اعتبار از محل مولدسازی به پروژه کمربندی خرم‌آباد خبر داد.

وی با بیان اینکه تأمین مالی این پروژه به‌صورت مشترک از طریق وزارت راه و شهرسازی و استان انجام می‌شود، گفت: تأمین مالی این پروژه در سطح استان از طریق مولدسازی انجام می‌شود و در این جلسه املاکی که برای این کار مدنظر قرار داشتند، مورد بررسی قرار گرفت.

استاندار لرستان، ادامه داد: از سه همت ملک در نظر گرفته شده در این جلسه، میزان ۲.۲ همت به کمربندی غربی خرم‌آباد اختصاص یافت و ۸۰۰ میلیارد تومان نیز برای تکمیل مدارس، در اختیار آموزش‌وپرورش استان قرار می‌گیرد.

شاهرخی، عنوان کرد: براین‌اساس، سایر املاک دولت در اقصی‌نقاط استان و به‌ویژه مرکز استان که سالیان سال، بلاتکلیف رها شده‌اند و حتی گاهی توسط افراد فرصت‌طلب مورد تعدی قرار می‌گرفت، شناسایی می‌شوند و طرح‌های ارزش‌افزایی آنها نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

کد مطلب 6949968

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