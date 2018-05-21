به گزارش خبرنگار مهر، ناصر زارع صبح امروز در جلسه توجیهی طرح کاروزی و مشوق های بیمه کارفرمایی با حضور نمایندگان و رؤسای دستگاه های اجرایی دارای سهمیه کارورزی ابرکوه از کاروزی به عنوان یک فرصت طلایی برای ارتقاء مهارتهای اجتماعی و فنی دانش آموختگان دانشگاهی یاد کرد.

وی با اشاره به اینکه طرح کارورزی با هدف افزایش مهارت آموزی فارغ التحصیلان دانشگاهی و تسهیل جذب در بازار کار کشور ابلاغ شده است، افزود: جامعه هدف اجرای این طرح، دانش آموختگان دانشگاهی گروه سنی ۲۵ تا ۳۵ سال با احتساب دو سال خدمت سربازی در همه رشته‌های دانشگاهی است.

زارع عنوان کرد: کارورزان برحسب نیاز بنگاه‌های اقتصادی خصوصی و تعاونی جذب می شوند و این طرح ذیل طرح کاج (کارآفرینی و اشتغال برای جوانان) یکی از راهکارهای موثر در توسعه اشتغال توأم با مهارت آموزی برای دانش آموختگان دانشگاهی محسوب می شود.

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابرکوه با اشاره به اینکه علاوه بر دانش آموختگان دانشگاهی، «کارفرمایان» و «واحدهای متقاضی جذب کارورز» نیز مخاطبان اجرای طرح کاروزی هستند، گفت: در حال حاضر سامانه ثبت نام به نشانی karvarzi.mcls.gov.ir برای کارورزان و واحدهای پذیرنده فعال است که می‌توانند آمادگی خود را برای اشتغال یا جذب متقاضیان اعلام کنند و واحدهای تولیدی به ازای سه نفر شاغل بیمه شده می توانند یک کارورز را جذب کنند.

وی تصریح کرد: اجرای طرح کارورزی در فرآیندی دو طرفه، فرصت انتقال مهارت و تجربه در محیط کار به دانش آموخته ، امکان انتقال دانش از سوی فارغ التحصیلان به کارگاه و قابلیت جذب و اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی در بازار کار را فراهم می کند.

زارع اظهار داشت: در این شهرستان تاکنون ۴۵ واحد پذیرنده و ۱۸۷ کارورز در سامانه ثبت نام کرده اند و ۱۲ مجوز آموزشی صادر و هشت قرارداد منعقد شده است که انتظار می رود در خلال این همکاری زمینه و انگیزه کارآفرینی و کسب و کار در دانش آموختگان فراهم شود.

به گزارش مهر، در این جلسه نمایندگان و رؤسای دستگاه‌های اجرایی حاضر در جلسه به ارائه نقطه نظرات و پیشنهادات خود پرداختند که پس از بحث و تبادل نظر مقرر شد دستگاه‌های اجرایی، اطلاع رسانی لازم در زمینه ثبت‌نام متقاضیان و واحدهای پذیرنده واجد شرایط در سامانه مربوط صورت پذیرد.