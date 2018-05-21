به گزارش خبرنگار مهر، مسعود انصاریان ظهر امروز در نشست شورای مسکن خوزستان اظهار کرد: بر اساس سرشماری سال ۹۵ تعداد ۲۱۰ هزار و ۱۹۴ واحد مسکونی در سطح روستاهای خوزستان وجود دارد که از این تعداد ۱۳۶ هزار واحد نیاز به مقام سازی دارند.

انصاریان بیان کرد: سال گذشته در خصوص وام های مسکن روستایی، سهمیه هایی مشخص شد اما میزان تحقق این وام در استان خوزستان نسبت به کل کشور پائین تر بود.

وی با بیان اینکه تاکنون ۹۹ هزار سهمیه احداث واحدهای مسکونی برای خوزستان اخذ شده است، افزود: از این تعداد ۸۶ هزار پرونده مورد موافقت بانک ها قرار گرفت که ۷۷ هزار واحد به بانک ها معرفی و ۵۹ هزار واحد مسکونی در نهایت ساخته و در نهایت موفق به اخذ پایان کار شدند.

انصاریان ادامه داد: بر اساس سرشماری سال ۹۵ تعداد ۲۱۰ هزار و ۱۹۴ واحد مسکونی در سطح روستاهای خوزستان وجود دارد که از این تعداد ۱۳۶ هزار واحد نیاز به مقام سازی دارند. سهمیه وام بنیاد مسکن خوزستان در سال ۹۵ حدود ۱۲ هزار و ۸۰۰ بود که بانک ها متعهد به پرداخت هشت هزار مورد برابر با ۲۴۳ میلیارد تومان شدند.