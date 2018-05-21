به گزارش ‌خبرگزاری مهر به نقل از سازمان برنامه و بودجه کشور، قاسم‌ رمضانپور نرگسی معاون امور مجلس و توسعه منطقه‌ای سازمان برنامه و بودجه کشور در آیین تودیع و تکریم از خدمات‌ محمود نوربخش و معارفه مفیدغلامی راد، رئیس‌سازمان مدیریت وبرنامه‌ریزی استان مازندران،‌ با اشاره به جاماندن استان‌های مازندران و گیلان از شاخص‌های توسعه، از اجرای طرح آمایش سرزمین با هدف توسعه استان‌ها خبرداد.

رمضانپور با اشاره به دیدگاه توسعه‌ای استاندار مازندران افزود: همه معتقدیم که رئیس سازمان برنامه و بودجه باید در تعامل تنگاتنگ با استاندار باشد که نه تنها نماینده دولت بلکه نماینده حاکمیت است.

معاون امور مجلس و توسعه منطقه‌ای سازمان برنامه و بودجه کشور در ادامه‌ با بیان‌ اینکه باید بخش خصوصی را وارد عرصه فعالیت کنیم، گفت: متاسفانه هردو استان مازندران و گیلان ‌به‌رغم تصور مسوولان بعد از انقلاب که گمان می کردند این دو استان برخوردار هستند، در شاخص‌های توسعه عقب ماندند.

وی افزود: طی ده سال آینده شاهد تحولات شگرفی در استان‌های شمالی خواهیم بود.

رمضانپور تصریح کرد: با فراهم شدن زمینه‌های مطالعاتی و مشخص شدن پیمانکار، طرح آمایش سرزمین در استان‌ها اجرایی می شود.

به گفته وی بودجه این طرح ملی نیز با بررسی وضعیت اکولوژیکی استان ها تامین می شود.