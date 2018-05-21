به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر اطلاع رسانی جریان حکمت ملی، یان کوبیش نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل در امور عراق، با حضور در دفتر جریان حکمت ملی، با سید عمار حکیم رئیس ائتلاف ملی شیعیان عراق و رئیس جریان حکمت ملی این کشور دیدار و گفتگو کرد.
بر اساس این گزارش، در این دیدار آخرین تحولات اوضاع سیاسی عراق و خاورمیانه، نتایج انتخابات، و تشکیل دولت آینده از مهمترین مسائلی بود که مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت.
سید عمار حکیم با اشاره به اهمیت تشکیل دولتی ملی، خدمتگزار و توانا برای تحقق خواستههای ملت عراق، بر ضرورت شکلگیری این دولت بر اساس تصمیمگیری ملی و به دور از تنشهای منطقهای و بینالمللی تأکید کرد.
وی افزود: باید از فرصت به دست آمده پس از تلاشهای دموکراتیک اخیر، بهره ببریم تا عراق را از بحران خارج کنیم و خواستههای شهروندان عراقی را تحقق بخشیم.
رئیس جریان حکمت ملی از سازمان ملل خواست تا با به کارگیری تجربهها و امکاناتی که در اختیار دارد، دولت آینده عراق را در تحقق اهدافی چون خدمترسانی، از بین بردن فساد و بازسازی سیستم اداری حمایت کند.
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