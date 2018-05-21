به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام ناصر رفیعی، بعد از ظهر دوشنبه در جمع زائران حرم حضرت معصومه(س) اظهار داشت: دین یک مجموعه کامل است که انسان باید در برابر همه دستورات آن تسلیم باشد.

وی افزود: روح دین اسلام، روح تسلیم در برابر دستورات الهی است به همین علت هیچ فردی نمی‌تواند دستورات خداوند متعال را گلچین کند و بگوید من برخی احکام آن را قبول ندارم و اگر چنین کاری انجام دهد همه دین را انکار کرده است.

این استاد حوزه و دانشگاه ادامه داد: در صدر اسلام هم برخی افراد نزد پیامبر(ص) می‌آمدند و نسبت به برخی احکام از جمله ولایت امام علی(ع) اعتراض می‌کردند که مورد قبول ایشان قرار نمی‌گرفت.

وی اظهار داشت: خداوند حکیم و علیم است و پیامبر و ائمه(ع) نیز معصوم هستند و تبعیت از ایشان واجب است.

حجت الاسلام رفیعی با بیان اینکه سؤال در مورد فلسفه نماز، روزه، توحید و... ایراد ندارد، اضافه کرد: این پرسش‌ها نباید به منظور انکار دین باشد.

وی با اشاره به روایتی از امام علی(ع) اضافه کرد: امام علی(ع) فرمودند که توکل بر خدا، تسلیم امر خدا، رضایت به قضای الهی و تفویض امور به خدا چهار رکن ایمان یک فرد مؤمن است.

عضو هیئت علمی جامعه المصطفی(ص) با بیان اینکه ما وظیفه گرا هستیم نه نتیجه‌گرا اظهار داشت: مردم در برابر احکام الهی سه دسته هستند یا تکلیف‌پذیرند، یا تکلیف گریز و یا تکلیف ستیز که بدا به حال کسانی که راه دوم و سوم را برگزینند.

وی به ویژگی یک مبلغ با استفاده از آیه ۳۹ سوره احزاب اشاره کرد و گفت: این آیه گفته است مبلغ دین تنها باید از خدا بترسد و از هیچ قدرت دیگری واهمه نداشته باشد همان طور که امام خمینی(ره) در زندگی خویش این طور بودند و مقام معظم رهبری نیز به واسطه ایمانشان در مقابل سخنان سخیف ترامپ ایستادند و گفتند «غلطی نمی‌تواند بکند».

حجت الاسلام رفیعی افزود: در راه خداوند متعال نباید از ملامت، سرزنش و اقدامات نادرست دیگران ترس و هراسی داشته باشیم چرا که ما به وعده و یاری خداوند متعال ایمان داریم.

وی تأکید کرد: اسرائیل این همه کلاهک هسته‌ای دارد ولی از آتش بازی مختصر فلسطینی‌ها می‌هراسد.

این استاد حوزه و دانشگاه با بیان اینکه نباید از ملامت‌ها هراس داشته باشیم، ادامه داد: دختران نباید به خاطر سرزنش دیگران حجاب خود را کنار بگذارند و یا دست از هویت دینی و اسلامی خود بردارند.

وی گفت: برخی از افراد هستند که در سخت‌ترین شرایط در خارج از کشور و در محیط‌های دانشگاهی حجاب و عفاف خود را حفظ می‌کنند.