محمد امامی امین در گفتگو با خبرنگار مهر از تشدید طرح ویژه نظارتی ماه مبارک رمضان خبر داد و افزود: این طرح با محوریت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران و همکاری سایر دستگاه ها برگزار می شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران با بیان این که این طرح با تمرکز بر اقلام پر مصرف همانند کالاهای لبنی، پروتئینی، برنج، روغن، قند و شکر ، خرما ، میوه ، سبزیجات و شیرینی های پر مصرف صورت گرفته است.

وی گفت: در طرح مذکور با کلیه تخلفات اعم از گران فروشی ،کم فروشی و .... درچارچوب قوانین برخورد قانونی می شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران اضافه کرد: طرح مذکور از ۲۲ اردیبهشت ماه آغاز و تا بیست و سوم خرداد ادامه دارد و طی آن بازرسان و ناظران با هدف تنظیم بازار و تشدید نظارت بر عملکرد واحدهای تولیدی، توزیعی و خدماتی، رسیدگی سریع و دقیق به شکایت‌ها و گزارش‌های مردمی و برخورد با تخلفات احتمالی در سطح استان تهران بر بازار نظارت دارند.

امامی امین با بیان این که بازار ماه مبارک رمضان به شدت تحت نظارت قرار دارد، گفت: پایش مستمر بازار و برنامه ریزی برای نظارت بر تامین و توزیع به موقع اقلام پر مصرف و کالاهای اساسی در این طرح مورد تاکید است.