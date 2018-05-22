امیرعیسی زاده در گفت و گو باخبرنگار مهر در خصوص زمین لرزه های پیاپی که طی چند روز اخیر در دزفول رخ می دهد، اظهار کرد: مرکز زمین لرزه شهرستان دزفول در شهرسالند واقع در بخش سردشت است که همواره شاهد بروز زمین لرزه های خفیفی در آن هستیم.

وی افزود : در چند روز اخیر چندین زمین لرزه پیاپی در برخی مناطق شهرستان از جمله بخش چغامیش رخ داده است؛ ضمن اینکه شدیدترین این زمین لرزه ها در دو روز گذشته در شهر میانرود رخ داد که شدت آن ۴.۲ ریشتر بود.

سرپرست فرمانداری دزفول تصریح کرد: از آنجایی که باید برای زمین لرزه های بالای چهار ریشتر ستاد بحران تشکیل شود، در همان روز ستاد بحران شهرستان دزفول تشکیل جلسه داد و اکنون تمام اقدامات تامینی و مراقبتی در حال انجام است تا آمادگی مقابله با هر گونه مشکل احتمالی را داشته باشیم.

عیسی زاده با تاکید بر اینکه مطابق با بررسی های کارشناسی ستاد بحران استان تاکنون خطری دزفول را تهدید نمی کند، عنوان کرد: مدیریت بحران شهرستان فعال است و خوشبختانه باید گفت نگرانی وجود ندارد؛ ضمن اینکه ستاد بحران استان به صورت مرتب اطلاعیه‌هایی صادر می کند و اگر اطلاعیه ای مبنی بر وجود تهدید و خطر در این خصوص به ماابلاغ شود قطعا به صورت فوری اعلام قبلی به شهروندان خواهیم کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، طی چندروز اخیر ، چندین مورد زمین لرزه از ۲.۵ ریشتر تا ۴.۲ ریشتر در مناطق مختلف شهرستان دزفول، از جمله چغامیش، میانرود و حمزه رخ داده است.

این زمین لرزه های متوالی که با ایجاد صداهای زیادی نیز همراه بوده باعث بروز نگرانی هایی در بین مردم شده است اما تاکنون خسارت مالی و جانی نداشته اند.