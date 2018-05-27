  1. بین الملل
  2. اروپا
۶ خرداد ۱۳۹۷، ۱۶:۴۳

ترکیه: آمریکا اِف- ۳۵ ندهد، از روسیه سوخو- ۵۷ خریداری می‌کنیم

ترکیه: آمریکا اِف- ۳۵ ندهد، از روسیه سوخو- ۵۷ خریداری می‌کنیم

منابع آگاه از احتمال خرید جنگنده های سوخو- ۵۷ روسی توسط ترکیه در صورت ممانعت آمریکا از فروش اِف- ۳۵ به این کشور خبر می دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ینی شفق، ترکیه قصد دارد تا در صورتی که آمریکا از فروش جنگنده های اِف- ۳۵ به این کشور خودداری کند، از روسیه جنگنده های سوخو- ۵۷ را تهیه کند.

بر اساس گزارش این رسانه، منابع آگاه در این باره اعلام کردند که در جریان سفر ولادیمیر پوتین به ترکیه در سوم آوریل توافقاتی درباره همکاری های نظامی میان دو کشور به انجام رسید که خرید احتمالی سوخوهای جنگیِ روسیه نیز در این راستا قلمداد می شوند.

این در حالیست که آمریکا پیشتر اعلام کرده بود که در واکنش به خرید سامانه هوائی اس- ۴۰۰ از روسیه توسط ترکیه، از فروش جنگنده های اف- ۳۵ به آنکارا جلوگیری خواهد کرد.

کد مطلب 4307575

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • M IR ۰۶:۴۱ - ۱۴۰۳/۰۱/۰۳
      0 0
      پاسخ
      فروش جنگنده و تجهیزات نظامی پیشرفته به ترکیه یک پیشرفت نیست بلکه یک پس رفت است در جنگ اوکراین و روسیه ترکیه هرچه در توان داشت برای اوکراین فرستاد و کمک کرد بعداً ترکیه عضو ناتو میباشد، اشتباه بزرگ پوتی،، خرسها به زور وارد است تا به سیاست،

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها