به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ینی شفق، ترکیه قصد دارد تا در صورتی که آمریکا از فروش جنگنده های اِف- ۳۵ به این کشور خودداری کند، از روسیه جنگنده های سوخو- ۵۷ را تهیه کند.

بر اساس گزارش این رسانه، منابع آگاه در این باره اعلام کردند که در جریان سفر ولادیمیر پوتین به ترکیه در سوم آوریل توافقاتی درباره همکاری های نظامی میان دو کشور به انجام رسید که خرید احتمالی سوخوهای جنگیِ روسیه نیز در این راستا قلمداد می شوند.

این در حالیست که آمریکا پیشتر اعلام کرده بود که در واکنش به خرید سامانه هوائی اس- ۴۰۰ از روسیه توسط ترکیه، از فروش جنگنده های اف- ۳۵ به آنکارا جلوگیری خواهد کرد.