به گزارش خبرنگار مهر، در پی بارش های بهاری کم سابقه و رعد و برقهای پی در پی، رویش قارچ های وحشی در دل طبیعت هم نسبت به سالیان گذشته بیشتر شد و این چتری های پرطرفدار و البته سمی دردسرهای فراوانی را برای زاگرس نشینان ایجاد کرد.

رویش این "کلاهک های مرگ" در نهایت منجر به کشته شدن ۸نفر و مسموم شدن قریب به ۵۰۰ نفر از مردم کرمانشاه شد و همچنان با وجود اطلاع رسانی های مکرر در حال قربانی گرفتن است.

همین آمارهای بالای مسمومان در نهایت منجر به ممنوعیت عرضه قارچ های خودرو در بازار شد، اما حالا معمای تازه ای در این میان شکل گرفته است و مسئولان بهداشت اعلام کرده اند که قارچ های سمی حتی در قارچ های پرورشی هم مشاهده شده است!

جمع آوری ۵۵۰ کیلوگرم قارچ سمی از بازار /بخشی از قارچ های سمی پرورشی بود!

کارشناس مسئول بهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تاکنون ۵۵۰ کیلوگرم قارچ سمی اعم از قارچ وحشی و پرورشی در کرمانشاه جمع آوری شده است.

بهمن خدادادیان گفت: به همین منظور با سازمان جهاد کشاورزی و معاونت غذا و دارو مکاتبه ای داشته ایم مبنی بر اینکه تدابیری اندیشیده شود تا قارچ های گلخانه ای نیز به صورت بسته بندی شده و نه فله ای توزیع شود.

وی افزود: در پی بازرسی های انجام شده ۵۵۰ کیلوگرم قارچ سمی که بخشی از آن نیز قارچ های گلخانه ای بودند از سطح بازار جمع آوری شد البته واحدهای گشت زنی از کاهش عرضه این قارچ ها خبر می دهند زیرا مردم به دلیل اطلاع رسانی های انجام شده دیگر رغبتی به مصرف قارچ های وحشی حتی با قیمتهای پایین ندارند.

خدادادیان خاطرنشان کرد: درصدد هستیم در جلسه کارگروه سلامت که با حضور اتاق اصناف، دستگاه های بازرسی و دیگر دستگاه ها برگزار می شود واحدهای گلخانه ای تولید قارچ یا تعطیل یا تدابیری اخذ شود تا به صورت بسته بندی شده در بازار عرضه شوند.

کارشناس مسئول بهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه افزود: امسال به دلیل بارشهای زیاد و کمتر تابیدن آفتاب شرایط برای رشد قارچ های وحشی فراهم بود و حتی شاهد این بودیم اهالی بومی که سالها قارج وحشی مصرف می کردند در شناسایی این قارچ ها به خطا افتادند و این علت اصلی بخشی از مسمومیتها بود.

وی بیان داشت: درصدد آن هستیم که فرصتی به واحدهای گلخانه ای تولید کننده قارچ برای عرضه به بازار در قالب بسته بندی دهیم تا دیگربه صورت فله ای روانه بازار نشوند.

برای بسته بندی قارچ های فله ای بخش خصوصی متقاضی شود

مدیرکل جهاد کشاورزی استان کرمانشاه نیز به خبرنگار مهر گفت: بخش خصوصی می بایست به منظور بسته بندی قارچ ورود کند.

خسرو شهبازی اظهار داشت: در سایر استانهای کشور نیز قارچ به صورت فله ای عرضه می شود و در حال حاضر نیز در کرمانشاه شاهد عرضه فله ای قارچ هستیم البته اگر این عرضه در قالب بسته بندی و با برند مشخصی انجام شود بهتر است.

وی افزود: این بسته بندی از نظر بازاریابی و فروش و البته اطمینان دهی بیشتر به مردم پیامدهای مثبتی به دنبال دارد که ما نیز توصیه می کنیم واحدهای گلخانه ای به این سمت و سو حرکت کنند با توجه به اینکه واحدهای گلخانه ای قارچ در ماهیدشت از کیفیت بالایی برخوردار هستند و توصیه می شوند به صورت بسته بندی شده و تحت عنوان یک برند قارچ را به بازار عرضه کنند.

شهبازی با اشاره به اینکه این واحدها خود باید درخواست دهنده باشند خاطر نشان کرد: در حال حاضر محصولات کشاورزی نظیر سیب زمینی و گوجه فرنگی نیز به صورت فله ای به عراق صادر می شود که بهتر است در قالب بسته بندی شده و با یک برند مشخص به بازار عرضه شود.