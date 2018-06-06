لبنیات باید ارزان تر از نوشابه باشد تا سلامت مردم تضمین شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر عبداللهی در خصوص لزوم بازنگری بر قیمت محصولات غذایی گفت: درست است که به عنوان مسئول تغذیه وزارت بهداشت به مردم مصرف مواد غذایی سالم و مطابق با سلامتی مردم را توصیه می کنیم، اما از سویی قیمت این محصولات هم اهمیت دارد.

وی افزود: محصولاتی مانند شیر و لبنیات، باید با قیمت مناسب تری در اختیار مردم قرار بگیرد، تا تمام دهک ها قادر به خریداری آنها باشند، بنابراین فقط با آموزش و فرهنگسازی نمی توان مردم را به سمت مصرف غذای مفید و اصلاح سبک تغذیه سوق داد.

مدیر کل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت با بیان اینکه قیمت کالا بر قدرت خرید مردم تاثیرگذار است، گفت: مثلا در شرایطی که در کشور، مردم با کمبود دریافت کلسیم مواجه هستند، توصیه به مصرف لبنیات افزایش پیدا می کند، درحالیکه مردم، مخصوصا دهک های با درآمد پایین، علیرغم کسب اطلاعات درخصوص مصرف بیشتر لبنیات، قادر به خرید آنها نیستند.

عبداللهی گفت: وقتی قیمت نوشابه از دوغ ارزان تر است، طبیعی است که مردم به خرید نوشابه روی می آورند درحالیکه نوشابه حاوی شکر فراوانی است و فرد با مصرف آن دچار، دیابت، پوکی استخوان و فشارخون خواهد شد، بنابراین علاوه براینکه آن ماده غذایی به بدن سودی نرسانده، بلکه منجر به آسیب و بیماری نیز می شود، در نتیجه، علاوه بر کاهش قیمت محصولات مفید و سودرسان، باید بر افزایش قیمت محصولات آسیب رسان به سلامت مردم نیز اهتمام جدی وجود داشته باشد.

وی در پایان تاکید کرد: دسترسی مردم به محصولات غذایی سودمند از حیث توانمندی برای خرید، مبحث مهمی است که باید مدنظر سیاستگذاران قرار بگیرد.