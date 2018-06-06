روز قدس کابوس جنایتکاران رژیم صهیونیستی است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی با دعوت از مردم سلحشور و روزه دار ایران اسلامی برای حضور گسترده در راهپیمایی روز قدس اظهار داشت: این روز مبارک، میراث بزرگ حضرت امام خمینی ره و نماد انسجام و پویایی جهان اسلام برای دفاع از آرمان فلسطین و مقاومت در برابرظلم، تجاوز و سلطه طلبی رژیم صهیونیستی و حامیان آن است.

دبیر شورای عالی امنیت ملی، حمایت ایران از آرمان فلسطین را اقدامی اصولی، اعتقادی و ناشی از تکلیف دینی عنوان کرد و افزود: پیروزی‌های مستمر محور مقاومت در سوریه موجب افزایش خودباوری و انگیزه کشورهای اسلامی در برابر سلطه طلبی رژیم صهیونیستی شده است.

شمخانی افزود: مردم قهرمان و شجاع فلسطین هیچگاه منتظر مذاکرات و تصمیم دیگران نماندند و غیرت اسلامی خویش را در دفاع از قدس شریف و آرمان آزادی فلسطین با جهاد وایثاردرمقابله با این رژیم کودک کش به نمایش گذاشتند.

وی روز قدس را کابوسی برای جنایتکاران رژیم صهیونیستی توصیف کرد وافزود: سردمداران وحشت زده این رژیم در آستانه این روز بزرگ از طرفی با کشتار مردم فلسطین و هدف قرار دادن امدادگران اوج سبُعیت خود را نشان می دهند و از طرفی، با دورگردی در اروپا در صدد تضعیف اصلی ترین حامی مردم فلسطین یعنی جمهوری اسلامی ایران هستند.

دبیر شورای عالی امنیت ملی تصریح کرد: حضور میلیونی و پر شکوه تر مسلمانان و آزادگان جهان در راهپیمایی روز قدس امسال ضمن خنثی کردن اقدامات مذبوحانه آنان نشان خواهد داد با وجود توطئه های گوناگون نظام سلطه، موضوع فلسطین و رهایی قدس شریف از چنگال رژیم صهیونیستی همچنان اولویت اصلی جهان اسلام است و نزدیک است روزی که میراث ماندگار خمینی کبیر مرگ رژیم جعلی و جنگ افروز صهیونیستی را رقم زند.