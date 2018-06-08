  1. استانها
  2. کردستان
۱۸ خرداد ۱۳۹۷، ۱۲:۴۵

نماینده کردستان در مجلس خبرگان رهبری:

وحدت نیاز جهان اسلام/حمایت از مظلوم جزو اصول انقلاب اسلامی است

سنندج - نماینده مردم کردستان در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به تلاش دشمن برای ایجاد تفرقه، گفت: وحدت و همدلی یکی از نیازهای جهان اسلامی است.

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا فایق رستمی ظهر امروز در مراسم راهپیمایی سنندج اظهار داشت: دشمن از تمامی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های خود برای ایجاد اختلاف و تفرقه در بین کشورهای اسلامی استفاده می کند و ما باید در مقابل این توطئه ها هوشیار باشیم.

وی ادامه داد: وحدت و همدلی نیاز اصلی جهان اسلام است و همه مسلمانان باید با وحدت خود در مقابل دشمنان دین مبین اسلام ایستادگی کرده و اجازه ندهند این اختلافات باعث شود تا دنیای اسلام با مشکلات بیشتری مواجه شود.

نماینده مردم کردستان در مجلس خبرگان رهبری افزود: نامگذاری آخرین جمعه ماه مبارک رمضان به نام روز جهانی خود و فروش میلیونی مردم در کشورهای مختلف در راستای محکوم کردن سیاست‌های رژیم غاصب صهیونیستی نشان می‌دهد که مسلمانان در هر شرایطی آماده دفاع از مظلوم هستند.

وی با اشاره به اقدام تاریخی حضرت امام خمینی عنوان کرد: این نامگذاری نشان داد که ملت ایران در هر شرایطی آماده دفاع از مظلوم هستند و این مهم را در سالهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران به بهترین شکل ممکن به نمایش گذاشته اند.

ماموستا رستمی در بخش دیگری از سخنان خود به یکی از اصول مهم انقلاب اسلامی ایران اشاره کرد و افزود: حمایت از مظلوم و دفاع از حق و حقوق آن یکی از اصول مترقی و مهم انقلاب اسلامی ایران بوده و این مهم همچنان به عنوان یک اولویت در دستور کار قرار خواهد گرفت.

وی ادامه داد: امروز افتخار می‌کنیم که در کشوری زندگی می‌کنیم که در هر شرایطی از حقوق مظلومین دفاع می‌کند و حضور میلیونی مردم در دفاع از قدس شریف یکی از همین برکات و دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران به شمار می رود.

وی ضمن تقدیر از حضور پرشور مردم استان کردستان در صحنه های مختلف دفاع از انقلاب و نظام اسلامی یادآور شد: مردم کردستان در هر شرایطی آماده حضور در صحنه هستند و این مهم را بارها به نمایش گذاشته اند و امروز نیز شاهد حضور پر شور آن‌ها در روز جهانی قدس هستیم.

کد خبر 4315227

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها