وحدت نیاز جهان اسلام/حمایت از مظلوم جزو اصول انقلاب اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا فایق رستمی ظهر امروز در مراسم راهپیمایی سنندج اظهار داشت: دشمن از تمامی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های خود برای ایجاد اختلاف و تفرقه در بین کشورهای اسلامی استفاده می کند و ما باید در مقابل این توطئه ها هوشیار باشیم.

وی ادامه داد: وحدت و همدلی نیاز اصلی جهان اسلام است و همه مسلمانان باید با وحدت خود در مقابل دشمنان دین مبین اسلام ایستادگی کرده و اجازه ندهند این اختلافات باعث شود تا دنیای اسلام با مشکلات بیشتری مواجه شود.

نماینده مردم کردستان در مجلس خبرگان رهبری افزود: نامگذاری آخرین جمعه ماه مبارک رمضان به نام روز جهانی خود و فروش میلیونی مردم در کشورهای مختلف در راستای محکوم کردن سیاست‌های رژیم غاصب صهیونیستی نشان می‌دهد که مسلمانان در هر شرایطی آماده دفاع از مظلوم هستند.

وی با اشاره به اقدام تاریخی حضرت امام خمینی عنوان کرد: این نامگذاری نشان داد که ملت ایران در هر شرایطی آماده دفاع از مظلوم هستند و این مهم را در سالهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران به بهترین شکل ممکن به نمایش گذاشته اند.

ماموستا رستمی در بخش دیگری از سخنان خود به یکی از اصول مهم انقلاب اسلامی ایران اشاره کرد و افزود: حمایت از مظلوم و دفاع از حق و حقوق آن یکی از اصول مترقی و مهم انقلاب اسلامی ایران بوده و این مهم همچنان به عنوان یک اولویت در دستور کار قرار خواهد گرفت.

وی ادامه داد: امروز افتخار می‌کنیم که در کشوری زندگی می‌کنیم که در هر شرایطی از حقوق مظلومین دفاع می‌کند و حضور میلیونی مردم در دفاع از قدس شریف یکی از همین برکات و دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران به شمار می رود.

وی ضمن تقدیر از حضور پرشور مردم استان کردستان در صحنه های مختلف دفاع از انقلاب و نظام اسلامی یادآور شد: مردم کردستان در هر شرایطی آماده حضور در صحنه هستند و این مهم را بارها به نمایش گذاشته اند و امروز نیز شاهد حضور پر شور آن‌ها در روز جهانی قدس هستیم.