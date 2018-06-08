۱۸ خرداد ۱۳۹۷، ۱۴:۰۹

فرمانده انتظامی استان ایلام:

راهپیمایی روز قدس با امنیت کامل در شهرهای ایلام برگزار شد

ایلام-فرمانده انتظامی استان ایلام گفت: راهپیمایی روز قدس با امنیت کامل در شهرهای ایلام برگزار شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار نورعلی یاری امروز در پایان مراسم راهپیمایی روز قدس در ایلام، روز قدس را نماد صف آرایی حق در برابر باطل و مرز بین عدل و ظلم دانست و تصریح کرد: مردم در این روز این پیام را به جهانیان می دهند که زیر بار ظلم نخواهند رفت، هر چند که قدرت های دنیا پشتوانه ظلم باشند.

وی افزود: مردم امروز نشان دادند که که روز قدس و راهپیمایی در این روز صرفاً یک رفتار سیاسی نیست و جنبه اعتقادی دارد و به فرمان مقتدای خود لبیک گفته و با حضور پرشور خود بار دیگر نقشه های شوم دشمن را نقش بر آب کردند.

فرمانده انتظامی استان ایلام با بیان اینکه با وحدت و همدلی همه قوا در کنار مردم می توان به مشکلات اقتصادی غلبه کرد، یادآور شد: امروزه با وجود ظرفیت های فراوان و نیروی انسانی جوان و آماده به خدمت، منابع عظیم نفت و گاز، موقعیت جغرافیایی ویژه، امنیت کامل و در رأس همه امور هدایت مقام معظم رهبری،می توان بر شرایط اقتصادی تحمیلی دشمنان فائق آمد.

وی از روز جهانی قدس به عنوان یادگار ارزشمند و میراث راهبردی امام خمینی(ره) در حمایت از مردم مظلوم فلسطین یاد کرد و گفت: این روز باشکوه همه ساله به فرصتی برای اعلام انزجار از رژیم غاصب صهیونیستی و اعلام مواضع امت اسلامی علیه اشغالگری و ظلم به ملت فلسطین تبدیل شده و در تقویم ملت ایران و مسلمانان جهان ثبت و نهادینه شده است.

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها