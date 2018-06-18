توقف فعالیت ۳۰۰ موسسه علمی کاربردی/ ظرفیت دانشجوی ۳۰۰ مرکز صفر شد

مجتبی شریعتی نیاسر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مصوبه اخیر شورای عالی اداری گفت: در سال ۹۰، شورای عالی اداری یک مصوبه داشت که براساس آن، موسسات آموزش عالی وابسته به دستگاه های اجرایی که دوره های آنها منجر به اخذ مدرک می شد را به وزارتخانه های علوم و بهداشت واگذار کرده و این وزارتخانه ها را مکلف کرد که در این خصوص کار کنند.

وی ادامه داد: البته این مصوبه یک تبصره داشت که براساس آن دانشگاه صنعت نفت، شهید رجایی و فرهنگیان را مستثنی می کرد. همین مصوبه، یک بند دیگر دارد که تمام مراکز آموزش عالی موجود در دستگاه اجرایی که به آموزش عالی نظری ورود پیدا کرده اند، به وزارتخانه های علوم و بهداشت و بخش غیردولتی واگذار شوند.

معاون آموزشی وزیر علوم افزود: بعد از این مصوبه یک مصوبه جدید در سال ۹۶ توسط رئیس جمهور به وزارتخانه های علوم و بهداشت و تمام دستگاه های اجرایی مشمول ماده ۵ قانون استخدام کشوری و سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شد.

وی ادامه داد: چند موضوع در این مصوبه مطرح شده بود، یک موضوع به موسسات پژوهشی وابسته به دستگاه های اجرایی اشاره داشت که این موسسات از سال ۹۷ و ۹۸ به هیچ عنوان نمی توانند درهیچ کدام از مقاطع دانشجو پذیرش کنند.

شریعتی نیاسر افزود: وزارت علوم نیز از تاریخ ابلاغ این مصوبه مجاز به صدور مجوز پذیرش دانشجو در هیچ یک از مقاطع تحصیلی ادامه دار این موسسات پژوهشی نیست.

وی خاطرنشان کرد: بخش دیگر این مصوبه به مراکز علمی کاربردی اشاره کرده که بر اساس آن، ایجاد هرگونه مرکز علمی کاربردی وابسته به دستگاه های اجرایی ممنوع است، موسسات موجود منحل و دستگاه اجرایی ذی ربط مکلف است اقدامات اجرایی انحلال را حداکثر ظرف یکسال انجام دهد.

معاون آموزشی وزیر علوم افزود: یک بند دیگر این مصوبه، اعلام کرده است که وظیفه قانونی آموزش عالی که منجر به مدرک تحصیلی دانشگاهی می شود، فقط برعهده وزارتخانه های علوم و بهداشت است و سایر دستگاه های اجرایی وظیفه قانونی در این خصوص ندارند.

وی ادامه داد: در ارتباط با آموزش علمی کاربردی از تاریخ ابلاغ مصوبه، مراکز مجری آموزش های علمی کاربردی وابسته به دستگاه های اجرایی مجاز به پذیرش دانشجو درهیچ یک از رشته های آموزش عالی نیستند، حتی دوره های پودمانی.

آخرین وضعیت پذیرش دانشجو در واحدهای علمی کاربردی

معاون آموزشی وزارت علوم افزود: از تاریخ ابلاغ این مصوبه نیز، سازمان سنجش آموزش کشور و دانشگاه علمی کاربردی، مجاز به اختصاص سهمیه پذیرش دانشجو در این مراکز نیستند.

وی ادامه داد : براساس این مصوبه اگر مراکز علمی کاربردی مایل بودند حداکثر تا پایان سال ادامه فعالیت دهند، فقط با واگذاری به مراکز خصوصی می توانند فعالیت کنند.

شریعتی نیاسر ادامه داد: براساس این مصوبه، ازحدود ۱۲۰۰ واحد مرکز علمی کاربردی، جلوی فعالیت ۳۰۰ مرکز که وابسته به دستگاه های اجرایی بودند، گرفته شده و ظرفیت ۳۰۰ مرکز دیگر که خارج از ماموریت خود فعالیت می کردند، صفر شده است و اکنون حدود ۶۰۰ الی ۷۰۰ مرکز علمی کاربردی در کشور فعال هستند.

وی ادامه داد: این مصوبه به دانشگاه های وابسته، دستگاه های اجرایی و مراکز پژوهشی نیز ابلاغ شده و لازم‌الاجرا است.

مشکلی برای دانشجویان جاری مراکز علمی کاربردی ایجاد نمی شود

وی تاکید کرد: برای مراکز علمی کاربردی وابسته به دستگاه های اجرایی که ظرفیت آنها صفر و یا منحل شده و یا نمی توانند دانشجو پذیرش کنند، این اطمینان داده می شود که هیچ مشکلی برای دانشجویان جاری این مراکز ایجاد نمی شود و آنها می توانند به تحصیل خود تا پایان دوره ادامه دهند.

معاون آموزشی وزیر علوم افزود: اگر تحصیل آنها در پایان دوره طولانی شود به این دانشجویان کمک می کنیم به مراکز مشابه منتقل شده و تحصیل خود را به پایان برسانند.