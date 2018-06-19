روسای جدید دانشکده ها در دانشگاه علوم پزشکی زنجان معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی زنجان، دکتر پرویز قزلباش رئیس دانشگاه علوم پزشکی زنجان در آئین تکریم و معارفه مسئولین واحدهای دانشگاه گفت: از دید بنده به لحاظ مدیریتی تیمی، و این آمدن و رفتنها در قالب یک تیم است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی زنجان افزود: براساس برنامه استراتژیک دانشگاه و موقعیتی که افراد در تیم دارند و نقش ایفا میکنند، همه دانشگاه جزء این تیم هستند. براساس شرایط زمانی، فردی و سیاستهایی که اعمال میشود افراد در یک تیم نقش ایفا میکنند و مهم این است که تیم به نتیجه برسد و وقتی تیم به نتیجه رسید مشخص است که همه افراد تیم در کسب این موفقیت دخیل بودند.
قزلباش با بیان اینکه یک فرد به تنهایی نمیتواند همه وظایف را انجام دهد، افزود: اگر امروز دانشگاه در این جایگاه قرار دارد حاصل زحمات و تلاشهای تمامی همکاران مجموعه دانشگاه است و در این راستا قدردان زحمات تک تک همکاران هستیم.
حجت الاسلام والمسلمین محرمعلی مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی زنجان نیز در این مراسم اظهار کرد: در مدیریت اسلامی آیه بسیار واضح و روشنی است که خداوند به پیامبر به عنوان مدیر اسلامی خود و بنیانگذار تفکر دینی اسلامی خطاب فرموده: ای پبامبر تربیت و مدیریت کار خودت هم نیست و به پیامبر میگوید که بگو؛ خدایی که، خودت مدیریت میکنی به من نیز از آن مدیریتت یاد بده که صادق و شفاف باشم.
وی با تاکید براینکه در بقا، حفظ و اصل مدیریت باید در عین تدبیر شفاف عمل کرد و صادق بود افزود: مدیریت باید بر پایه شکار قلوب باشد و بر قلبها حکومت کند و هم در دوران مدیریت و هم در خارج از مدیریت باید شفاف بود.
شیرمحمدی خاطرنشان کرد: واقعیتی انکارناپذیر است که ما در برابر وجدانهای دیگران بعد از انجام خدمت مورد قضاوت قرار میگیریم و مدیریت ما تاثیر به سزائی در رفتارهای فردی و اجتماعی و حتی شخصیت روانی افراد تحت مدیریت ما دارد و همچنین بازخورد اجتماعی و تاثیر زیرساختی در مجموعه دارد و در این خصوص در اسلام دو نکته کارکردن با شفافیت و خروج با شفافیت حائز اهمیت است که در قرآن نیز به کسانی که میخواهند مدیریت اسلامی داشته باشند، مدیریت شفاف سفارش شده است.
در این مراسم دکتر مهدی قائمی به عنوان معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان معرفی شد. پیش از این دکتر مهدی اسکندری این مسئولیت را برعهده داشت. همچنین دکتر میترا پیامی به عنوان سرپرست دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی زنجان معرفی و از دکتر مهدی موسائیفرد مدیر قبلی این دانشکده تقدیر شد.
بر اساس حکم رئیس دانشگاه علوم پزشکی زنجان دکتر فاطمه جعفری به عنوان سرپرست دانشکده بهداشت و پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی زنجان منصوب شد. همچنین دکتر احمد جلیلوند نیز به عنوان سرپرست مرکز آموزشی درمانی آیتالله موسوی دانشگاه علوم پزشکی زنجان معرفی و از دکتر مهدی قائمی رئیس پیشین این مرکز تقدیر شد.
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