«گریفیتس» بدون دستاوردی درباره الحدیده شهر صنعا را ترک کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، مارتین گریفیتس نماینده سازمان ملل در امور یمن به سفر سه روز خود به صنعا پایان داد.

یک منبع دیپلماتیک در صنعا اعلام کرد: نماینده سازمان ملل در امور یمن، صنعا را بدون هیچ دستاوردی در زمینه مهار تنش در استان الحدیده در غرب یمن ترک کرده است.

شایان ذکر است که «مهدی المشاط» رئیس شورای عالی سیاسی یمن امروز میزبان «مارتین گریفیتس» فرستاده سازمان ملل در پرونده یمن بود.

در این دیدار اوضاع فاجعه بار انسانی ناشی از جنگ و محاصره یمن به وسیله ائتلاف عربی به سرکردگی عربستان و نقشی که سازمان ملل باید در این راستا اتخاذ کند مورد بررسی قرار گرفته است.

بر اساس این خبر در این دیدار به تلاش های بین المللی برای حل بحران یمن و پایان محاصره فرودگاه ها و بنادر یمنی و اجازه ورود کمک های بشر دوستانه مورد نیاز مردم یمن به بحث گذاشته شده است.

المشاط در این دیدار به گریفیتس که دومین بار است در ماه جاری به صنعاء سفر می کند خیر مقدم گفته و بر اهمیت نقش سازمان ملل در کم کردن میزان بحران انسانی در یمن تأکید کرده و از تلاش های او در این زمینه حمایت کرده است.

پیشتر منابع دیپلماتیک خبر داده بودند که سازمان ملل امیدوار است گفتگوهای صلح یمن در ماه جولای پیش رو از سرگرفته شود و طرف های درگیر در بحران یمن آماده بازگشت به میز مذاکرات هستند.