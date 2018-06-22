به گزارش خبرنگار مهر، فریدون اللهیاری شامگاه پنجشنبه در جشنواره ملی کباب گلپایگان، با اشاره به اینکه امروز در گلپایگان شاهد برگزاری یک رویداد مهم و بزرگ تاریخی با حضور جمع عظیم شما مردم هستیم که عزم و جدیت خود را جهت به اثبات رساندن برخی از حقایق از جمله آن جذابیت های فرهنگی، اجتماعی شهرستان به اثبات رسانده اید، اظهار داشت: شهرستان گلپایگان با دارا بودن آثار تاریخی، فرهنگی و گردشگری فراوان در سطح ملی و بین المللی زبانزد خاص و عام است و می توان زمینه رشد و گسترش گردشگری را با فراهم کردن شرایطی از جمله معرفی برندهای آن ایجاد کرد.

وی تأکید کرد: وجود بیش از ۲۰ هزار سنگ نگاره در دو منطقه غرقاب و کوچری گلپایگان که از جاذبه های منحصر به فرد تاریخی و باستانی است، می تواند زمینه فعالیت اکوتوریسم را در این منطقه و به ویژه شهرستان گلپایگان فراهم کند.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان با اشاره به اینکه تعداد زیادی از رشته های صنایع دستی گلپایگان در استان دارای رتبه های برتر است، بیان کرد: کباب گلپایگان به عنوان یک برند مهم می تواند در حوزه گردشگری شهرستان نقش مؤثر داشته باشد.

وی در پایان تأکید کرد: با توجه به استقبال کم نظیر اقشار مختلف مردم شهرستان گلپایگان در اولین جشنواره ملی کباب با پیگیری هایی که صورت گرفته و دنبال خواهد شد، کباب گلپایگان به زودی در فهرست آثار ملموس ملی ثبت می شود.