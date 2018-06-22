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۱ تیر ۱۳۹۷، ۱۳:۲۳

مدیرکل میراث فرهنگی اصفهان:

کباب گلپایگان به زودی در فهرست آثار ملموس ملی ثبت می شود

کباب گلپایگان به زودی در فهرست آثار ملموس ملی ثبت می شود

گلپایگان - مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اصفهان گفت: کباب گلپایگان به زودی در فهرست آثار ملموس ملی ثبت می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون اللهیاری شامگاه پنجشنبه در جشنواره ملی کباب گلپایگان، با اشاره به اینکه امروز در گلپایگان شاهد برگزاری یک رویداد مهم و بزرگ تاریخی با حضور جمع عظیم شما مردم هستیم که عزم و جدیت خود را جهت به اثبات رساندن برخی از حقایق از جمله آن جذابیت های فرهنگی، اجتماعی شهرستان به اثبات رسانده اید، اظهار داشت: شهرستان گلپایگان با دارا بودن آثار تاریخی، فرهنگی و گردشگری فراوان در سطح ملی و بین المللی زبانزد خاص و عام است و می توان زمینه رشد و گسترش گردشگری را با فراهم کردن شرایطی از جمله معرفی برندهای آن ایجاد کرد.

وی تأکید کرد: وجود بیش از ۲۰ هزار سنگ نگاره در دو منطقه غرقاب و کوچری گلپایگان که از جاذبه های منحصر به فرد تاریخی و باستانی است، می تواند زمینه فعالیت اکوتوریسم را در این منطقه و به ویژه شهرستان گلپایگان فراهم کند.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان با اشاره به اینکه تعداد زیادی از رشته های صنایع دستی گلپایگان در استان دارای رتبه های برتر است، بیان کرد: کباب گلپایگان به عنوان یک برند مهم می تواند در حوزه گردشگری شهرستان نقش مؤثر داشته باشد.

 وی در پایان تأکید کرد: با توجه به استقبال کم نظیر اقشار مختلف مردم شهرستان گلپایگان در اولین جشنواره ملی کباب با پیگیری هایی که صورت گرفته و دنبال خواهد شد، کباب گلپایگان به زودی در فهرست آثار ملموس ملی ثبت می شود.

کد مطلب 4327391

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