مرمت کتابخانه پارک شهر از سر گرفته شده است

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا نژادبهرام در هفتاد و دومین جلسه شورای شهر تهران ضمن تشکر از شهردار تهران به خاطر توجه به نامه مورخ ۱۹ خرداد سال جاری به منظور تماشای بازی فوتبال جام جهانی در اماکن عمومی توسط خانواده ها، به کتابخانه پارک شهر، اشاره و اظهار کرد: با مجوز شهرداری منطقه ۱۲، اقدامات لازم برای بهسازی و ترمیم آن صورت گرفت، اما نیمه کاره ماند تا سرانجام در آخرین روزهای خرداد سال جاری، شهرداری توانست قرارداد لازم را برای ترمیم این بنای ارزشمند، انجام دهد؛ کتابخانه پارک شهر اثری ارزشمند به لحاظ معماری است که حفظ آن بسیار با اهمیت است.