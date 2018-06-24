  1. جامعه
  2. شهری
۳ تیر ۱۳۹۷، ۱۲:۲۳

عضو هیات رییسه شورای شهر تهران:

مرمت کتابخانه پارک شهر از سر گرفته شده است

مرمت کتابخانه پارک شهر از سر گرفته شده است

عضو هیات رییسه شورای شهر تهران گفت: کتابخانه پارک شهر اثر برجسته هوشنگ سیحون است و خوشبختانه مرمت آن از سر گرفته شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا نژادبهرام در هفتاد و دومین جلسه شورای شهر تهران ضمن تشکر از شهردار تهران به خاطر توجه به نامه مورخ ۱۹ خرداد سال جاری به منظور تماشای بازی فوتبال جام جهانی در اماکن عمومی توسط خانواده ها، به کتابخانه پارک شهر، اشاره و اظهار کرد: با مجوز شهرداری منطقه ۱۲، اقدامات لازم برای بهسازی و ترمیم آن صورت گرفت، اما نیمه کاره ماند تا سرانجام در آخرین روزهای خرداد سال جاری، شهرداری توانست قرارداد لازم را برای ترمیم این بنای ارزشمند، انجام دهد؛ کتابخانه پارک شهر اثری ارزشمند به لحاظ معماری است که حفظ آن بسیار با اهمیت است.

کد مطلب 4328966
نورا حسینی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها