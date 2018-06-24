۹۷ درصد آراء شمارش شد/ «اردوغان» ۵۳ درصد؛ «اینجه» ۳۱ درصد

خبرگزاری مهر- گروه بین الملل: انتخابات ترکیه به اعتقاد ناظران از حیث هماهنگی میان پارلمان و شخص رییس جمهور ترکیه مهم ارزیابی شده است.

-تعداد کل آرای مأخوذه ۵۹ میلیون و سیصد و پنجاه و چهار هزار و هشتصد و چهل رأی اعلام شده است که در مجموع دو انتخابات میزان مشارکت ۸۶ درصد اعلام شده است.

تعداد آرای مأخوذه: ۵۹۳۵۴۸۴۰ رأی

میزان شمارش شده: ۹۸ درصد

ائتلاف خلق(مورد حمایت اردوغان): ۵۴ درصد

ائتلاف جمهور(مورد حمایت جمهوری خلق و محرم اینجه): ۳۵ درصد

حزب کردی دموکراتیک خلقها: ۱۲ درصد

شمارش آرای ریاست جمهوری؛ ۹۹ درصد آرا شمارش شد

اردوغان: ۵۳ درصد

اینجه: ۳۱ درصد

دمیرتاش: ۸ درصد

آکشنر: ۷ درصد

کاراملااوغلو: کمتر از یک درصد

پرینچک: کمتر از یک درصد

سخنگوی حزب عدالت و توسعه خواستار احترام سایر احزاب به نتایج شد

«ماهیر اونال» سخنگوی حزب عدالت و توسعه ترکیه از تمام احزاب سیاسی در ترکیه خواست تا نتایج انتخابات روز یکشنبه را محترم شمارند.

اونال با رد شایعات در خصوص دستکاری در نتایج انتخابات روز یکشنبه، از رهبران تمام احزاب سیاسی خواست که «مراقب بوده و احساس مسئولیت کنند».

وی در این باره گفت: « «اگر فردا به شورای عالی انتخابات ترکیه یا خبرگزاری آناتولی حمله ای صورت بگیرد، آیا این رجال سیاسی مسئولیت را برعهده می گیرند؟»

محرم اینجه: تا اعلام نتیجه انتخابات از شعب اخذ رأی بیرون نروید

«محرم اینجه» نامزد حزب جمهوریخواه خلق ترکیه و رقیب اصلی رجب طیب اردوغان در مصاحبه ای اعلام کرد: هواداران در مراکز رأی گیری بمانند.

نامزد حزب جمهوریخواه خلق ترکیه در این خصوص گفت: من نیز خود در مرکز عالی انتخابات می مانم تا نتیجه انتخابات امروز اعلام شود و نیز بتوانم از حقوق حزب خود دفاع کنم.

وی به هواداران خود گفت: از چیزی نترسید؛ اما از هرگونه اقدام خشونت بار پرهیز کنید.

همچنین حزب جمهوری خلق از شرکت مردم در انتخابات تشکر کرده است.

شمارش آراء انتخابات ریاست‌جمهوری و پارلمانی ترکیه آغاز شد

با پایان یافتن انتخابات ریاست جمهوری و بیست و هفتمین دوره انتخابات پارلمانی ترکیه، شمارش آراء آغاز شده است.

درگیری مسلحانه در شهر «ارزروم» ترکیه ۳ کشته درپی داشت

بر اثر درگیری مسلحانه در شهر ارزروم واقع در ترکیه ۳ نفر کشته شدند.

خبرگزاری اسپوتنیک در این باره نوشت: این درگیری در منطقه «کاراچوبان» (Karaçoban) روی داده و به دنبال بروز خشونت هائی در یکی از حوزه های انتخاباتی به وقوع پیوسته است.

زمان رأی‌گیری انتخابات ترکیه به اتمام رسید

زمان اخذ رأی در انتخابات ریاست جمهوری و بیست و هفتمین دوره انتخابات پارلمان ترکیه به اتمام رسید.

رئیس ستادکل ارتش و رئیس پارلمان ترکیه رأی دادند

ژنرال خلوصی آکار رئیس ستادکل ارتش ترکیه دقایقی پیش به همراه شعله آکار همسر خود با حضور در مدرسه چانکایای آنکارا آرای خود را به صندوق انتخابات ریاست جمهوری و بیست و هفتمین دوره انتخابات پارلمانی این کشور انداختند.

همچنین اسماعیل قهرمان رئیس پارلمان ترکیه، ژنرال امید دوندار جانشین رئیس ستادکل، ژنرال یاشار گولر فرمانده نیروی زمینی و سایر فرماندهان ارتش ترکیه نیز در این مدرسه در انتخابات شرکت کردند.

اردوغان رأی داد/نظام ریاستی ترکیه را به سطح تمدن‌های معاصر می‌برد

رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه رأی خود را در استانبول به صندوق انداخت.

رئیس جمهوری ترکیه با حضور در مدرسه صفت چبی منطقه اوسکودار استانبول رأی خود را به صندوق انتخابات ریاست جمهوری و بیست و هفتمین دوره انتخابات پارلمان ترکیه انداخت.

اردوغان پس از شرکت در انتخابات در مصاحبه ای گفت: میزان شرکت در انتخابات بسیار خوب گزارش می‌شود. اطلاعاتی که از سراسر ترکیه گرفته‌ام این مسئله را نشان می‌دهد.

رئیس جمهوری ترکیه ادامه داد: سیستم جدید ریاستی، قطعا ترکیه را به سطح تمدن‌های معاصر سوق می دهد.

وی همچنین در خصوص روند انتخابات نیز اعلام کرد: طبق اطلاعات ما، تاکنون در سراسر ترکیه مشکلی جدی مشاهده نشده است.

«بنعلی ایلدریم» نخست‎وزیر ترکیه دقایقی پیش با حضور در یکی از شعب اخذ رای زادگاهش ازمیر، در انتخابات پارلمانی و ریاست‎جمهوری این کشور مشارکت کرد.

وی خطاب به خبرنگاران گفت: ترکیه در سایه امنیت و ثبات نظام حکومتی جدید، به پیشروی به سوی اهداف و افق‎های جدید ادامه می‎دهد.

ایلدریم همچنین اظهار امیدواری کرد که نتیجه انتخابات به نفع ملت ترکیه تمام شود.

وی پس از شرکت در رأی گیری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری در این کشور در مصاحبه با شبکه تلویزیونی اِن‌تی‌وی (NTV) اعلام کرد: خواستار ادامه روند مطلوب انتخابات در راستای منافع مردم ترکیه هستیم.

نخست وزیر ترکیه ادامه داد: ترکیه به سمت افق های نوینی پیش می رود و این مسیری است از حرکت در آن ادامه دار خواهد بود. صندلی من با من خواهد ماند. آن را برای مزایده خواهم گذاشت.

رهبران اپوزیسیون ترکیه رای دادند

رهبران اصلی احزاب اپوزیسون ترکیه دقایقی پیش با حضور در شعب اخذ رای، در انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری این کشور مشارکت کردند.

در همین راستا، «کمال قلیچدار اغلو» رهبر حزب جمهوریخواه خلق با حضور در یکی از شعب آنکارا و «مرال آکشنر» از نامزدهای ریاست جمهوری و رهبر حزب «نیک» با حضور در یکی از شعب استانبول، در این انتخابات مشارکت کردند.

قلیچدار اوغلو از عدم دریافت شکایت جدی در طول انتخابات ابراز خرسندی کرد و گفت مادامی که کارمندان شعب مسئولیت‌پذیر باشند، هیچ دغدغه‌ای از بابت اجرای دموکراسی وجود ندارد. آکشنر هم ابراز امیدواری کرد نتیجه انتخابات انعکاس خواسته مردم باشد.

گفتنی است «محرم اینجه» نامزد حزب جمهوریخواه خلق نیز حین رای دهی در شهر یالوا از قصد خود برای سفر به آنکارا خبر داد و گفت نزدیک شورای عالی انتخابات منتظر روشن شدن نتیجه خواهد ماند.

آتش بس ۲۴ ساعته

حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) به خاطر برگزاری انتخابات سراسری در ترکیه، به مدت ۲۴ ساعت به صورت یک طرفه با دولت آنکارا آتش‌بس اعلام کرد.

این خبر را شبکه «کردستان ۲۴» نیز اعلام کرده و آورده است: در بیانیه منتشر شده از سوی سران این گروه آمده است که این آتش‌بس موقت، برای آن است که مردم کُرد استان‌های جنوبی ترکیه بتوانند در انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری شرکت کنند.

اردوغان کجا رای می دهد

برگزار کنندگان انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی ترکیه، این فرایند سیاسی را به گونه ای برنامه ریزی کرده اند که از قبل شعبه اخذ رای و ساعت حضور هر رای دهنده ای در پای صندوق مشخص شده است.

سیستم رای دادن در انتخابات ترکیه ثبت نامی بوده و شعبه و حتی صندوق و ساعت رای دادن هر شهروند تعیین و از طریق شوراهای محلی به شهروندان ابلاغ شده است.

بنا بر اعلام رسانه های ترکیه، مکان حضور نامزدهای ریاست جمهوری و رهبران احزاب ترکیه برای مشارکت در انتخابات و انداختن رای خود در صندوق آراء مشخص شده است به طوری که رجب طیب اردوغان رییس جمهوری کنونی و نامزد حزب عدالت و توسعه در استانبول، بنعلی ایلدریم نخست وزیر ترکیه در ازمیر، کمال قلیچدار اوغلو رهبر حزب جمهوریخواه خلق و دولت باغچه لی رهبر حزب حرکت ملی در آنکارا و محرم اینجه نامزد حزب جمهوریخواه خلق در یالوا(شهر محل تولد) رای می دهند.

همچنین مرال آکشنر رهبر و نامزد حزب نیک در استانبول، تمل کاراملا اوغلو رهبر و نامزد حزب سعادت در یک دبیرستان در آنکارا، دوغو پرینچک رهبر و نامزد حزب وطن در یک مدرسه راهنمایی در استانبول، صلاح الدین دمیرتاش نامزد حزب دموکراتیک خلق ها در زندان ادیرنه، سزایی تملی و پروین بولدان رهبران مشترک حزب دموکراتیک خلق ها نیز در شهر وان آرای خود را به صندوق می اندازند.

پیروزی اردوغان در نظرسنجی آنلاین

انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری ترکیه در حالی در جریان است که نتایج یک نظرسنجی آنلاین در خصوص انتخابات ترکیه حکایت از پیروزی «رجب طیب اردوغان» دارد.

در این نظرسنجی که توسط مرکزی با نام «دیجیتال صندوق» انجام شده اردوغان با کسب ۵۲.۳ درصد آراء پیشتاز است و پس از وی «حرم اینجه» نامزد حزب جمهوریخواه خلق با کسب ۳۵.۴ درصد آراء در جایگاه دوم قرار دارد.

بر همین اساس «صلاح الدین دمیرتاش» نامزد مورد حمایت کردهای ترکیه نیز ۳.۴ درصد آراء کسب کرده و «مرال آکشنر» نیز ۶.۷ درصد آراء را کسب کرده است.

تا لحظه مخابره این خبر یک میلیون و ۱۵۶ هزار و ۱۷۶ نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری ترکیه به همراه انتخابات پارلمانی این کشور از صبح امروز یکشنبه آغاز شده است و هر چند برخی از نظرسنجی ها حکایت از پیروزی اردوغان در این انتخابات دارد اما اغلب کارشناسان معتقدند که انتخابات ریاست جمهوری ترکیه به دور دوم کشیده می شود.

حاشیه های انتخابات

به نوشته آناتولی بیش از شش هزار خبرنگار خارجی انتخابات امروز ترکیه را پوشش می دهند.

آناتولی ترکیه به ۱۳ زبان دنیا به صورت زنده و لحظه به لحظه برگزاری انتخابات را پوشش خواهد داد. رای‌گیری در سراسر این کشور راس ساعت ۸ صبح به وقت ترکیه آغاز و تا ساعت ۱۷ ادامه خواهد یافت.

برای نخستین بار در تاریخ ترکیه ۶ کاندیدا برای پست ریاست جمهوری نامزد شده‌اند. رقیب اصلی رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، محرم اینجه از حزب جمهوری خلق ترکیه است. کسی در ترکیه تردیدی ندارد که اگر اردوغان در مرحله اول پیروز نشود رقیب اصلی او بازهم اینجه خواهد بود.

آناتولی نوشته است که برای اولین بار ۱۷ هزار و ۲۵۸ نفر از شهروندانی که به دلیل کسالت قادر به ترک بستر نیستند می‌توانند آرای خود را به صندوق‌های سیار بیندازند. در روز رای‌گیری فروش و عرضه مشروبات الکلی از ساعات ۶ صبح تا ۲۴ محدود خواهد شد و ورود به حوزه‌های رای‌گیری با موبایل یا دوربین فیلمبرداری و عکاسی نیز قدغن شده است.

علاوه بر این، پلیس ترکیه یک هنرمند آلمانی را که تبار کُردی دارد، به دلیل خوانندگی در مراسم انتخاباتی حزب دموکراتیک خلق‌ها (HDP) در شهر ادیرنه در غرب ترکیه بازداشت کرده است. اشپیگل آنلاین به نقل از یک وکیل دادگستری که وکالت این خواننده را بر عهده گرفته، نوشت: «او به خاطر اینکه یکشنبه روز انتخابات است، باید تا دوشنبه نزد پلیس بماند و سپس به دادستانی تحویل داده شود».

یک روز پیش از انتخابات ترکیه، استانبول صحنه تجمع صدها هزار نفر از هواداران محرم اینجه بود. رویترز می‌نویسد حداقل ۵ میلیون نفر در این شهر در حمایت از اینجه گرد هم آمده بودند.

آغاز انتخابات

انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی ترکیه امروز یکشنبه در ساعت ۸ صبح به وقت محلی (۹:۳۰ به وقت ایران) آغاز شد و قرار است ساعت ۵ بعد از ظهر نیز (۶:۳۰ به وقت ایران) خاتمه یابد.

انتظار می‌رود اولین نتایج که مربوط به انتخابات ریاست جمهوری است ساعت ۹ شب به وقت محلی اعلام شود.

در انتخابات امروز ۵۶ میلیون شهروند ترک در داخل کشور پای ۱۸۰ هزار صندوق رای می‌روند تا ۶۰۰ نماینده پارلمان و یک رئیس جمهور را انتخاب کنند. بیش از ۳ میلیون شهروند دارای حق رای ترکیه در خارج از کشور نیز می‌توانند آراء خود را در ۶۰ کشور جهان به صندوق‌های رای بیندازند. ائتلاف احزاب برای ریاست جمهوری و پارلمان مهم‌ترین ویژگی و تفاوت این دور از انتخابات در قیاس با دوره‌های پیشین است و برای دومین بار رئیس جمهوری به طور مستقیم از طرف رای‌دهندگان انتخاب می‌شود نه از طرف احزاب.

برای تصدی مقام ریاست جمهوری شش نامزد در این انتخابات رقابت می کنند اگر یکی از آنها بیش از ۵۰ درصد آراء را به دست آورد می تواند مقام ریاست جمهوری را از آن خود کند. در غیر این صورت انتخابات به دور دوم کشیده خواهد شد که تاریخ برگزاری آن هشتم ماه ژوئیه تعیین شده است.

رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری فعلی ترکیه براین باور است که می تواند در دور اول به پیروزی برسد. اما رقیب اصلی او «محرم اینجه» از حزب جمهوریخواه خلق (CHP) مبارزه انتخاباتی موفقیت آمیزی داشته است و می تواند رقیب خطرناکی برای اردوغان به شمار آید.