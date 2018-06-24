خبرگزاری مهر- گروه استان: این روزها برخلاف تاکید مسئولان نسبت به رعایت الگوی کشت محصولات آب دوست، اما همچنان شاهد کشت بی رویه این محصولات به ویژه برنج در سطح وسیعی از دشت سیلاخور و اکثر روستاهای شهرستان بروجرد هستیم.

سیاست کاهش سطح کشت محصولات آب دوست

مدیر جهاد کشاورزی بروجرد در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تاکید بر لزوم رعایت الگوی کشت محصولات در این شهرستان گفت: سیاست دولت در استان های غیر ساحلی کاهش سطح کشت محصولات آب دوست است نه افزایش آن.

رضا امینی با بیان اینکه موضوع مدیریت آب در کشت این محصولات حائز اهمیت است، افزود: باید تلاش شود هم منابع آب مدیریت شود و هم تامین نیاز جامعه در نظر گرفته شود؛ تولید بیش از حد محصولات هم موجب خسارت منابع آب می شود و هم تولید مازاد به مصرف مردم نرسیده و از بین می رود.

استفاده از آب چاه برای کشت برنج ممنوع است و برداشت از آب های سطحی نیز محدود شده است

وی تصریح کرد: در اجرای الگوی کشت محصولات آب دوست به ویژه برنج، استفاده از آب چاه ها کاملا ممنوع است و استفاده از سایر آب های سطحی برای کشت این محصول محدود شده است.

مدیر جهاد کشاورزی بروجرد با اشاره به برنامه جهاد کشاورزی و امور آب بروجرد در رابطه با ارائه قوانین مربوط به اجرای سند الگوی اصلاح کشت در بروجرد اظهار داشت: قوانین الگوی اصلاح کشت به کشاورزان ابلاغ و از ۹۰۰ کشاورز دعوت شد که حدود ۱۴۰ کشاورز مراجعه کردند و قرار شد مروجین به دفاتر خدمات ترویج رفته و با کشاورزان قرارداد ببندند.

کشت ۲۷۰۰ هکتار محصول آبدوست در بروجرد

امینی نظارت بر تخلفات کشاورزان، پایش الگوی کشت و ورود به عرصه کشاورزی کشاورزان را از وظایف جهاد کشاورزی عنوان کرد و رسیدگی به تخلفات کشاورزان را از وظایف امور آب منطقه شهرستان دانست.

وی افزود: کشت محصولات آب دوست سه ماه زمان می برد که با توجه به بارندگی های امسال این اقدام از سوی کشاورزان به تعویق افتاد.

مدیر جهاد کشاورزی بروجرد گفت: هر کشاورز با توجه به میزان حق انتفاع آب قابل دسترسی می تواند محصولات آب دوست کشت کند و در این راستا نیز امور آب منطقه باید نسبت به عملکرد کشاورزان در مدیریت آب کوشا بوده و قانون توزیع عادلانه آب را اعمال کند.

امینی با اشاره به سهمیه امسال شهرستان بروجرد از کشت محصولات آب دوست، اظهار داشت: سهمیه شهرستان بروجرد در کشت برنج ۳۰۰ هکتار، چغندر ۵۰۰ هکتار، سیب زمینی ۲۵۰ هکتار، پیاز ۱۰۰ هکتار، خیار ۷۰۰ هکتار، گوجه فرنگی ۷۰۰ هکتار و هندوانه ۱۵۰ هکتار است.

هر کشاورز فقط می تواند ۱۰ درصد از زمین های کشاورزی خود را به زیر کشت محصولات آب دوست ببرد وی با بیان اینکه هر کشاورز فقط می تواند ۱۰ درصد از زمین های کشاورزی خود را به زیر کشت محصولات آب دوست ببرد، تصریح کرد: سال گذشته ۸۷۰ هکتار از اراضی شهرستان به زیر کشت محصولات آب دوست رفت، که در بیشتر محصولات اضافه تر از سهمیه کشت هم داشتیم.

مدیر جهاد کشاورزی بروجرد با اشاره به نفوذ کشاورزان غیربومی و اجاره گرفتن اراضی کشاورزی منطقه بروجرد افزود: اجاره دادن زمین به کشاورزان غیربومی و مهاجر فی نفسه جرم نیست اما سوء استفاده کشاورزان غیربومی و استفاده بیش از حد آب های زیرزمینی و منابع آبی شهرستان جرم محسوب می شود که مدیریت امور آب منطقه باید نسبت به شناسایی و برخورد با اینگونه افراد اقدام کند.

کشت بی رویه محصولات آب دوست زنگ خطری برای از بین رفتن منابع آبی

مدیر امور آب بروجرد نیز در این رابطه اظهار داشت: کشت بی رویه محصولات آب دوست زنگ خطری برای از بین رفتن منابع آبی شهرستان است که انتظار می رود در الگوی اصلاح کشت نسبت به چگونگی به زیر کشت بردن اراضی نیز نظارت شود.

امین بهنیا با اشاره به نادرست بودن کرت بندی محصولاتی چون برنج، هندوانه و... در زمان کشت، افزود: این نوع کشت باید به طور جدی ممنوع اعلام شود و بر اساس شرایط آبی هر منطقه الگوی اصلاح کشت را به روز کنیم.

بنا براین گزارش، امسال طیف وسیعی از اراضی دشت سیلاخور و روستاهای اطراف بروجرد به کشت برنج اختصاص یافته که این روند نتیجه ای جز مواجه شدن کشاورزان با کم آبی در اواسط تابستان و فصل گرما نداشته و می طلبد که متولیان امر در اجرای صحیح الگوی اصلاح کشت برای جلوگیری از بحران کم آبی و از بین رفتن منابع آبی شهرستان بروجرد تلاشی مضاعف داشته باشند.

به هر روی، بدون همت و اراده کشاورزان و مردم محلی نمی توان انتظار موفقیت چشمگیری در مدیریت و حفظ منابع آب داشت.