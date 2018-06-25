ویزای شنگن باید محدود شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه دی ولت، «چارلز میشل» نخست وزیر بلژیک در سخنانی با اشاره به بحران مهاجرت در اروپا اظهار داشت: اعمال محدودیت در ویزاهای شنگن می تواند به عنوان یکی از راهکارهای موثر در حل این بحران باشد.

وی در توضیح گفته خود افزود: شخصی که ویزای شنگن دریافت می کند باید تنها اجازه داشته باشد تا در بازه زمانی مشخص شده تنها در کشور صادر کننده ویزا حضور داشته باشد. چنانچه برای دارندگان ویزای شنگن محدودیت های این چنینی ایجاد شود، می توان ورود به اروپا را بیشتر تحت کنترل داشت.

گفتنی است رهبران ۱۶ کشور عضو اتحادیه اروپا در نشست غیر رسمی روز گذشته خود در بروکسل توافق خود را برای تلاش به منظور تحقق راهکار اروپایی برای حل بحران مهاجرت اعلام کردند.

بلژیک نیز از شرکت کنندگان نشست دیروز بود.