  1. بین الملل
  2. اروپا
۴ تیر ۱۳۹۷، ۱۱:۱۱

نخست وزیر بلژیک:

ویزای شنگن باید محدود شود

ویزای شنگن باید محدود شود

نخست وزیر بلژیک یکی از راهکارهایی که می تواند در حل بحران مهاجرت تاثیرگذار باشد را اعمال محدودیت ورود برای ویزاهای شنگن عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه دی ولت، «چارلز میشل» نخست وزیر بلژیک در سخنانی با اشاره به بحران مهاجرت در اروپا اظهار داشت: اعمال محدودیت در ویزاهای شنگن می تواند به عنوان یکی از راهکارهای موثر در حل این بحران باشد. 

وی در توضیح گفته خود افزود: شخصی که ویزای شنگن دریافت می کند باید تنها اجازه داشته باشد تا در بازه زمانی مشخص شده تنها در کشور صادر کننده ویزا حضور داشته باشد. چنانچه برای دارندگان ویزای شنگن محدودیت های این چنینی ایجاد شود، می توان ورود به اروپا را بیشتر تحت کنترل داشت.

گفتنی است رهبران ۱۶ کشور عضو اتحادیه اروپا در نشست غیر رسمی روز گذشته خود در بروکسل توافق خود را برای تلاش به منظور تحقق راهکار اروپایی برای حل بحران مهاجرت اعلام کردند. 

بلژیک نیز از شرکت کنندگان نشست دیروز بود.

کد مطلب 4329985
شقایق لامع زاده

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها