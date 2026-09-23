ضرورت اصلاح ساختار توسعه روستایی برای جلوگیری از هدررفت منابع

به گزارش خبرنگار مهر، احسان عسکری شامگاه چهارشنبه در نشست «توسعه مناطق روستایی و انعقاد تفاهم‌نامه همکاری بین‌بخشی» با اشاره به تغییر مفهوم توسعه در شرایط کنونی اظهار کرد: شاید در نگاه نخست صحبت از اشتغال، معیشت و تحصیلات در کنار یکدیگر کمی عجیب به نظر برسد، اما واقعیت این است که اگر بتوانیم اشتغال را در یک منطقه شکل دهیم، می‌توانیم تعریف درستی از توسعه ارائه کنیم.

وی افزود: پس از ۴۷ سال از پیروزی انقلاب اسلامی، مفهوم توسعه کاملاً دگرگون شده و امروز توسعه در سطوح مختلف برخورداری معنا پیدا می‌کند که در این میان ایجاد اشتغال پایدار یکی از پیش‌شرط‌های اصلی توسعه در مناطق روستایی است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کهگیلویه و بویراحمد با انتقاد از رویکرد جزیره‌ای دستگاه‌ها در اجرای طرح‌ها تصریح کرد: در روال گذشته شاهد بوده‌ایم که بنیاد مسکن مسیر خود را طی می‌کند، معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم مسیر دیگری را دنبال می‌کند و حوزه اقتصادی نیز به‌صورت جداگانه برنامه‌های خود را پیش می‌برد.

عسکری ادامه داد: اگر نتوانیم در سطح استان‌ها و کشور هماهنگی لازم را ایجاد کنیم، با هدررفت جدی تسهیلات و منابع مواجه خواهیم شد.

وی گفت: از یک سو تسهیلات از سوی دستگاه‌های مختلف به روستاییان پرداخت می‌شود و از سوی دیگر معاونت توسعه روستایی حمایت‌های دیگری را پوشش می‌دهد؛ در حالی که تمامی این اقدامات از یک کاسه منابع تأمین می‌شوند، اما به دلیل نبود هماهنگی، کارایی لازم را ندارند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کهگیلویه و بویراحمد با طرح این پرسش که «امروز کدام دهیار می‌تواند به‌طور تخصصی در حوزه اقتصاد روستایی و اقتصاد کلان سخن بگوید؟» اظهار کرد: اساساً چنین فضایی در ساختار اجرایی کشور تعریف نشده است.

عسکری در پایان از مسئولان و متولیان امر خواست اصلاح ساختاری جدی و اثرگذار را در دستور کار قرار دهند و گفت: باید با طراحی یک مسیر و ساختار جدید در سطح ملی، از موازی‌کاری دستگاه‌ها جلوگیری و منابع کشور در مسیر توسعه واقعی روستاها هدایت شود.