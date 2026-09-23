به گزارش خبرنگار مهر، عیسی شهامت ظهر شامگاه چهارشنبه در نشست توسعه مناطق روستایی و آیین انعقاد تفاهم‌نامه‌های همکاری بین‌بخشی، با اشاره به فلسفه شکل‌گیری این تفاهم‌نامه‌ها اظهار کرد: نظام و دولت به این نتیجه رسیده‌اند که ارتقای بهره‌وری و پیشبرد امور در سایه هماهنگی، هم‌افزایی و همدلی بیشتر میان دستگاه‌های اجرایی امکان‌پذیر است.

وی با تأکید بر ضرورت ایجاد توازن میان ارکان مختلف توسعه افزود: اگر سه ضلع «انتظارات و مطالبات مردم»، «پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های مناطق شامل روستاها و شهرها» و «اعتبارات و منابع موجود» را در قالب یک مثلث ترسیم کنیم، وظیفه ما یافتن یک نقطه بهینه است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: باید نقطه‌ای را پیدا کنیم که بتوانیم با اتکا به اعتبارات در اختیار و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، حداکثر رضایت‌مندی عمومی را ایجاد کنیم.

شهامت با اشاره به انعقاد دو تفاهم‌نامه مهم در این نشست تصریح کرد: طرح توانمندسازی و توسعه ۲۲ محله کمتر برخوردار با محوریت مناطق حاشیه‌نشین شهرهای استان و اجرای طرح ۴۰ منظومه روستایی از جمله برنامه‌های کلیدی است که اجرای دقیق آنها هنر مدیران را می‌طلبد.

وی بیان کرد: مهم این است که متن تفاهم‌نامه‌ها از حالت اداری خارج شده و آثار اجرایی آنها در زندگی روزمره مردم دیده شود.

معاون عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد در پایان با اشاره به شعری از اقبال لاهوری خاطرنشان کرد: هنر اصلی مدیران باید پررنگ کردن متن تفاهم‌نامه‌ها و آوردن آثار واقعی آنها بر سفره و زیست مردم باشد.