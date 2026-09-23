جدیدترین اقدام خصمانه کانادا علیه ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، کانادا امروز چهارشنبه تحریم‌ های جدیدی را علیه مقامات و نهادهای ایرانی اعلام کرد.

بهانه اوتاوا از این اقدام خصمانه، نظارت دیجیتال و سایر موارد ادعایی نقض حقوق بشر ادعا شده است!

وزارت امور خارجه کانادا در بیانیه‌ای اعلام کرد که آنیتا آناند، وزیر امور خارجه، «امروز خبر داد که کانادا تحریم‌هایی را علیه ۵ فرد و ۵ نهاد، بر اساس مقررات اقدامات اقتصادی ویژه (ایران)، اعمال می‌کند.»

به گزارش آناتولی، کانادا از اکتبر ۲۰۲۲ تاکنون، در چارچوب اقدامات ضدایرانی مربوطه، ۲۴ دور تحریم علیه ۲۳۷ فرد و ۲۶۵ نهاد ایرانی اعمال کرده است!