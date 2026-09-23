زلنسکی: روسیه شکست خورده است! تجارت با مسکو را متوقف کنید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌ جمهور اوکراین امروز چهارشنبه در هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سخنانی ادعا کرد: روسیه شکست خورده است و این جنگ بیهوده‌ای که علیه اوکراین به راه انداخته، باید پایان یابد.

رئیس‌ جمهور اوکراین مدعی شد: نیروهای کره شمالی که برای حمایت از نظامیان روسیه وارد شده‌اند، متحمل تلفات سنگینی شدند. روسیه در سال جاری تنها حدود ۱۰۰۰ کیلومتر مربع از خاک ما را به تصرف درآورده و ما بخش بزرگی از آن را آزاد کرده‌ایم! من کسی را نمی‌شناسم که آشکارا طرفدار این جنگ باشد، مگر یک نفر. هرچه پوتین آزادی عمل بیشتری داشته باشد، خطری که جهان با آن روبروست، بزرگ‌تر خواهد بود! از کشورها می‌خواهیم تجارت با روسیه را متوقف کنند.

ولودیمیر زلنسکی مدعی شد: تنها در سال جاری، از ماه ژانویه تا اوت، ارتش روسیه ۲۴۸ هزار و ۹۶۴ نفر را در میدان نبرد اوکراین از دست داده است! جمعیت ۲۱ کشور جهان کمتر از شمار نیروهای روسی است که در ۸ ماه گذشته کشته شده‌اند! ما برای تک‌تک تلفات روسیه تأییدیه ویدیویی داریم؛ و این‌ها صرفاً آمار و ارقام نیستند، بلکه پای جان انسان‌ها در میان است. ما آرشیوی از ویدیوهای پهپادی در اختیار داریم که نشان می‌دهد هزاران و هزاران روس جان خود را از دست می‌دهند. این دیوانگی است. با این حال، آن‌ها همچنان برای مرگ به آنجا می‌روند، چرا که این همان چیزی است که پوتین می‌خواهد! روسیه کشوری است که حتی بدون احتساب هیچ‌یک از اراضی اوکراینی، ۱۷ میلیون کیلومتر مربع خاک در اختیار دارد. پوتین برای افزودن آن هزار کیلومتر مربع دیگر، به ازای هر کیلومتر، جان ۲۴۸ نفر را گرفت. آیا هنوز کسی هست که او را فردی معقول و میانه‌رو بداند؟ رهبر کره شمالی، که متحد پوتین است، نیروهای خود را برای تقویت نقاط ضعف ارتش روسیه به آن کشور اعزام کرد. نیروهای کره‌ شمالی متحمل تلفات شدند. احتمالاً تصاویر پخش‌شده از پیونگ‌یانگ را دیده‌اید که در آن از کشته‌شدگان تجلیل می‌شد؛ این کار جنون‌آمیز است. چرا باید کره‌ای‌ها در جنگ علیه اوکراین جان خود را از دست بدهند؟ کیم جونگ‌اون از آن‌ها همچون نوعی ارز استفاده می‌کند و در ازای آن، امتیازاتی به دست می‌آورد. همسایگان کره شمالی و کشورهای سراسر آسیا نیز احتمالاً متوجه این موارد شده‌اند: موشک‌های بالستیک ارتقا یافته و توانمندی‌های پهپادی به‌مراتب پیشرفته‌تر پیونگ‌یانگ.