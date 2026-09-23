به گزارش خبرنگار مهر، علی آقامحمدی شامگاه چهارشنبه در نشست توسعه مناطق روستایی و انعقاد تفاهمنامه همکاری بینبخشی در استان کهگیلویه و بویراحمد، با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد در توسعه روستاها اظهار کرد: توسعه نباید از بالا به پایین و صرفاً با محوریت دولت دنبال شود، بلکه باید بر جوهره، ظرفیت و توانمندی مردم هر منطقه استوار باشد.
وی با تشریح برنامههای کلان برای توسعه مناطق کمبرخوردار کشور افزود: در حال حاضر ۱۳ هزار و ۵۴۲ روستای کمبرخوردار از مجموع حدود ۳۹ هزار و ۵۰۰ روستای کشور در کانون برنامههای توانمندسازی قرار گرفتهاند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان کرد: در این مسیر از الگوی «منظومهمحوری» استفاده میشود؛ به این معنا که روستاهای نزدیک به یکدیگر به صورت خوشهای و یکپارچه در طرحهای توسعهای قرار میگیرند تا با همافزایی ظرفیتها، امکان تأمین زیرساخت و حل مسائل مشترک آنها فراهم شود.
توسعه روستا بدون مشارکت مردم به نتیجه نمیرسد
وی با اشاره به تجربیات گذشته در بنیاد مسکن و اجرای طرحهای بهسازی روستاها گفت: تجربه نشان داده است که اجرای طرحهای عمرانی بدون همراهی مردم و مشارکت آنان در طراحی و اجرا، نمیتواند به نتیجه مطلوب برسد.
آقاخانی ادامه داد: رویکرد جدید بر این است که اقدامات توسعهای سامانهمحور، شفاف و نظارتپذیر باشد و مردم نیز در فرآیند اجرای طرحها مشارکت داشته باشند.
وی تصریح کرد: در این الگو، مشکلات هر منظومه به صورت اختصاصی و متناسب با ظرفیتهای همان منطقه بررسی و برای آنها راهکار ارائه میشود؛ چرا که نسخه واحد برای همه روستاها نمیتواند پاسخگوی تفاوتهای اقلیمی، اقتصادی و اجتماعی مناطق مختلف باشد.
اجرای سند تحول در ۲۰۲۰ محله کمبرخوردار کشور
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در بخش دیگری از سخنان خود به طرح احیای محلههای کمبرخوردار شهری اشاره کرد و گفت: در کنار برنامههای روستایی، طرح ویژهای برای ۲۰۲۰ محله کمبرخوردار کشور نیز در حال اجرا است.
آقامحمدی افزود: این محلهها با مسائلی از جمله بافت فرسوده، حاشیهنشینی و آسیبهای اجتماعی مواجه هستند و برای آنها هفت بسته خدماتی در حوزههای مسکن، اشتغال، سلامت، آموزش، تغذیه، ورزش و فرهنگ تعریف شده است.
وی با اشاره به استفاده از ظرفیت مردم در اجرای این طرح اظهار کرد: «شهرداران کوچه» از میان مردم و فعالان اجتماعی انتخاب شدهاند تا به عنوان بازوان اجرایی، در کنار دستگاههای دولتی و حاکمیتی برای بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی محلهها فعالیت کنند.
«شکوفههای آلو» سرمایه انسانی کهگیلویه و بویراحمد
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به ظرفیتهای استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: این استان دارای ثروتهای نهفته و ظرفیتهای انسانی بزرگی است که ما آنها را «شکوفههای آلو» مینامیم؛ انسانهایی با اراده، تحمل بالا و توانمندیهای منحصربهفرد.
وی تأکید کرد: باید ظرفیتهای انسانی و محلی استان را شناسایی و از آنها در مسیر توسعه مناطق روستایی و کمبرخوردار استفاده کرد.
آقامحمدی در پایان خاطرنشان کرد: هدف نهایی این برنامهها، خروج مناطق کمبرخوردار از وضعیت موجود و حرکت آنها به سمت توانمندی و خودکفایی با استفاده از تفاهمنامههای بینبخشی و همراهی مدیریت ارشد استان است.
وی افزود: تمامی پروژهها و گزارشهای پیشرفت در سامانه ثبت خواهد شد تا علاوه بر ایجاد شفافیت، امکان رصد مستمر روند اجرای طرحها برای مسئولان و مردم فراهم شود.
در این نشست، تفاهمنامههای همکاری برای اجرای طرحهای اشتغالزایی و توسعهای در مناطق روستایی استان کهگیلویه و بویراحمد با حضور مسئولان استانی منعقد شد.
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