به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و یوهان واده فول وزیر امور خارجه آلمان در حاشیه هشتاد ویکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد دیدار و گفتگو کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان در این دیدار ضمن تشریح مواضع جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با تحولات بین‌المللی، بازسازی اعتماد به کارکرد سازمان ملل را مستلزم پایبندی همه دولت‌ها به اصول و اهداف منشور و حقوق بین‌الملل دانست و از عملکرد کشورهای اروپایی از جمله آلمان به‌خاطر مماشات در قبال قانون‌شکنی و قلدری آمریکا انتقاد کرد.

عراقچی همچنین با اشاره به تداوم اشغالگری و جنگ‌افروزی رژیم صهیونیستی در منطقه غرب آسیا، حمایت تسلیحاتی و سیاسی آلمان و برخی دیگر از کشورهای اروپایی را عامل عمده در تداوم جنایات این رژیم علیه کشورهای منطقه دانست و بر ضرورت توقف این نوع همدستی در جنایات و پایان‌دادن به بی‌کیفرمانی و پاسخگو کردن رژیم اشغالگر تاکید کرد.

وزیر امور خارجه همچنین با تبیین رویکرد مسئولانه ایران در توسل به دیپلماسی در ارتباط با موضوع هسته‌ای صلح‌آمیز ایران، خاطرنشان کرد: هیچ طرفی نمی‌تواند حسن نیت ایران در مذاکرات و تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران در میانه گفتگوها را نادیده بگیرد و ایران را عامل ناامنی تنگه هرمز معرفی کند.

وزیر امور خارجه تصریح کرد جمهوری اسلامی ایران شرایط و مولفه‌های منطقی برای پیشبرد دیپلماسی را به طرف آمریکایی منعکس کرده و تاکید دارد که بازگشت امنیت به منطقه مستلزم توقف اقدامات مداخله‌جویانه و تجاوزکارانه آمریکا علیه ایران است.

در این دیدار درباره مناسبات دوجانبه و رایزنی‌های دیپلماتیک و کنسولی دو کشور نیز بحث و تبادل نظر شد.

همچنین وزارت خارجه آلمان در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: وادفول در دیدار با عراقچی حاشیه هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک گفت که ایران برای دستیابی به راه‌حلی پایدار در پایان دادن به مناقشه در منطقه، بطور سازنده در مذاکرات مشارکت و تنگه هرمز را بازگشایی کند تا امکان کشتیرانی آزاد، ایمن و بدون عوارض برای همگان فراهم شود.

این در حالی است که وزیران امور خارجه و نمایندگان ارشد تروئیکای اروپایی و پنج کشور همسو در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد، سه‌شنبه ضمن تکرار مواضع خود درباره تنگه هرمز و نادیده گرفتن ریشه‌های ناامنی در این آبراه حیاتی، خواستار تضمین آزادی کشتیرانی شدند.

عراقچی چهارشنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: در دیدارهای خود با خانم کالاس نماینده عالی اتحادیه اروپا و دیگر مقامات اروپایی، درباره پیامدهای شدید و بلندمدت تسهیل و حمایت از جنایات جنگی اسرائیل و آمریکا، چه در غزه و چه در ایران، هشدار دادم.