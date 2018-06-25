به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاعرسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به منظور رفع موانع موجود در اجرای مصوبه دولت در رابطه با تخصیص ارز حمایتی به کاغذ، در نامهای به وزیر صنعت، معدن و تجارت، ضمن تاکید بر اهمیت حمایت از فعالان پرشمار صنعت نشر و مطبوعات، خواستار ورود مؤثر ارگانهای نظارتی به موضوع کاغذ شد.
متن نامه سیدعباس صالحی به شرح زیر است:
جناب آقای شریعتمداری
وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت
با سلام و احترام
همانگونه که مستحضرید، با توجه به نیاز کشور به واردات کاغذ چاپ و تحریر و همچنین ضرورت حمایت از بخش مهم و اثر گذار صنعت نشر و مطبوعات، هیأت محترم دولت در اقدامی منطقی و هوشمندانه به منظور حمایت از فعالان پرشمار حوزههای مذکور و رفع نیاز کشور و نیز ایجاد ثبات و تعادل در بازار، کاغذ را در زمره کالاهای اساسی کشور قرار داده، با تخصیص ارز حمایتی (٨٠٠/٣ تومان) موجبات آرامش بازار و بهرهبرداری مناسب تولیدکنندگان و مصرف کنندگان حوزه فرهنگ را به نحو مطلوب فراهم آورد. ضمن قدردانی از تلاش ارزشمند جنابعالی و همکاران محترمتان در ایجاد کارگروه کاغذ که با هدف رصد، پایش و کنترل مولفههای مختلف و اثرگذار این حوزه، فعالیت و تلاش نموده است به اطلاع میرساند، متأسفانه طی هفتههای اخیر با منفعتطلبی سودجویان بیمسئولیت، اقدامات چند لایه حمایتی دولت در این زمینه کم اثر شده و شاهد افزایش بیرویه و غیر اصولی قیمت کاغذ چاپ، تحریر و روزنامه در بازار هستیم.
با توجه به همکاری خوب بانک مرکزی در اختصاص ارز ویژه به انواع کاغذهای یادشده و ورود صدها تن کاغذ با نرخ مذکور، افزایش بی رویه قیمت کاغذ فاقد هرگونه توجیه منطقی است. از این رو موجب امتنان است، دستور فرمایید در اسرع وقت ارگانهای نظارتی مرتبط به ویژه سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تعزیرات حکومتی با ورود موثر به موضوع کاغذ، راه را بر منفعت طلبان سودجو بسته و آرامش مطلوب را به این بازار استراتژیک کاغذ برگردانند.
یادآور میشود پس از افزایش قیمت کاغذ در ماههای اخیر که موجب التهاب بازار صنعت نشر کشور شد و به تبع آن قیمت کتاب و روزنامه نیز افزایش یافت؛ بررسی موضوع در اولویت کار دولت قرار گرفت و به این منظور کارگروه ویژهای تشکیل و پس از جلسات مشترک میان وزرای فرهنگ و ارشاد اسلامی و صنعت، معدن و تجارت و رئیس بانک مرکزی، کاغذ در فهرست کالاهای اساسی قرار گرفت و ارز حمایتی ٣٨٠٠ تومان به آن تخصیص یافت که با وجود اختصاص ارز حمایتی، روند صعودی قیمت کاغذ همچنان ادامه داشته است.
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