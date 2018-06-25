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۴ تیر ۱۳۹۷، ۱۶:۵۶

وزیر ارشاد در نامه‌ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت:

ورود ارگان‌های نظارتی به موضوع کاغذ ضروری است

ورود ارگان‌های نظارتی به موضوع کاغذ ضروری است

در پی افزایش بی‌رویه قیمت کاغذ در روزهای اخیر، سید عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد در نامه‌ای به محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن ورود مؤثر ارگان‌های نظارتی را به موضوع کاغذ ضروری خواند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از  مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،  وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به منظور رفع موانع موجود در اجرای مصوبه دولت در رابطه با تخصیص ارز حمایتی به کاغذ، در نامه‌ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت، ضمن تاکید بر اهمیت حمایت از فعالان پرشمار صنعت نشر و مطبوعات، خواستار ورود مؤثر ارگان‌های نظارتی به موضوع کاغذ شد.

متن نامه سیدعباس صالحی به شرح زیر است:

جناب آقای  شریعتمداری

وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت

با سلام و احترام

همانگونه که مستحضرید، با توجه به نیاز کشور به واردات کاغذ چاپ و تحریر و همچنین ضرورت حمایت از بخش مهم و اثر گذار صنعت نشر و مطبوعات، هیأت محترم دولت در اقدامی منطقی و هوشمندانه به منظور حمایت از فعالان پرشمار حوزه­های مذکور و رفع نیاز کشور و نیز ایجاد ثبات و تعادل در بازار، کاغذ را در زمره کالاهای اساسی کشور قرار داده، با تخصیص ارز حمایتی (٨٠٠‌/٣ تومان) موجبات آرامش بازار و بهره‌­برداری مناسب تولیدکنندگان و مصرف کنندگان حوزه فرهنگ را به نحو مطلوب فراهم آورد. ضمن قدردانی از تلاش ارزشمند جناب­عالی و همکاران محترمتان در ایجاد کارگروه کاغذ که با هدف رصد، پایش و کنترل مولفه‌­های  مختلف و اثرگذار این حوزه، فعالیت و تلاش نموده است به اطلاع می­‌رساند،   متأسفانه طی هفته­‌های اخیر با منفعت­‌طلبی سودجویان بی­‌مسئولیت، اقدامات چند لایه حمایتی دولت در این زمینه کم اثر شده و شاهد افزایش بی­‌رویه و غیر اصولی قیمت کاغذ چاپ، تحریر و روزنامه در بازار هستیم.

  با توجه به همکاری خوب بانک مرکزی در اختصاص ارز ویژه به انواع کاغذهای یادشده  و ورود صدها تن کاغذ با نرخ مذکور، افزایش بی رویه قیمت کاغذ فاقد هرگونه توجیه منطقی است. از این رو موجب امتنان است، دستور فرمایید در اسرع وقت ارگان­‌های نظارتی مرتبط  به ویژه سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تعزیرات حکومتی با ورود موثر به موضوع کاغذ، راه را بر منفعت طلبان سودجو بسته و  آرامش مطلوب  را به این  بازار استراتژیک کاغذ برگردانند.

یادآور می‌شود پس از افزایش قیمت کاغذ در ماه‌های اخیر که موجب التهاب بازار صنعت نشر کشور شد و به تبع آن قیمت کتاب و روزنامه نیز افزایش یافت؛ بررسی موضوع در اولویت کار دولت قرار گرفت و به این منظور کارگروه ویژه‌ای تشکیل  و پس از جلسات مشترک میان وزرای فرهنگ و ارشاد اسلامی و صنعت، معدن و تجارت و رئیس بانک مرکزی، کاغذ در فهرست کالاهای اساسی قرار گرفت و ارز حمایتی ٣٨٠٠ تومان به آن تخصیص یافت که  با وجود اختصاص ارز حمایتی، روند صعودی قیمت کاغذ همچنان ادامه داشته است.

کد مطلب 4330521

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