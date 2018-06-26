پیشرفت فیزیکی ۵۸ درصدی تقاطع غیرهمسطح امام حسین(ع) کرمانشاه

فضل الله رنجبر در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد وضعیت تقاطع امام حسین (ع) شهر کرمانشاه اظهار داشت: اصلاح این تقاطع غیر هم سطح توسط قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص) از محل اعتبارات دولتی و شهرداری در حال اجراست.

وی با اشاره به تاکیدات استاندار کرمانشاه برای انجام سریعتر این پروژه گفت: در حال حاضر پروژه نزدیک به ۵۸ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و پیش بینی می کنیم در صورتی که مشکلی برای این پروژه ایجاد نشود در سه ماهه اول سال ۹۸ به اتمام برسد.

فرماندار کرمانشاه افزود: البته بر طبق هماهنگی های صورت گرفته می توانیم از بخش هایی از این پروژه که در حال تکمیل شدن است تا زمان بهره برداری کامل استفاده کنیم.

رنجبر بیان داشت: امسال هم اعتبارات مناسبی برای این پروژه در نظر گرفته ایم و امیدواریم شهرداری بتواند از طریق قراردادش با قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص) این کار را به پایان برساند.