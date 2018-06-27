برخی اراضی سوادکوه بایر مانده است

محمد اسماعیلی، در گفتگو با خبرنگار مهر، بابیان اینکه سوادکوه تنها شهرستان مازندران است که کل مناطق آن شیب‌دار است، گفت: طی بررسی‌های انجام‌شده توسط جهاد مشخص شد که بسیاری از زمین‌های شهرستان بلاکشت رهاشده؛ ازاین‌رو با برخی اقدامات همچون تشکیل کلاس‌های ترویجی و آموزشی و هماهنگی با شوراها و دهیاران، ارائه پیشنهادها و برخی کمک‌ها سعی در ترغیب کشاورزان به کشت در اراضی شیب‌دار بلاکشت را داشته‌ایم.

رئیس جهاد کشاورزی شهرستان سوادکوه، بابیان اینکه امسال در اولین کشت کلزا در ۶۰ هکتار از اراضی شیب‌دار شهرستان حدود ۷۰ تن برداشت داشته‌ایم، افزود: طبق اظهار برخی کشاورزان، آن‌ها از این میزان سطح زیر کشت، تاکنون حدود ۲۵۰ میلیون تومان کسب درآمد داشته‌اند و این امر موجب رونق اقتصادی و اشتغال در روستا شده است.

اسماعیلی با اشاره به اعلام تمایل برخی کشاورزان دیگر برای کشت کلزا در سال بعد و افزایش ۲۵ هکتار دیگر در حال حاضر، گفت: با تشکیل کلاس‌های آموزشی و ترویجی سعی در یاددهی کاشت و برداشت کلزا به دیگر کشاورزان داریم تا آن‌ها در اسرع وقت برای کشت زمستانه آماده باشند.

وی بابیان اینکه کشت زمستانه کلزا در شهرستان سوادکوه در مهرماه و زودتر از دیگر شهرستان‌های استان انجام خواهد شد، دلیل این امر را کوهستانی بودن شهرستان و احتمال بارش برف برشمرد و افزود: کشت زودهنگام از خسارات ناشی از برف جلوگیری خواهد کرد.

وی اقدامات انجام شده را مؤثر در تحقق شعار سال را رونق‌بخش کشاورزی دانست و افزود: از ابتدای انقلاب تاکنون شاهد رشد حدوداً شش برابری تولید محصولات کشاورزی بوده‌ایم اما در بخش دانه‌ها روغنی آسیب‌پذیر هستیم چراکه بیشتر روغن مصرفی ما وارداتی است، ازاین‌رو کشت دانه‌های روغنی یکی از اولویت‌های کشاورزی بوده که خودکفایی ۷۰ درصدی آن در برنامه ۵ ساله دیده‌شده است و ما نیز در سطح شهرستان پی‌گیر این امر هستیم.

اسماعیلی با اشاره به افزایش کشت کلزا از ۸ هکتار در سال گذشته به ۶۰ هکتار در سال جاری و بازدهی خوب آن، ابراز امیدواری کرد که کشت این محصول در روستاهای شهرستان حداقل به ۲۰۰ هکتار برسد.

رئیس جهاد کشاورزی شهرستان سوادکوه کشت کلزا را به نسبت کشت دیگر دانه‌های روغنی مقرون به‌صرفه‌تر دانست و افزود: کلزا حدوداً دارای ۴۰ درصد روغن است، درحالی‌که دیگر دانه‌ها همچون سویا دارای روغنی در حدود ۱۹ درصد هستند.

وی بابیان اینکه بارندگی طی سال آب مصرفی کلزا را تأمین کرده و نیاز به آبیاری ندارد، افزود: مشکلی درکشت این محصول در اراضی شیب‌دار شهرستان وجود ندارد.

اسماعیلی در رابطه با کشت دیگر گیاهان در اراضی شیب‌دار بلاکشت به توزیع ۵ هزار اصله نهال گل محمدی در سطح شهرستان اشاره کرد و افزود: با توجه به عدم مشکلات فروش آن در شهرستان، زودبازده بودن این نهال و درآمد حداقل ۲۵ تا ۴۵ میلیون تومانی در هر هکتار، کشت گل محمدی زمینه‌ای را برای رونق اقتصادی و اشتغال‌زایی در روستاهای شهرستان ایجاد خواهد کرد.