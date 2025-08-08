غرق شدن دو کودک همدانی در چشمه باباگرگر قروه

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس مرکز اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی کردستان درباره حادثه غرقشدگی در روستای باباگرگر قروه گفت: دو کودک ۶ و ۱۵ ساله در آب گرفتار شدند و بانوی ۳۸ سالهای از خانواده برای نجات آنها وارد آب شد.
وی گفت: پس از تماس با دیسپچ اورژانس، سریعاً دو آمبولانس و تیمهای نجاتغریق به محل اعزام شدند و پس از حدود ۲ ساعت جستوجو، کودکان از آب خارج شدند.
وی بیان کرد: بانوی ۳۸ ساله با تلاش تیم اورژانس و انجام اقدامات حیاتی نجات یافت، اما علیرغم تلاش پرسنل اورژانس دو کودک جان خود را از دست دادند.
رئیس اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، ضمن ابراز همدردی با خانواده، بر رعایت نکات ایمنی در حاشیه رودخانهها تأکید کرد.
