به گزارش خبرنگار مهر، محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت در مراسم روز ملی صنعت و معدن، از معاون اول رئیس جمهور درخواست کرد تا معامله ارز را به نرخ توافقی میان صادرکنندگان و واردکنندگان آزاد کرده و سقفی برای آن تعیین نشود.

وی افزود: باید اجازه داد که صادرکننده و واردکننده با نرخ توافقی، ارز خود را به فروش برسانند و البته ما هم محدودیت‌ها و حساسیت‌های بازار ارز را می‌دانیم، بنابراین تقاضای ما این است که مکانیزمی را فراهم کنند که با معامله آزاد ارز، صادرات و واردات را آزاد کنند.

شریعتمداری گفت: تخصیص منابع ۲۳ هزار میلیارد تومان که برای تولید تصویب شده است، پرداخت شود، این از پرداخت حقوق کارمندان واجب تر است.

وی تصریح کرد: همه می گویند که مالیات بر ارزش افزوده، بد است، در حالیکه استدعای و التماس ما از مجلس این است که برای حمایت از تولید، در دستور کار تصویب قرار دهد.

به گفته شریعتمداری، کاهش هزینه های تامین اجتماعی نیز موضوع مهمی است که باید کاهش یابد و سهم کارفرما بسیار بالا است، اگرچه وضع صندوق ها خوب نیست، ولی تولید اگر سرپا نگاه داریم مالیات می دهند و کمک رسان دولت خواهیم داد.

وی اظهار داشت: تقاضای مطمئن برای تولید را یک موهبت الهی می دانیم، ما تشویق می کنیم که مردم کالای ایرانی بخرند و خود کالاهای ایرانی به خریداران تشویق بدهند.