«نفس تنگی» در رادیو نمایش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی رادیو، نمایش رادیویی «نفس تنگی» را مجید دیندار نوشته و داستان آن درباره صاحب یک فروشگاه پوشاک است که تصمیم دارد با دختری مبتلا به بیماری آسم ازدواج کند اما در این میان اتفاقاتی می افتد که در این نمایش خواهید شنید.

در «نفس تنگی» هنرمندانی چون احمد گنجی، امیر زنده دلان، نازنین مهیمنی، فریدون محرابی، مجید حمزه، بهرام سروری نژاد، ایوب آقاخانی و تعداد دیگری از بازیگران اداره کل هنرهای نمایشی به ایفای نقش می پردازند.

این نمایش به تهیه کنندگی اشرف السادات اشرف نژاد، گویندگی محسن بهرامی، صدابرداری حیدر صفدری و افکت محمدرضا قبادی فر، هر روز ساعت ۱۶ از رادیو نمایش پخش می شود.