به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پلیس هرمزگان، علی‌اصغر افتخاری با بیان این مطلب گفت: عامل انتشار مطالب کذب و تشویش اذهان عمومی در بندرعباس دستگیر شد. با مراجعه یکی از شهروندان بندرعباسی مبنی بر انتشار مطالب کذب و خلاف واقع در شبکه اجتماعی تلگرام، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان این پلیس قرار گرفت.

رئیس پلیس فتای فرماندهی انتظامی هرمزگان اضافه کرد: برابر اظهارات شاکی، فرد یا افرادی ناشناس در پیام‌رسان موبایلی تلگرام اقدام به انتشار مطالبی کذب درباره وی نموده بودند که انتشار این مطلب باعث تشویش اذهان عمومی شده بود.

سرهنگ افتخاری خاطرنشان کرد: در بررسی اولیه مشخص شد متهم از یک هویت جعلی استفاده کرده است؛ در ادامه با انجام اقدامات فنی و تخصصی متهم به هویت آقای «م. ز» شناسایی و با هماهنگی مقام قضایی در مخفیگاه خود دستگیر شد.

وی با بیان اینکه متهم از ابتدای بازجویی هدف از این کار خود را رقابت شغلی با شاکی ذکر کرد، افزود: متأسفانه برخی از افراد فضای مجازی را محلی برای هتک حیثیت انتخاب نموده‌اند که پلیس فتا با این افراد برابر قانون برخورد خواهد کرد.

رئیس پلیس فتا هرمزگان اضافه کرد: شهروندان مراقب مطالبی که در فضای مجازی انتشار می‌دهند باشند چراکه برابر قانون با منتشر دهنده مطالب خلاف قانون و کذب برخورد خواهد شد.

سرهنگ افتخاری عنوان کرد: شهروندان در صورت مواجه با موارد مشکوک در فضای مجازی آن را از طریق سایت پلیس فتا و بخش فوریت‌های سایبری و گزارش مردمی و یا شماره تلفن ۰۷۶۲۱۸۲۱۹۶۱ اطلاع‌رسانی کنند.