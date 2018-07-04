به گزارش خبرگزاری مهر و به منابع طبیعی استان زنجان، علی بیات از اجرای ۱۴ طرح آبخیزداری برای تغذیه سفرههای زیرزمینی در استان زنجان خبر داد و گفت: برای اجرای این طرحها از محل اعتبارات سال گذشته ۷ میلیارد تومان اعتبار تخصیصیافته است.
وی اظهار کرد: این طرحها شامل احداث سازههای بند خاکی، سنگی و ملاتی و حوضچههای مصنوعی در شهرستانهای زنجان، قیدار، ماهنشان و طارم است و با اجرای این طرحها ۵ میلیون مترمکعب سالیانه به سهم استحصال بارشهای جوی در استان اضافه میشود.
معاون آبخیزداری منابع طبیعی استان زنجان گفت: مطالعات ۶ طرح ملی از جمله تکمیل آبخوانداری چهر آباد، خراسان لو، آرپاچای با بیش از ۱۱ میلیارد تومان در حال اجرا است.
بیات هدف از اجرای طرح آبخیزداری در زنجان را کاهش سیلابهای فصلی، حفاظت خاک و کنترل فرسایش و تغذیه آبهای زیرزمینی اعلام کرد و گفت: گستره حوزه مناطق طبیعی و آبخیزداری زنجان بیش از ۲۰ هزار کیلومتر است.
