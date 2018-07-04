دستگاه دیپلماسی به حداقل حقوق ملت ایران درمذاکره بااروپاراضی شود!

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی کواکبیان عضو فراکسیون امید در پایان جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی گفت: بنده از سربازان عرصه دیپلماسی، آقای ظریف و همکارانش تشکر می‌کنم و به آنها خدا قوت می‌گویم. آنها در مذاکرات با اروپایی‌ها بدانند یک ملت پشت سر آنها ایستاده است. اگر حداقل های حقوق ملت ایران در مذاکرات تضمین شد، راضی شوند اما به متضرر شدن ملت ایران راضی نشوند.

عضو کمیسیون امنیت ملی با اشاره به خبر دستگیری سلطان سکه، گفت: برخی می خواهند همسر خود را طلاق دهند و مهریه آنها مثلا ۳۰ سکه است، می گویند اول باید مهریه او را بدهی، این در حالی است که قبلا قیمت سکه ۹۰۰ هزار تومان بود اما امروز ۳ میلیون تومان است. این افراد به دفاتر ما مراجعه می‌کنند که توان پرداخت ۳۰ سکه را ندارند آن وقت سلطان سکه با ۲ تن سکه دستگیر می شود.

وی افزود: ما منتظریم ببینیم دستگاه قضایی چه برخوردی با این فرد می‌کند.