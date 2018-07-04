پرداخت ۴۵ درصدی مطالبات کشاورزان/نگران ۵۰ درصد بعدی هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی ظهر امروز(چهارشنبه) در حاشیه جلسه هیئت دولت و در جمع خبرنگاران در خصوص شرایط اخذ وام برای تولیدکنندگان اظهار داشت: وام هایی که می دهیم بخش عمده ای از آن برای توسعه روستایی است و برای توسعه مرغداری ها وام نمی دهیم، چرا که ظرفیت تولید ما در حال حاضر در این حوزه بیش از حد نیاز است اما در سایر فعالیت‌ها مثل صنایع تبدیلی و غذایی وام ها پرداخت می‌شود و مشکلی وجود ندارد.

وی افزود: وامی را از طریق صندوق توسعه ملی پرداخت می‌کنیم برای توسعه مرغداری نیست، بلکه در زمینه پرورش ماهی ها در دریا و توسعه گلخانه‌ها هم اختصاص پیدا می کند اما درباره واحدهای سرپا چه مرغداری ها و چه سایر واحدها هم آنهایی که شرایطش را داشته باشند و به عنوان مثال بدهی داشته باشند هم ما مشکلی نداریم که به آنها وام پرداخت کنیم.



حجتی در خصوص پرداخت مطالبات کشاورزان با بیان اینکه مطالبات آنان نزدیک به چهل و پنج درصدش پرداخت شده، تصریح کرد: سعی می کنیم در مرحله اول پنجاه درصد را پرداخت کنیم تا بتوانند هزینه های روزانه خود را بدهند که با تاخیر هفت تا ده روزه پرداخت می شود، اما ما نگران پنجاه درصد بعدی هستیم که با تاخیر رو به رو می شود و امروز در دولت بررسی شد که منابع آن از سه محل تامین شود که شامل تسهیلات بانکی چهار هزار میلیارد تومانی است.

وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: از محل یارانه‌ها و ردیف های بودجه هم این مبلغ تامین خواهد شد که در مجموع سیزده هزار میلیارد تومان خواهد بود و امیدواریم پرداخت را هم بزودی کامل کنیم.



وی با بیان اینکه مصوبه ای داشتیم که در آن با توجه به بحث گرمازدگی و خشکسالی و مشکلاتی که برای محصولات کشاورزان پیش آمد، وام های آنان تا دو سال استمهال داده شود، خاطرنشان کرد: سود این وام ها هم برآورد شده تا سود مورد انتظار بانک ها توسط سازمان برنامه و بودجه تامین شود.