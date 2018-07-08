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۱۷ تیر ۱۳۹۷، ۹:۲۳

عضو شورای شهر گرگان مطرح کرد:

امکانات به طور متوازن در شهر توزیع شود

امکانات به طور متوازن در شهر توزیع شود

گرگان- عضو شورای اسلامی شهر گرگان تاکید کرد که امکانات باید به طور متوازن در شهر توزیع شود.

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر گرزین، شامگاه شنبه در نطق پیش از دستور خود در هفتاد و هفتمین صحن شورای اسلامی شهر گرگان، اظهار کرد: تسهیل زندگی مردم در کارهای مربوط به شهرداری، سالم سازی محیط زیست، حفظ اصالت ملی، پرداختن به نیازهای فوری مردم و غیره از فرمایشات امام خمینی (ره) خطاب به شوراها است.

وی افزود: گرگان به عنوان شهر دارالمومنین نیازمند خدمات شایسته است، ظرفیت های زیادی در شهر وجود دارد و می توان به سرمایه های مادی و معنوی آن تکیه کرد.

گرزین شهر را متعلق به همه شهروندان دانست و تصریح کرد: گرگان یک یا چند منطقه خاص نیست و باید تمام زیرساخت ها را برای شهروندان در همه مناطق ایجاد کنیم و این تنها با همدلی و پرهیز از دودستگی اتفاق می افتد.

وی اضافه کرد: مردم خواستار کیفیت زندگی بهتر هستند و ما نمایندگان هم باید قول دهیم مطابق قانون عمل کرده و حافظ بیت المال باشیم.

گرزین ادامه داد: اگرچه تنگناهای شهرداری فراوان است اما افق های روشنی پیش روی آن ها قرار دارد؛ باید به قول های داده شده پایبند بود و لازمه آن صداقت با مردم است.

وی خطاب به شهردار گفت: از اموال بیت المال به خوبی محافظت کرده و اجازه دست درازی به کسی را ندهید.

رسانه ها بهترین فرصت برای ایجاد فضای شفافیت هستند

عضو شورای اسلامی شهر گرگان اظهار کرد: رسانه ها بهترین فرصت برای ایجاد فضای شفافیت هستند از آن ها می خواهم فعالیت های شهرداری را منصفانه و با سند نقد کنند و با این کار در مسیر توسعه و پیشرفت گرگان قدم بردارند.

وی خاطرنشان کرد: ساخت هتل ناهارخوران را مصوب کردیم و آن نقطه شروع تحولات خواهد بود و همچنین بعد از هفت سال ۲۰ دستگاه اتوبوس شهری به ناوگان ما اضافه می شود.

گرزین با بیان این که در نیمه شعبان چند کلنگ زنی اتفاق افتاد و باید پیگیر آن باشیم، تأکید کرد: اقدامات خوبی تاکنون توسط شهرداری انجام شده، آغاز عملیات آبشار صخره ای، اجرایی شدن و تجهیز کارگاه کردن میدان انتظام و همچنین بررسی اولیه احداث روگذر افسران به کمربندی هم اتفاق افتاده است.

وی افزود: احداث میدان قلعه خندان، کلنگ زنی پارک کوی محتشم و مکانیزه شدن سیستم آبیاری کمربندی از جمله دیگر اقدامات است.

گرزین گفت: باید پیگیر مشکل ترافیک محور ناهارخوران، احداث شهربازی، احداث پارک های محله ای و تله کابین بود.

کد مطلب 4341165

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