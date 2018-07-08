امکانات به طور متوازن در شهر توزیع شود

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر گرزین، شامگاه شنبه در نطق پیش از دستور خود در هفتاد و هفتمین صحن شورای اسلامی شهر گرگان، اظهار کرد: تسهیل زندگی مردم در کارهای مربوط به شهرداری، سالم سازی محیط زیست، حفظ اصالت ملی، پرداختن به نیازهای فوری مردم و غیره از فرمایشات امام خمینی (ره) خطاب به شوراها است.

وی افزود: گرگان به عنوان شهر دارالمومنین نیازمند خدمات شایسته است، ظرفیت های زیادی در شهر وجود دارد و می توان به سرمایه های مادی و معنوی آن تکیه کرد.

گرزین شهر را متعلق به همه شهروندان دانست و تصریح کرد: گرگان یک یا چند منطقه خاص نیست و باید تمام زیرساخت ها را برای شهروندان در همه مناطق ایجاد کنیم و این تنها با همدلی و پرهیز از دودستگی اتفاق می افتد.

وی اضافه کرد: مردم خواستار کیفیت زندگی بهتر هستند و ما نمایندگان هم باید قول دهیم مطابق قانون عمل کرده و حافظ بیت المال باشیم.

گرزین ادامه داد: اگرچه تنگناهای شهرداری فراوان است اما افق های روشنی پیش روی آن ها قرار دارد؛ باید به قول های داده شده پایبند بود و لازمه آن صداقت با مردم است.

وی خطاب به شهردار گفت: از اموال بیت المال به خوبی محافظت کرده و اجازه دست درازی به کسی را ندهید.

رسانه ها بهترین فرصت برای ایجاد فضای شفافیت هستند

عضو شورای اسلامی شهر گرگان اظهار کرد: رسانه ها بهترین فرصت برای ایجاد فضای شفافیت هستند از آن ها می خواهم فعالیت های شهرداری را منصفانه و با سند نقد کنند و با این کار در مسیر توسعه و پیشرفت گرگان قدم بردارند.

وی خاطرنشان کرد: ساخت هتل ناهارخوران را مصوب کردیم و آن نقطه شروع تحولات خواهد بود و همچنین بعد از هفت سال ۲۰ دستگاه اتوبوس شهری به ناوگان ما اضافه می شود.

گرزین با بیان این که در نیمه شعبان چند کلنگ زنی اتفاق افتاد و باید پیگیر آن باشیم، تأکید کرد: اقدامات خوبی تاکنون توسط شهرداری انجام شده، آغاز عملیات آبشار صخره ای، اجرایی شدن و تجهیز کارگاه کردن میدان انتظام و همچنین بررسی اولیه احداث روگذر افسران به کمربندی هم اتفاق افتاده است.

وی افزود: احداث میدان قلعه خندان، کلنگ زنی پارک کوی محتشم و مکانیزه شدن سیستم آبیاری کمربندی از جمله دیگر اقدامات است.

گرزین گفت: باید پیگیر مشکل ترافیک محور ناهارخوران، احداث شهربازی، احداث پارک های محله ای و تله کابین بود.