معترضین فرانسوی ۳۵ خودرو را به آتش کشیدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اکسپرس، اعتراضات در شهر «نانت» واقع در غرب فرانسه برای چهارمین شب متوالی ادامه دارد.

موج اعتراضات در فرانسه از وقتی آغاز شد که «ابوبکر فوفانا» ۲۲ ساله در بازداشت پلیس به قتل رسید. این در حالی است که شب گذشته، معترضین که اکثر آنها را جوانان ناراضی تشکیل می‌دهند، با استفاده از کوکتل مولوتف، دست‌کم ۳۵ خودرو را به آتش کشیدند.

از سوی دیگر، پلیس ضد شورش فرانسه برای متفرق کردن جمعیت با گاز اشک‌آور به میان معترضین رفت. دراین‌میان، چند ساختمان نیز طعمه حریق شد که با وساطت نیروهای آتش‌نشانی از تخریب در امان ماندند.

گفتنی است فوفانا به دلیل بی‌احتیاطی حین رانندگی بازداشت شده بود و معلوم نیست درحالی که در مشایعت نیروهای پلیس بود، به چه دلیل هدف گلوله آنها قرار گرفت.