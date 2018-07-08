دوست داشتم محسن هاشمی شهردار شود/ تبدیل تهران به شهر بدون گدا

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز فتاح در جلسه علنی روز یکشنبه شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه برای حضور در شورا من پیگیر بودم، اظهار داشت: برای سومین بار است که به شورا آمده ام و اعتقاد دارم شورا می تواند همانطور که در موضوعات عمرانی حساس و پیگیر است در موضوعات فرهنگی و اجتماعی نیز پیگیر و موثر باشد.

وی با بیان اینکه برخی می گویند شوراها کارایی لازم را ندارند اما من معتقدم شورا می تواند موثر و کارآمد باشد اگر شورا شورا باشد، گفت: علاقه مندیم با مدیریت شهری در حوزه موضوعات مرتبط تعامل داشته باشیم.

فتاح با بیان اینکه دوست داشتم محسن هاشمی شهردار شود اما رای اعضای شورا چیز دیگری بود، گفت: شهردار فعلی تهران نیز انصافا در زمانی که استاندار فارس بود یک مددکار بود و ۲۲ سکه طلایی که در روز معارفه خود به عنوان استاندار گرفت همه را به کمیته امداد تقدیم کرد.

وی با اشاره به اینکه با کمک و همراهی هم می توانیم تکدی گری و کودکان کار را از تهران پاک کنیم، افزود: همانطور که تبریز به عنوان یک کلانشهر می تواند شهری بدون گدا باشد تهران نیز به عنوان پایتخت که گردشگران زیادی را به خود جذب می کند می تواند با همکاری ما به شهری بدون گدا تبدیل شود. بسیاری از این متکدیان ایرانی نیستند و به صورت شبکه ای کار می کنند که می توان آنها را با هم افزایی هم جمع آوری کنیم.

رئیس کمیته امداد، در خصوص رواج خیریه ها، گفت: همه این خیریه ها صراط نیست و ما نمی توانیم آنها را رها کنیم.

فتاح در پایان به اعضای شورا پیشنهاد کرد از تغییر اسامی به فرهنگ نیکوکاری و احسان توجه کنند.