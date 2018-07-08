نماینده پارلمان آلمان: ما جمهوری موز فروش نیستیم

به گزارش خبرگزاری مهر، «آندریا ناهلس» رئیس فراکسیون سوسیال دموکرات‌ها در پارلمان آلمان با انتقاد از «ریچارد گرنل» سفیر آمریکا در برلین اظهار داشت: برای من تازگی دارد که سفیر مستقر در یک کشور تا این حد خود را مجاز به مداخله در امورداخلی کشور میزبان بداند.

وی خطاب به گرنل گفت: واقعا شیوه شما چیست؟

ناهلس در ادامه افزود: گرنل باید یاد بگیرد که نقش او در برلین چیست. زمانی که دولت آمریکا با ما درباره تعرفه های گمرکی صحبت می کند، این موضوع به وزرای اقتصاد دو کشور مربوط می شود. این مسئله موضوع کاملا ساده و قابل فهمی است.

این نماینده پارلمان آلمان همچنین اظهار داشت: گرنل بداند که ما جمهوری موزی نیستیم.

گرنل در دیدار با روسای کارخانه های خودرو سازی آلمانی «ب، ام، و» ، «فولکس واگن» و «دایملر» دست به طرح پیشنهادی با هدف مبادله خودرو برغم اختلاف موجود میان برلین-واشنگتن بر سر تعرفه های گمرکی زد.

این اقدام سفیر آمریکا در برلین انتقادهای زیادی را در حوزه سیاست داخلی آلمان بدنبال داشته است.

گفتنی است اصطلاح «جمهوری موز فروش» در واژگان سیاسی نوین، اصطلاحی است برای کشورهایی تک‌محصولی و ضعیف که از نظر سیاسی ناپایدار هستند. این کشورها معمولا توسط گروهی کوچک، فاسد، پول‌دار، خودکامه در قالب الیگارشی یا زرسالاری اداره می‌شوند.