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۱۷ تیر ۱۳۹۷، ۱۳:۲۳

پنجشنبه ۲۱ تیر

مهران رجبی به شبکه سحر می رود

مهران رجبی به شبکه سحر می رود

مهران رجبی بازیگر سینما و تلویزیون پنجشنبه ۲۱ تیر با حضور در شبکه سحر کردی با مخاطبان گفتگو می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهران رجبی بازیگر سینما و تلویزیون ساعت ۲۳:۱۵ روز پنجشنبه ۲۱ تیر با حضور در شبکه سحر کردی با مخاطبان گفتگو می کند.

«ما و شما» نام برنامه ای است که هر پنجشنبه ساعت ۲۳:۱۵ به وقت تهران به مدت ۵۵ دقیقه به صورت زنده روی آنتن سیمای کردی شبکه سحر می رود. مصطفی قوامی تهیه کننده، آزاد ابراهیمی اجرا و محمد محمدی و مرتضی مرآد دستیاران تهیه این برنامه را بر عهده دارند.

سریال هایی چون «سه درچهار»، «دودکش»، «دزدوپلیس»، «پردە نشین»، «دکتر قریب» از جمله آثاری هستند که رجبی در آنها ایفای نقش کرده و به کردی نیز دوبله شده اند.

کد مطلب 4341623
علیرضا سعیدی

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