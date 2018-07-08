لزوم توجه جدی به بخش معدن در خراسان جنوبی/مشکلات احصاء شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا امیرحسنخانی ظهر یکشنبه در جلسه شورای معادن استان اظهار کرد: شورای معادن بر اساس هدف گذاری در برنامه ششم تشکیل شده است.

وی با بیان اینکه در این شورا باید گزارشاتی ارائه شود که وضعیت معدن در استان را مشخص و چگونگی رفع مشکلات مورد بررسی قرار گیرد، افزود: اگر در خصوص رفع مشکلات معدن نیاز به مراوده با مرکز و مقامات عالی است، نمایندگان مجلس آمادگی لازم برای این پیگیری ها را دارند.

نماینده مردم شهرستان های سرایان، بشرویه، طبس و فردوس در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در منطقه طبس و فردوس بسیاری از معدن کاران با منابع طبیعی درگیر مشکلاتی هستند که باید هرچه سریع تر تعیین تکلیف شوند.

وی با اشاره به اینکه معدن یکی از مزیت های اصلی در استان خراسان جنوبی است، گفت: علی رغم وجود این پتانسیل قوی اما متاسفانه هنوز اقدامی مطلوب در این زمینه انجام نشده است لذا باید به صورت پررنگ تر و جدی تر در این حوزه ورود کرد.

امیرحسنخانی ادامه داد: در حوزه سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی صرف تراش سنگ ها فایده ای ندارد و با اعتبارات دولتی نیز کاری از پیش نخواهد رفت لذا حتما بخش خصوصی باید ورود پیدا کند.

خرید ۵۰ دستگاه تراش سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی توسط آستان قدس رضوی

داوود شهرکی، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی نیز در این جلسه با بیان اینکه بخش معدن هزینه بر و با نتایج زمان بر است، اظهار کرد: تا کنون بالغ بر ۱۰ میلیارد تومان اعتبار برای سرمایه گذاری اکتشتف در استان گذاشته شده است.

وی با اشاره به اینکه در گذشته علی رغم وجود ظرفیت های بسیار خوب در استان اما کار اکتشافی سیستماتیک انجام نشده و تنها سطحی کار شده است، افزود: سرمایه گذاری در بخش معدن ریسک است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی با بیان اینکه اگر اکتشاف منطقه دهسلم به نتیجه برسد به نقطه اقتصادی خوبی خواهیم رسید، عنوان کرد: سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی نیز ظرفیت مهمی است که در اکثر مناطق استان وجود دارد و باید از این ظرفیت نهایت استفاده را داشته باشیم.

وی ادامه داد: آستان قدس رضوی قول مساعد خرید ۵۰ دستگاه تراش سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی به ارزش هر کدام یک میلیون تومان را برای تولیدکنندگان استان داده است.