اکسیژن درمانی به مقابله با زوال عقل در بیماران ریوی کمک می کند

به گزارش خبرنگار مهر، تحقیقات نشان داده اند افراد مبتلا به بیماری مزمن انسداد ریه در معرض ریسک بالا دمانس یا زوال عقل قرار دارند و دلیل آن میزان پایین اکسیژن مغز است که در نتیجه مشکلات تامین خون از عروق خونی در مغز ایجاد می شود.

این مطالعه اثبات می کند که اکسیژن درمانی موجب بهبود تحویل اکسیژن مغزی و عملکرد عصبی-عروقی در بیماران مبتلا به بیماری مزمن انسداد ریه می شود.

این بهبود در تحویل اکسیژن به مغز و عملکرد عصبی-عروقی یک ارتباط فیزیولوژیکی بین اکسیژن درمانی و کاهش ریسک بیماری های مغزی-عروقی نظیر سکته، اختلال شناختی ضعیف و زوال عقل در بیماران مبتلا به انسداد ریه ایجاد می کند.

در این مطالعه محققان دانشگاه بریتیش کلمبیا از شیوه سونوگرافی برای مشاهده و اندازه گیری جریان خون در مغز در بیماران در حال استراحت، قبل و در طول تحویل این اکسیژن استفاده کردند. اکسیژن از طریق مسیر بینی به مدت ۲۰ تا ۳۰ دقیقه به مغز ارسال شد.

آنها همچنین رابطه بین فعالیت مغز و جریان خون را در مغز بررسی کردند. شرکت کنندگان این تست را با چشم های بسته انجام دادند و سپس برای خواندن یک متن چشم هایشان را باز می کردند.

تیم تحقیق دریافت جریان خون و تحویل اکسیژن به مغز به شکل چشمگیری در طول خوانش متن افزایش یافت. این مسئله ناشی از عروق خونی مغز بود که به هنگام فعال شدن مغز، در واکنش به اکسیژن بیشتر موردنیاز، گشادتر شدند.