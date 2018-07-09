احیای خانه تاریخی اولین وزیر مخابرات کلید خورد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی با انتشار عکس خانه تاریخی میرزا حسن مستوفی الممالک از آغاز طرح احیای این خانه خبر داد و نوشت: هویت های تاریخی را پاس بداریم.

وی گفت: میرزا حسن مستوفی الممالک، از مشاهیر معاصر ایران است که در چند کابینه دوره قاجار، رئیس الوزرا یا وزیر بوده و به عنوان نخستین وزیر پست و تلگراف و تلفن شهرت دارد.

وزیر ارتباطات افزود: خانه ارزشمند این شخصیت تاریخی در قلب بافت تاریخی تهران از حدود دو دهه پیش در اختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار داشت اما اقدامی برای مرمت و احیای آن انجام نشد.

جهرمی ادامه داد: از این هفته و با اهتمام مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارتخانه، طرح احیای این خانه تاریخی کلید خورد. این خانه زیبا با ارزش های معماری خویش گویای بخشی از هویت تاریخی پایتخت است و می تواند به مرکزی فرهنگی متناسب با اهداف وزارت ارتباطات تبدیل شود.

وی تاکید کرد: برای بازسازی و ترمیم و تعریف کاربری جدید خانه مستوفی الممالک به عنوان یکی از ارزش های تاریخی مصمم هستیم.