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۲۰ تیر ۱۳۹۷، ۹:۱۵

زمانی خبر داد:

تشکیل کارگروه نقل و انتقالات در باشگاه استقلال

تشکیل کارگروه نقل و انتقالات در باشگاه استقلال

عضو هیات مدیره باشگاه استقلال بر ضرورت تشکیل یک کار گروه برای نقل و انتقالات این باشگاه تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مشکلات مسئولان باشگاه استقلال در روزهای اخیر فشار زیادی را به واسطه عملکردشان در نقل و انتقالات تابستانی متحمل شده اند. اعضای هیات مدیره باشگاه در مصاحبه های خود تاکید کرده اند که مسئولیت نقل و انتقالات با سیدرضا افتخاری مدیرعامل باشگاه محول شده بود.

حسن زمانی یکی از اعضای هیات مدیره استقلال در این ارتباط گفت: برای فصل بعد کارگروهی را تشکیل می دهیم تا مسئولیت یکسری مسائل از جمله نقل و انتقالات را به این کارگروه بدهیم. باید برای مشکلات راه حل پیدا کنیم. در حال حاضر این مسئولیت به مدیرعامل واگذار شده است و ایشان بنا به تشخیص خودش کارها را پیش می برد. باشگاه استقلال جز نظر سرمربی، بازیکن نمی گیرد و آنچه را که شفر تایید کند، مورد تایید ما هم هست.

زمانی همچنین درباره مشکل ممنوع الخروجی وینفرد شفر پیش از سفر به ترکیه هم تاکید کرد: با پیگیری های باشگاه این مشکل حل شد. باید کاری کنیم تا دوباره به مشکل نخوریم. یک مقدار عدم پیگیری کارها منتج به این مشکل شد. در جلسه بعدی هیات مدیره باید این نقاط ضعف را مطرح و حل کنیم.

وی گفت: استقلال باشگاه بزرگی است و نباید این مسائل کوچک دردسرساز شود. این مشکلات باید ریشه ای حل شود.

کد مطلب 4343651

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