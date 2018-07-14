خبرگزاری مهر، گروه استان ها- اعظم محبی: گلستان علی‌رغم سرسبزی و داشتن جنگل های زیبا شاهد تغییر اقلیم تدریجی است که از مظاهر آن می توان به کاهش بارندگی و در عین حال افزایش بارش های رگباری و نقطه ای اشاره کرد.

این تغییر اقلیم افزایش دما را به دنبال داشته به گونه ای که ایستگاه های هواشناسی استان در تیرماه، بارها دمای بالاتر از ۴۰ درجه را ثبت کرده اند، این امر آستانه آسایش را تغییر داده و میل مردم به استفاده از تجهیزات خنک کننده را افزایش می دهد.

تداوم الگوی تابستانه

مدیر کل هواشناسی استان گلستان هم از تداوم الگوی تابستانه و استقرار هوای گرم در استان خبر داد.

نوربخش داداشی به خبرنگار مهر گفت: الگوهای پیش یابی نشان از ادامه این وضعیت در روزهای آتی را دارد و بیشتر شهرهای استان دمای بین ۴۰ تا ۴۵ درجه را تجربه خواهد کرد.

وی اضافه کرد: با توجه به حاکمیت جریانات گرم و خشک ضمن این که در روزهای آینده با کاهش رطوبت نسبی هوا به ویژه در مناطق شرقی استان (۱۰ درصد و حتی کمتر از آن) و در برخی از مناطق (شرق و شمال شرق) روبرو شده، ورزش باد نسبتاً شدیدی را هم شاهد خواهیم بود.

داداشی گفت: طی اطلاعیه ای هشدار دادیم که با توجه به شرایط مذکور توصیه می شود دستگاه های ذیربط تمهیدات لازم را در جهت مدیریت مصرف آب و برق به عمل آورند و همچنین سالمندان، کودکان و افراد بیمار از فعالیت در فضاهای باز در اواسط روز اجتناب کنند.

پتانسیل وقوع آتش سوزی در مناطق جنگلی بالاست

وی بیان کرد: با توجه به افزایش دمای هوا و کاهش رطوبت نسبی، پتانسیل وقوع آتش سوزی در مناطق جنگلی و مراتع مناطق شرقی استان بالاست. دستگاه های ذیربط در این زمینه آمادگی لازم را داشته باشند.

این گرمای بی سابقه در کنار بی برنامگی مسئولان باعث ایجاد مشکلاتی برای مردم، تولیدکنندگان و برخی از دستگاه های خدمات رسان از جمله بیمارستان ها شده است.

تلف شدن ۱۰ هزار مرغ در شهرستان آق قلا

در چند روز گذشته قطعی برق باعث تلف شدن ۱۰ هزار مرغ در شهرستان آق قلا شد و خسارت سنگینی را به صاحب مرغداری تحمیل کرد.

مردم هم از وضعیت خاموشی ها گله دارند. یکی از ساکنان شهرک جامی به خبرنگار مهر گفت: طبق لیست زمانبندی موجود در سایت شرکت برق، خاموشی شهرک ما از ساعت ۲۲ الی ۲۴ اعلام شده بود اما برق ساعت ۱۱ الی ۱۱:۳۰ قطع شد.

رضا میقانی افزود: اگر زمانی اعلام می شود باید طبق همان ساعت خاموشی صورت گیرد زیرا مردم خود را با آن هماهنگ می کنند.

مریم کرامتی هم به خبرنگار مهر گفت: ساکن آپارتمان ۶ طبقه ای در چاله باغ هستم و بیشتر اوقات که از محل کار به منزل برمی گردم با قطعی برق و از کار افتادن آسانسور روبرو می شود و مجبور هستم ۶ طبقه را با پله بروم و این بسیار آزاردهنده است.

کرامتی افزود: اگر زمان قطعی به طور دقیق مشخص شود مردم می دانند چطور برای کارهای خود برنامه ریزی کنند مثلاً می دانند که چه ساعتی برای کار خود به فلان اداره مراجعه کرده تا معطل نشوند.

کمبود تولید در نیروگاه های آبی علت خاموشی است

برای پیگیری مشکلات شهروندان با مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان گفتگو کردیم، علی اکبر نصیری به خبرنگار مهر گفت: مصرف برق استان زیر هزار و ۲۵۰ مگاوات است.

برنامه زمانبندی خاموشی در سایت شرکت توزیع گلستان اعلام شده و البته نسبت به این که تهران، «مدیریت اضطرای بار» را از چه ساعتی اعلام کند، متغیر است وی افزود: این خاموشی ها به خاطر مصرف نیست بلکه به علت کمبود تولید در نیروگاه های آبی است، وقتی آب کافی در پشت سدها ذخیره نشده و بارندگی کم بوده این مشکلات به وجود آمده است.

نصیری تصریح کرد: برنامه زمانبندی خاموشی در سایت شرکت توزیع گلستان اعلام شده و البته نسبت به این که تهران، «مدیریت اضطرای بار» را از چه ساعتی اعلام کند، متغیر است.

مدیریت اضطراری بار ساعت مشخصی ندارد

وی توضیح داد: گاهی مدیریت از ساعت هشت و گاهی ۱۱ صبح اعلام می شود و برنامه مشخصی ندارد.

نصیری تصریح کرد: این امر بستگی به این دارد که چه اندازه نیروگاه های ما در مدار باشند، ممکن است واحدی از پیک بار شب گذشته دچار مشکل شده و روز بعد به خاطر کمبود تولید، مدیریت بار اضطراری زودتر اعلام شود.

وی گفت: ممکن است مشکل آن واحد نیروگاهی تا آخر همان روز مرتفع شده و به مدار برگردد و خاموشی روز بعد از ساعت ۱۱ اعمال شود.

نصیری بیان کرد: مشکل حاد و اصلی ما نیروگاه های آبی هستند که معمولاً خاموشی ها به خاطر آن ها از ساعت ۱۱ اعمال می شود اما اگر مشکل دیگری باشد این ساعت جا به جا می شود.

نیروگاه علی آباد در مدار است

وی افزود: نیروگاه علی آباد جز چند مورد که آن هم به صورت موقت قطع شد، در مدار است.

یک مرکز کنترل و دیسپاچینگ داریم که نیروگاه ها و شبکه ها را رصد کرده و برابر اطلاعاتی که از همه نیروگاه ها دریافت می شود، اقداماتی را خواستار می شود نصیری گفت: اطلاع رسانی خاموشی ها از روز ۲۰ تیر شروع شده اما به دلایلی که ذکر شد ممکن است دقیق نباشد اما ما سعی کردیم براساس تجربه ای که طی این سال ها داشتیم برنامه دقیق تری بگذاریم تا مردم کمتر دچار مشکل شوند.

وی تأکید کرد: مردم استان حق دارند زیرا تاکنون ما هیچ خاموشی در استان نداشتیم و اکنون به خاطر کمبود منابع آبی این مشکل پیش آمده است.

نصیری خاطرنشان کرد: ما در استان به اندازه ای هزینه کردیم که کمبود مشکل تولید نداشته باشیم اما به علت کمبود آب این مشکلات ایجاد شده است.

صرفه جویی خاموشی ها را برطرف می کند

وی با بیان این که صرفه جویی خاموشی ها را برطرف می کند، افزود: اگر مردم کولرهای خود را چند ساعتی از مدار خارج کرده و از دمای محیط استفاده کنند خیلی از مسائل حل می شود.

نصیری اظهار کرد: گاهی برخی اعلام نارضایتی می کنند که چرا وقتی پیک مصرف از ۱۱ صبح است مدیریت بار اضطراری زودتر اتفاق می افتد؟ در جواب باید گفت که این خاموشی یک تصمیم کشوری است و ساعت آن هم همان روز اعلام می شود.

زیرساخت ها و شرایط تولید گلستان مشکلی ندارد

معاون بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان هم به خبرنگار مهر گفت: در زیرساخت ها و شرایط تولید و مصرف برق استان مشکلی نداریم.

بهرام قائمی افزود: شرایطی که بر کشور حاکم است مربوط به مشکل کم آبی نیروگاه های برق آبی بوده که مصرف امسال را با محدودیت مواجه کرده است.

وی ادامه داد: برق استان از دو نیروگاه علی آباد و نکا که هر دو از نوع گازی- حرارتی هستند، تأمین می شود.

شبکه های برق سراسری است

قائمی اضافه کرد: شبکه های ما سراسری بوده و همه نیروگاه ها، خطوط انتقال و شبکه های توزیع برق وابسته به دیسپاچینگ ملی و تصمیمات کشوری است و مانند آب مجزا نیست که مختص یک منطقه باشد.

وی توضیح داد: یک مرکز کنترل و دیسپاچینگ داریم که نیروگاه ها و شبکه ها را رصد کرده و برابر اطلاعاتی که از همه نیروگاه ها دریافت می شود، اقداماتی را خواستار می شود.

قائمی گفت: برای تفاوت میزان مصرف و تولید همه باید همکاری لازم را داشته باشند؛ ما با این خاموشی ها، در واقع به بارزدایی و کنترل شبکه سراسری کمک می کنیم، همه استان ها و شبکه های توزیع برابر برنامه ای که تدوین می شود و سهیمه قائل شده، همکاری دارند.

مدیریت اضطراری بار ایجاب می کند مقداری بار از شبکه خارج شود

وی اظهار کرد: وضعیت استان از نظر تولید و حتی زیرساخت های توزیع به اندازه ای خوب است که ما در شبکه ها دچار اختلال نمی شویم ولی برای بارزدایی و مدیریت بار اضطراری باید مقداری بار را از شبکه خارج کنیم که مطابق آن، این قطعی ها اتفاق می افتد.

سالانه با اعتبارات خاص که در قالب سرفصل های مختلف است شبکه های خود را توسعه داده و بستر را آماده می کنیم قائمی ادامه داد: خاموشی از نظر ما یعنی عارضه ای در نقطه ای به وجود آمده و مردم دچار مشکل شده باشند اما این قطعی برای همه ۱۴ شهرستان اتفاق می افتد.

وی افزود: ما توازن بارزدایی را در سراسر استان به نسبت رعایت می کنیم و این موضوع در ابعاد وسیع تر در کشور برقرار است.

وی تأکید کرد: ما سالانه با اعتبارات خاص که در قالب سرفصل های مختلف است شبکه های خود را توسعه داده و بستر را در دو موضوع مهیا می کنیم نخست متقاضیان جدیدی که درخواست انشعاب می کنند و دیگر مشترکانی که از قبل کنتور داشته و نیاز مصرفی آن ها افزایش یافته است.

آن چه از سخنان مدیرعامل و معاون بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع برق استان برمی آید این است که زمان های قعطی برق اعلام شده در سایت این شرکت دقیق نیست و ممکن است ساعت ها جابه جا شود اما در این بین، صرفه جویی ۱۰ درصدی مردم می تواند از این خاموشی ها جلوگیری کند.

خارج کردن وسایل پرمصرف از مدار

استفاده نکردن از وسایل پرمصرفی چون ماشین لباسشویی، ماشین ظرفشویی، جاروبرقی، اتو و وسایل مشابه در بازه زمانی ۱۰ الی ۱۶ و ۲۱ تا ۲۴ از راهکارهای اصلی برای جلوگیری از قطعی برق است.

همچنین خارج کردن کولرهای گازی برای چند ساعتی از مدار و استفاده از دمای محیط فرصت استراحت به سیستم و شبکه برق داده و به کاهش هزینه برق مصرفی می انجامد.

گرمازدگی

با توجه به افزایش دمای هوای استان گرمازدگی هم شیوع می یابد، بنابراین توصیه می شود برای پیشگیری از گرمازدگی سالخوردگان، زنان باردار، کودکان، ورزشکاران و سربازان از فعالیت در فضای باز اجتناب کنند.

پوشیدن لباس های سبک با رنگ روشن، استفاده از کلاه های پهن، نوشیدن حداقل هشت لیوان آب در تابستان و استفاده از میوه ها و سبزیجات و قرار نگرفتن در معرض تابش مستقیم آفتاب از راه هایی هستند که می تواند به حفظ سلامتی کمک کند.