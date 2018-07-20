خبرگزاری مهر، گروه سیاست: حوزه امنیتی و دفاعی کشور در طول هفته‌ای که گذشت، بیشتر تحت تاثیر سفر سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و جمعی از مقام‌های عالی‌رتبه نظامی کشورمان به پاکستان بود. سفر هیات نظامی ایران به پاکستان در این سطح، طی ۴۰ سال گذشته تاریخ روابط نظامی دو کشور بی‌سابقه بوده است.

سرلشکر باقری در این سفر با «ممنون حسین» رییس جمهور پاکستان، ژنرال «قمر جاوید باجوا» فرمانده ارتش و ژنرال «زبیر محمود حیات» رییس ستاد مشترک ارتش پاکستان و «عبدالله حسین هارون» وزیر امور خارجه دولت انتقالی پاکستان دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدارها طرفین با اشاره به اشتراکات فراوان دو کشور و نزدیک به هزار کیلومتر مرز مشترک بین ایران و پاکستان بر تقویت همکاری‌های بین دو کشور در زمینه‌های مختلف تاکید کردند.

رییس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران درباره این دیدارها گفت: «در این سفر درباره مسائل آموزش نظامی، آموزش خلبانی و آموزش عالی نظامی و سایر ابعاد آموزشی و رزمایش‌های نظامی و ارتباطات صنایع دفاعی بین دو کشور مذاکره می‌شود».

وی اظهار داشت: «تلاش می‌کنیم محصولات دفاعی مشترک با پاکستان تولید کنیم که به عنوان یک محصول مشترک کشورهای اسلامی مطرح شود».

همچنین در این دیدارها بر گسترش همکاری‌های دریایی بین ایران و پاکستان و افزایش رزمایش‌های دریایی بین نیروهای دریایی و توسعه مناسبات مرزی و مبارزه با تروریسم دو کشور تاکید شد.

کارشناسان سیاسی و نظامی با توجه به تحولات امنیتی منطقه و جهان اسلام، سفر هیات عالیرتبه ستاد کل نیروهای مسلح ایران به پاکستان را مهم و تاثیرگذار ارزیابی می‌کنند.

سرلشکر باقری پیش از این نیز در راستای گسترش دیپلماسی دفاعی جمهوری اسلامی ایران به ترکیه، سوریه و مسکو نیز سفر کرده بود.

از سویی دیگر امیر حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در حاشیه جلسه هیئت دولت از رونمایی دستاورد جدید صنعت دفاعی در روز ۳۱ مرداد خبرداد و گفت: «خبرهای خوب و خوشی در روز صنعت دفاعی درباره دستاوردهای دفاعی خواهیم داشت که خاص نیروهای مسلح است».

وی افزود: «یکی از این دستاوردها در حوزه هوایی است که ٣١ مرداد رونمایی خواهد شد».

درکنار این اخبار، امیر دریادار حسین خانزاده فرمانده نیروی دریایی از آغاز ساخت بیمارستان ۶۴ تختخوابی منطقه دوم دریایی ولایت در جاسک خبر داد و گفت: «ساخت بیمارستان ۶۴ تختخوابی منطقه دوم دریایی ولایت در جاسک آغاز شد».

وی افزود:« این بیمارستان در زمینی به مساحت ۳۰ هزار مترمربع، با زیر بنای پانزده هزار و ۲۵۰ متر مربع در سه طبقه ساخته می‌شود».

فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران ادامه داد: «هزینه ساخت این بیمارستان که در مدت دو سال و نیم ساخته می‌شود، ۷۰۰ میلیارد ریال است».

امیر دریادار حسین خانزادی گفت: «این بیمارستان دارای بخش‌های جراحی، سی تی اسکن، رادیولوژی، ام آر آی، فیزیوتراپی، دیالیز، اکسیژن درمانی، سی سی یو، داروخانه و آی سی یو است».

یکی دیگر از اخباری که هفته گذشته در حوزه دفاعی گفته شد، ناکامی تروریست‌ها برای نفوذ به کشور بود. روابط عمومی قرارگاه نجف اشرف نیروی زمینی سپاه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در پی نفوذ یک تیم تروریستی ضد انقلاب از منطقه مرزی نودشه در استان کرمانشاه برای انجام اقدامات خرابکارانه و ضد امنیتی، این تیم توسط رزمندگان دلاور قرارگاه نجف نیروی زمینی سپاه مورد شناسایی و تعقیب قرار گرفته و مقارن عصر امروز( ۲۳ تیرماه )طی یک درگیری به طور کامل منهدم شد.

این اطلاعیه می افزاید: در این درگیری سه تروریست به هلاکت رسیده و یک تروریست دیگر به شدت زخمی شد. در این درگیری همچنین یکی از نیروهای بسیجی بومی به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

در این اطلاعیه با تاکید بر اشراف اطلاعاتی و آمادگی همه جانبه رزمندگان نیروی زمینی سپاه و دیگر نیروهای امنیتی حاضر در منطقه برای مقابله با هرگونه عرض اندام گروهک های ضد انقلاب و معاند آمده است:طی این عملیات موفق مقادیر قابل توجهی سلاح ، مهمات و تجهیزات از تروریست‌ها کشف و ضبط شد.

وزارت اطلاعات نیز در اطلاعیه ای از متلاشی شدن دو گروهک تروریستی ضدانقلاب و به هلاکت رسیدن ۲ تروریست خبرداد. در این اطلاعیه آمده است: «سربازان گمنام امام زمان(عج) در اداره کل اطلاعات آذربایجان غربی با اقدامات اطلاعاتی و تخصصی، دو تیم وارداتی ضدانقلاب مسلح را شناسایی و طی دو مرحله عملیات غافلگیرانه با همکاری رزمندگان قرارگاه حمزه سیدالشهدا منهدم کردند.

در این عملیات دو تن از عناصر ضدانقلاب به هلاکت رسیدند و چند نفر دیگر به همراه چندین قبضه سلاح، نارنجک جنگی و مهمات دستگیر شدند.

این تیم های تروریستی به سفارش و با حمایت ویژه برخی کشورها، برای اقدامات تروریستی و خرابکارانه وارد کشور شده بودند.

مشروح مهمترین اخبار حوزه امنیتی و دفاعی در هفته گذشته به شرح زیر است:

سردار کوثری: امنیت کشور به فعالیت اقتصادی برای حل مشکلات مردم قدرت می دهد

سردار اسماعیل کوثری جانشین قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار اخیر با اعضای هیئت دولت که فرمودند؛ "دولت به شرط انجام اقدامات لازم خواهد توانست برمشکلات فائق آید و توطئه های آمریکا را ناکام بگذارد" گفت: دولت اگر بر توان داخلی تکیه کند می تواند مسائل موجود و مشکلات اقتصادی را حل کند.

وی نقش امنیت و ثبات را در به نتیجه رسیدن دولت و غلبه بر توطئه های دشمن بسیار مهم و اساسی دانست و گفت: امنیت لازمه هر فعالیتی است، یعنی اگر امنیت نباشد هیچ فعالیت و اقدام فرهنگی، ورزشی، اقتصادی و سیاسی قابل انجام نیست و امنیت شرط اساسی و لازم در هر حوزه و عرصه ای است.

وی با اشاره به امنیت کشور تصریح کرد: بحمدالله امنیت توسط سازمان ها و نهاد های مربوط و به ویژه مردم شریف کشورمان به خوبی برقرار شده است و می توان گفت امنیت کشور به فعالیت اقتصادی در جهت رفع مشکلات مردم قدرت می دهد.

سردار کوثری افزود: مجلس و دولت باید با جدیت به دنبال حل مسائل اقتصادی باشند به همین دلیل است که مقام معظم رهبری در دیدار اخیر با اعضای هیئت دولت فرمودند دولت توان غلبه بر مشکلات و توطئه های آمریکا را دارد. البته در طول سال های بعد از انقلاب اسلامی و بعد از شکست آمریکا در عملیات طبس آقای کارتر رئیس جمهور وقت از تاریخ ۵ اردیبهشت ۵۹ رسما اعلام کرد که ایران را تحریم اقتصادی می کنند.

وی ادامه داد: تحریم های اقتصادی از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی وجود داشت اما هر موقع دولت با مردم در جهت سیاست های اقتصادی با محوریت مشارکت مردم حرکت کرده اند و به توانایی های داخلی اتکا شده توانسته ایم بر مسائل غلبه کنیم، امروز هم نباید منتظر آینده برجام، اروپایی ها و اقدام بانک جهانی باشیم، باید براساس توانایی های داخلی حرکت کنیم و به طور قطع می توانیم بر مشکلات و توطئه های دشمنان فائق شویم.

جانشین قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در خصوص سخنان اخیر رئیس جمهور آمریکا که گفت بود" من مطمئنم چند روز دیگر از ایران با ما تماس می گیرند و التماس می کنند که با ما در ارتباط باشند" نیز گفت: حرف های ترامپ بدون پشتوانه و بی اساس است و به قولی؛ شنونده باید عاقل باشد. او باید بداند که پیش از او هم این حرف ها را بسیار زده اند ولی کاری نتوانسته اند بکنند. به طور قطع آنها ملت و نظام اسلامی ایران را نشناخته اند و بدون پشتوانه و شناخت و تحلیل هر حرفی را بیان می کنند و یا اینکه یک سری خود فروخته به آنها اطلاعات نادرست می دهند که شهر ها به هم ریخته است در حالی که کشور ما با لطف الهی در امنیت کامل است و مردم دارند زندگی‌شان را می کنند.

وی در پایان تاکید کرد: البته مشکل اشتغال و بیکاری مسائلی است که باید به سرعت به آنها رسیدگی و آنها را حل کرد.

سردار شریف: مقابله با تهاجم رسانه‌ای ماموریت قرارگاه جنگ نرم سپاه /سردار آبرومند بر موضوعات جنگ نرم تسلط دارد

سردارسرتیپ رمضان شریف سخنگو و مسوول روابط عمومی کل سپاه با اشاره به انتصاب سردار جمال‌الدین آبرومند به عنوان جانشین فرمانده قرارگاه جنگ نرم سپاه، گفت: با توجه به شرایط تهاجم روانی و جنگ رسانه‌ای ترکیبی دشمن علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران، از مدت‌ها قبل قرارگاهی تحت عنوان قرارگاه جنگ نرم در سپاه شکل گرفته است.

وی افزود: از آنجا که در ماه‌های اخیر ضرورت تقویت این قرارگاه مورد توجه مسئولین سپاه قرار گرفته بود، فرمانده کل سپاه تشخیص داد یکی از سرداران خوش‌فکر، قوی و پای کار سپاه در دوران دفاع مقدس و پس از آن به نام سردار آبرومند که سال‌ها در حوزه طرح و برنامه و لجستیک منشأ خدمات و خیر برای سپاه بوده به این قرارگاه منتقل شود.

سخنگوی سپاه در ادامه تأکید کرد: سردار آبرومند از فرماندهان مسلط به ماموریت های قرارگاه جنگ نرم سپاه است که به رغم اهمیت جایگاه و نقش معاونت هماهنگ‌کننده در سپاه، سرلشکر جعفری وی را به عنوان جانشین خود در قرارگاه جنگ نرم منصوب کرد.

یک فروند هواپیمای F۱۴ در پایگاه شهید بابایی اورهال شد

متخصصان پیشکسوت و جوان نیروی هوایی ارتش عملیات اورهال(بازآماد) یک فروند هواپیمای F۱۴ را در پایگاه شهید بابایی به اتمام رساندند.

متخصصان و کارکنان فنی گردان اورهال پایگاه هوایی شهید بابایی با صرف بیش از ۳۵۰۰۰ نفر ساعت کار و تلاش مستمر، توانستند یک فروند هواپیمای F۱۴ را باز آماد کنند.

این هواپیما پس از تست نهایی به ناوگان عملیاتی نیروی هوایی ارتش پیوست.

به همت نیروی دریایی ارتش؛ کلنگ ساخت بیمارستان ۶۴ تختخوابی در جاسک به زمین زده شد

امیر دریادار حسین خانزادی، فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، گفت: ساخت بیمارستان ۶۴ تختخوابی منطقه دوم دریایی ولایت در جاسک آغاز شد.

وی افزود:این بیمارستان در زمینی به مساحت ۳۰ هزار مترمربع، با زیر بنای پانزده هزار و ۲۵۰ متر مربع در سه طبقه ساخته می‌شود.

فرمانده نیروی دریایی ارتش ادامه داد: هزینه ساخت این بیمارستان که در مدت دو سال و نیم ساخته می‌شود، ۷۰۰ میلیارد ریال است.

امیر دریادار حسین خانزادی گفت: این بیمارستان دارای بخش‌های جراحی، سی تی اسکن، رادیولوژی، ام آر آی، فیزیوتراپی، دیالیز، اکسیژن درمانی، سی سی یو، داروخانه و آی سی یو است.

سردار آبرومند جانشین فرمانده کل سپاه درقرارگاه جنگ نرم و عمق بخشی داخلی سپاه شد

سردار «جمال الدین آبرومند» طی حکمی از سوی سرلشکر محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه بعنوان جانشین فرمانده کل سپاه در قرارگاه «جنگ نرم و عمق بخشی داخلی سپاه» منصوب شد.

«محرومیت زدایی»، «سازندگی» و «علم و فناوری و علوم دانش بنیان» رئوس وظایف این قرارگاه را تشکیل می دهد.

سردار آبرومند تا پیش از این معاون هماهنگ کننده سپاه بود که امروز جای خود را به سردار حسین سلامی داد.

سردار سلامی سرپرست معاونت هماهنگ‌ کننده سپاه شد

سردار حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران، طی حکمی با حفظ سمت سرپرستی معاونت هماهنگ کننده سپاه را نیز برعهده گرفت.

پیش از این سردار سرتیپ پاسدار جمال آبرومند از خرداد سال ۱۳۸۷ مسئولیت معاونت هماهنگ کننده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را برعهده داشت.

امیر حاتمی خبر داد؛ رونمایی از دستاورد صنعت دفاعی در روز ۳۱ مرداد

امیر حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، در حاشیه جلسه هیئت دولت و در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: خبرهای خوب و خوشی در روز صنعت دفاعی درباره دستاوردهای دفاعی خواهیم داشت که خاص نیروهای مسلح است.

وی افزود: یکی از این دستاوردها در حوزه هوایی است که ٣١ مرداد رونمایی خواهد شد.

امیر شاه‌صفی از اردوگاه کویر دانشگاه شهید ستاری بازدید کرد

فرمانده نیروی هوایی ارتش و حجت الاسلام والمسلمین «سیداحمد قاضی» رئیس اداره عقیدتی سیاسی نهاجا با حضور در اردوگاه کویر دانشجویان سال اول دانشگاه شهید ستاری، از روند برگزاری این اردوگاه بازدید کردند.

فرمانده نیروی هوایی ارتش در بازدید از فعالیت‌های روزانه آموزش نظامی، نمایشگاهی و فرهنگی در اردوگاه کویر دانشجویان، ضمن ابراز خرسندی از روند آموزش‌های انجام شده، از فرماندهان و اساتید تقدیر و تشکر کرد.

دانشجویان دانشگاه هوایی شهید ستاری در مدت آموزش به سه اردوگاه کویر (کوشک نصرت)، کوهستان (امامزاده هاشم (ع)) و جنگل (کلاردشت) اعزام می‌شوند.

حجت‌الاسلام رئیسی: اندیشه سکولار به معنای واقعی حوزه علمیه را تهدید می‌کند

تولیت آستان قدس رضوی در همایش اساتید و نخبگان بسیجی حوزه های علمیه قم، تهران، اصفهان و خراسان رضوی، ضمن ابراز امیدواری از برگزاری اینگونه نشست‌ها برای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در حوزه انقلاب؛ گفت: امروز برای همه ما که در این کسوت نورانی و مقدس قرار داریم، شناخت وظیفه و نقش و رسالتی که بر دوش داریم مسئله مهمی بوده و قطعا دغدغه‌خاطر برای همه ما است.

تولیت آستان قدس رضوی وظیفه عمده بسیج حوزه علمیه را در سه حوزه تشریح کرد و افزود: حوزه علم و دانش، دانش‌افزایی و در یک کلام حوزه علمیه، حوزه دوم تبلیغ و تربیت نفوس مستعد و حوزه سوم عمل و اجرا است و آنچه را که گفتیم و بحث کردیم، باید در حوزه اجرا مد نظر داشت.

حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی تصریح کرد: امروز سکولاریسم از نوع اجتماعی که دین را یک امر فردی یا شخصی معرفی کنیم، نه اینکه دین را به‌عنوان یک امر اجتماعی و در بطن جامعه به عنوان یک حکومت دینی و اسلامی بدانیم، حوزه علمیه را تهدید می‌کند.

تولیت آستان قدس رضوی افزود: ما باورمان این است که امام راحل(ره) این پرچم را برافراشت که فقه بر جامعه حکومت کند و فقه باید در متن جامعه و در تمام زوایا حاکم باشد.

وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی از متن حوزه علمیه برخاسته و یک مرجع عالی قدر پرچم‌دار آن بوده است، گفت: از ابتدا حوزه علمیه پرچم‌دار بوده و امروز نمی‌تواند نسبت به‌همه سطوح اجتماعی و معیشتی، اقتصادی و علمی بی‌تفاوت باشد.

حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی در ادامه یادآور شد: امروز سکولار به‌معنای واقعی حوزه علمیه را تهدید می‌کند، اندیشه سکولار در گوشه و کنار شنیده می‌شود، بنابراین، مسئله سکولاریسم اجتماعی نگاه و اندیشه‌ای را در حوزه علمیه راه انداخته که حوزه باید علمی باشد و به دیگر وظایف اجتماعی، فرهنگی و سیاسی خود نباید بپردازد.

تولیت آستان قدس رضوی درخصوص وظیفه تبلیغ حوزه علمیه گفت: حضور مداوم و مستمر حوزه علمیه در جامعه نیاز کنونی جامعه است، مشکل تبلیغ این است که موانعی دارد و راهکار برون‌رفت از آن شجاعت و ایستادگی است.

وی افزود: هرکس نسبت به بدعت‌هایی که جامعه را تهدید می‌کند علم و دانش دارد باید جامعه را نسبت به آن آگاه کند، شما که مرزبان های فکری جامعه هستید، باید مشکلات و انحرافات را فریاد بزنید و مردم را آگاه کنید.

حجت‌الاسلام رئیسی تصریح کرد: امروز دین مورد تهاجم است و تهدید تنها در یک حوزه نیست، حتی علم اصولی که در حوزه‌های ماست نیز مورد هجوم است و متناسب با نیازها باید ایفای نقش کرد.



وی با بیان اینکه ملاک اعتدال در جامعه ولی امرمسلمین است، گفت: متاسفانه گاهی شاهدیم در حوزه و دانشگاه، اساتید انقلابی، آسیب‌شناس و هشداردهنده و زمان‌شناس را گوشه‌نشین می‌کنند.

تولیت آستان قدس رضوی به تشریح مأموریت آستان قدس پرداخت و بیان کرد: نخستین مأموریت آستان قدس فرهنگی است، دومین مأموریت ما مسئله مهم زیارت و آماده‌سازی زمینه زیارت است و تا امروز بالغ بر ۷۰۰ هزار نفر زیارت اولی به‌زیارت حرم مطهر رضوی آمده‌اند.

وی افزود: سومین مأموریت آستان قدس رضوی توجه به‌محرومین، فقرا و مستمندان است، خدمت به مستمندان در آستان قدس نسبت به‌خدمت کمیته امداد و سایر ارگان‌ها متفاوت است، امروز توفیق شد که در سراسر کشور افراد متخصصی که علاقمند خدمت به مردم هستند را در سایه پرچم علی بن موسی رضا سازماندهی کنیم تا برحسب تخصص به هم‌وطنانشان خدمت‌رسانی کنند.

حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی در پایان تصریح کرد: هرکجا که با گفتمان امام و رهبری حرکت کردیم باعث رشد و کمال شد و هرکجا با این گفتمان فاصله و زاویه ایجاد شد، مشکلات نیز رقم خوردند.

امیر حاتمی: ایران جزو کشورهای برتر دنیا در حوزه صنایع دفاعی است

امیر سرتیپ «امیر حاتمی» وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در بازدید از گروه صنایع زرهی بنی هاشم دورود با بیان اینکه بحمدالله این صنعت یکی از مجموعه‌هایی است که در شکافتن علم و فناوری بر مدار ایمان و عمل خالصانه حرکت می‌کند، اظهار داشت: عبور از مرزهای دانش، ابتکار و خلاقیت مبتنی بر دانش بومی، نشانگر وجود ظرفیتی عظیم از جوانان نخبه و متعهد کشور در این صنعت است.

وی با قدردانی از متخصصین افتخارآفرین صنایع زرهی بنی هاشم در طراحی و ساخت انواع پیشرفته تانک افزود: وزارت دفاع مصمم است با کار و مدیریت جهادی و تکیه بر توان داخلی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های ملی تدابیر مقام معظم فرماندهی کل قوا و دستورات رئیس جمهوری اسلامی در پشتیبانی از نیروهای مسلح را به بهترین نحو اجرایی کند و بسیار خرسندم که این مهم در صنایع دفاعی به ویژه صنایع زرهی به نحو احسن در حال اجرایی شدن است.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فراز و نشیب‌های مباحث رزم زرهی تصریح کرد: بعد از دوران پر افتخار دفاع مقدس برخی کارشناسان گمان می‌کردند دیگر بعید است جنگ زمینی رخ دهد اما با ظهور و تجاوز داعش به کشورهای عراق و سوریه اهمیت توجه به رزم زمینی بیش از پیش نمایان شد.

وی با بیان اینکه در حوزه صنایع دفاعی جزو کشورهای برتر دنیا هستیم، تاکید کرد: سلاح‌ها و تجهیزات دفاعی که در کشور تولید می‌شوند دارای قابلیت‌های بومی متناسب با شرایط جغرافیایی کشور و براساس اقتضائات مورد نیاز نیروهای مسلح هستند.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با بیان اینکه نیروهای مسلح با دارا بودن ظرفیت‌ها و قابلیت‌های عملیاتی فراوان و راهبردهای مناسب و تجهیزات مدرن و پیشرفته آمادگی کاملی برای پاسخ دندان شکن به هر متجاوز بدخواهی را دارد، تصریح کرد: به دشمنان نظام اسلامی نصیحت می‌کنیم که به حاکمیت ملی، عزت و اراده ایرانیان احترام بگذارند، چرا که ملت سرافراز ما درطول تاریخ ثابت کرده ملتی متجاوز نیستند، اما متجاوزان و گستاخان را به شدت تنبیه خواهند کرد.

امیر حاتمی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به توطئه‌های دشمن در زمینه اقتصادی علیه کشورمان گفت: با حمایت و پشتیبانی مردم و تلاش دولت بخش بزرگی از توطئه‌های دشمن خنثی شده و ان‌شاالله با سربلندی از این برهه حساس عبور خواهیم کرد و مانند همیشه روسیاهی به دشمن خواهد ماند.

حاج صادقی: پاسداران و بسیجیان در دفاع از انقلاب اسلامی محکم ایستاده اند

حجت الاسلام عبدالله حاجی صادقی نماینده ولی فقیه در سپاه در دومین روز از برگزاری نخستین اجلاس اساتید و نخبگان بسیجی حوزه های علمیه، از روحانیون به عنوان پرچمداران بصیرت و فرماندهان جبهه های جدید مقابله با استکبار یاد کرد و گفت: یکی از برجسته ترین امتیازات روحانیت شیعه درک صحیح، دقیق و جامع از خطرات، تهدید ها و آسیب های متوجه اسلام و دفاع جانانه از آن بوده است و این ماموریتی است که روحانیت در طی ادوار مختلف بر دوش داشته است.

وی از انقلاب اسلامی ایران به عنوان احیاگر اسلام ناب یاد کرد و گفت: این انقلاب با ماهیت دینی شکل گرفت، اما اسلام ناب را حیات دوباره بخشید و استکبار جهانی که با این شرایط جدید، حیات و هیمنه استکباری خود را با خطر و تهدید مواجه می‌دید، با تمام توان و ظرفیت به میدان آمد تا با انقلاب اسلامی مقابله کند.

حجت الاسلام حاج صادقی موجودیت انقلاب اسلامی را زنده، پویا و در حال حرکت، پیشروی و اثرگذاری توصیف و تصریح کرد: به همین دلیل است که این انقلاب دشمن دارد؛ در صورتی که آثار حیات انقلاب از بین رفته و یا کارکردهای خود را از دست دهد، دیگر این انقلاب دشمن نخواهد داشت.

وی تقابل جبهه استکبار با انقلاب اسلامی را پایان‌ناپذیر توصیف و خاطرنشان کرد: دعوای ما با استکبار بر سر سرزمین نیست، بلکه این تقابل، در موجودیت و مبتنی بر مبانی فکری و اعتقادی می‌باشد.

تاکید ایران و پاکستان بر مبارزه مشترک با تروریسم

رییس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و فرمانده ارتش پاکستان بیانیه مشترکی صادر کردند.



در بیانیه مشترک سردار سرلشکر باقری و ژنرال قمر جاوید باجوا که در پایان سفر رییس ستاد کل کشورمان به پاکستان صادر شد آمده است : دو کشور درخصوص رسیدن به یک چارچوب جامع نظامی برای همکاری دو جانبه در حوزه امنیتی و مبارزه با تروریسم و تبادل اطلاعات به تفاهم رسیدند.



در این بیانیه با اشاره به اهمیت منطقه ای و تاثیرگذاری سفر آقای باقری در جهان اسلام آمده است : این چارچوب به طور اختصاصی بر توسعه هماهنگی مرزی برای رسیدن به اهداف یک مرز صلح و تجاری - دوستی و جلوگیری از پدیده های غیرقانونی مانند قاچاق موادمخدر و انسان متمرکز خواهد شد.



در بخش دیگر این بیانیه آمده است : طرفین توافق کردند گفتگوهای مداوم و چند مرحله‌ای و همکاری مشترک عملیاتی و تاکتیکی برای توسعه فضای امنیتی منطقه مجاور مرز ایران و پاکستان ادامه یابد.



همکاری و بهره گیری از روش های بین المللی و قوانین منطقه ای از سوی ارتش دو کشور برای دست یابی به امنیت مرزی از دیگر مفاد این بیانیه مشترک است.

در این بیانیه نیروهای مسلح ایران و پاکستان همچنین به گشت زنی منسجم و مراقبت مشترک طرفین در امتداد خط مرزی بین المللی به عنوان گام مثبت اولیه تاکید و در خصوص

حفظ همکاری پلیس مرزی و نیروهای امنیتی در حوزه اطلاعات برای مقابله با تهدیدات مشترک توافق کردند.



در بیانیه مشترک رییس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و فرمانده ارتش پاکستان هم چنین آمده است طرفین اجازه نخواهند داد از خاک کشورشان برای تجاوز به خاک دیگری استفاده شود.



عملیاتی کردن سریع تفاهم نامه اصولی دو خط مرزی در پیشین - مند و گبد- ریمدان و توسعه راه های همکاری در حوزه‌های ظرفیت ساخت، اشتراک تجربیات و ارتباط چند لایه برای مدیریت موثر شرایط اضطراری از دیگر مفاد این بیانیه است.



طرفین همچنین بر تعهدات شان و مسئولیت مشترک برای ارتقا و کمک موثر به صلح و ثبات در منطقه به خصوص در مقابله با تهدید تحمیلی تروریست‌های فراملیتی مانند داعش تاکید کردند.



رئیس ستادکل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در سفر سه روزه به پاکستان با مقامات عالیرتبه سیاسی و نظامی این کشور دیدار و بر توسعه مناسبات و همکاری ها تاکید کردند.

بازدید سرلشکر باقری از مناطق عملیاتی و مرزی شمال پاکستان

سردار سرلشکر پاسدار "محمد باقری" رئیس ستاد کل نیروهای مسلح کشورمان در سومین روز از سفر به پاکستان با سفر به ایالت خیبر پختونخوا؛ به صورت میدانی از مناطق عملیاتی و مرزی خیبر و تورخم در مرز پاکستان و افغانستان بازدید کرد.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح کشورمان صبح امروز سه شنبه با بالگرد از اسلام آباد به پیشاور مرکز ایالت خیبرپختونخوا رفت.

"نذیر احمد بت" فرمانده سپاه ۱۱ ارتش مستقر در پیشاور از سردار سرلشکر پاسدار "محمد باقری" در مقر ارتش در این شهر استقبال کرد. در این بازدید میدانی که ۶ ساعت به طول انجامید هیات عالی نظامی ایران از نزدیک در جریان اقدامات و دستاوردهای ارتش پاکستان در مبارزه با تروریسم در ایالت خیبرپختونخوا و مناطق قبایلی قرار گرفت.

در این بازدید؛ فرمانده ارتش مستقر در پیشاور گزارشی از برنامه ها و تجربیات ارتش در مبارزه با تروریسم ارائه کرد. این بازدید فرصتی برای تبادل تجربیات جمهوری اسلامی ایران با پاکستان در مبارزه با تروریسم بود.

دریادار سیاری: ارتش ایران هر روز آماده تر از روز قبل است/ رزمایش ها بنا به تشخیص انجام می شود

امیر دریادار حبیب اله سیاری در حاشیه بازدید از شانزدهمین دوره رزم مقدماتی دانشجویان دانشگاه های افسری ارتش در پادگان جوادالائمه نیروی زمینی در لشکرک، گفت: برابر تدابیر و اوامر فرماندهی معظم کل قوا امروز نه تنها آمادگی را حفظ می کنیم بلکه ارتش جمهوری اسلامی ایران هر روز آماده تر از روز قبل است.

وی افزود:‌ به طور مستمر از اغاز تا پایان سال رزمایش داریم و رزمایش های زیادی در نیروهای زمینی، ‌ هوایی، ‌پدافند و دریایی در حال اجراست و متناسب با وضع آمادگی یگان ها رزمایش ها به طور مستمر ادامه دارد، چون آمادگی ما را بیشتر بالا می برد.

امیر سیاری اظهار داشت: ‌بعضی از رزمایش ها جنبه عمومی تر و مشترک پیدا می کند و قطعاً‌ در فصل هایی که نیاز است و جاهای مختلف که بنا به تشخیص باید در آنجا رزمایش انجام شود، قطعاً انجام خواهد شد و بموقع اطلاع رسانی می شود.

رئیس ستاد ارتش گفت:‌ امروز ارتش جمهوری اسلامی ایران و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به لطف خدا و با استفاده از توانمندی هایی که در ابعاد مختلف دارند، این آمادگی را دارند که هرجا تهدیدی باشد به تهدید قاطعانه پاسخ خواهند داد و آزموده را آزمودن خطاست.

وی در پایان تاکید کرد: ارتش جمهوری اسلامی ایران به پشتوانه مردمی که دارد از اقتدار و توانمندی بالایی برخوردار است و با تجهیزاتی که با کمک متخصصان داخلی ارتش ساخته ایم در اوج آمادگی به سر می بریم.

حجت‌الاسلام محمدحسنی: ترامپ توهم زده و ملت ایران را نمی‌شناسد

حجت‌الاسلام عباس محمدحسنی، رئیس سازمان عقیدتی سیاسی و نماینده ولی فقیه در ارتش در جمع فرماندهان تیپ تربت‌جام ۳۸ نیروی زمینی ارتش، یادآور شد: ما ملتی هستیم که در چهل سال گذشته ثابت کرده ایم در برابر فشارهای دشمن جهاد کبیر می‌کنیم. قبلا آزموده‌ایم که همیشه نتیجه مقاومت نسبت به تسلیم شدن برابر دشمن با فضلیت‌تر و آبرومندانه‌تر است. کسانی که دست تسلیم بالا بردند، اکنون نیستند یا ذلیلانه هستند، اما کسانی که مقاومت کردند، بسیار عزیزند.

حجت‌الاسلام محمدحسنی تسلیم شدن برابر آمریکا را خواسته ترامپ دانست و گفت: تمام امید آمریکای جنایتکار به این است که با پاره کردن برجام و خروج یک‌جانبه از این عهدنامه، زمینه ناامیدی ما را فراهم کند و با تحمیل تحریم‌ها وادار به تسلیم کند. چندی پیش آقای ترامپ در اظهارنظری گفته که «من مطمئنم چند روز دیگر از ایران با من تماس می‌گیرند و التماس می‌کنند که با ما در ارتباط باشند و به زودی این اتفاق می‌افتد». او توهم زده و ملت ایران را نمی‌شناسد. ما مثل زمان پیامبر(ص) مشکل اقتصادی داریم. ائمه ما هم با این نوع از مشکلات دست و پنجه نرم کردند، اما چون قرآن به جهاد کبیر توصیه کرده، رهبر، ملت و نظام هم پیرو همان پیغمبری هستند که در برابر مشکلات و محاصره اقتصادی ایستادگی کرد و پیروز شد.

نماینده ولی فقیه در ارتش ایستادگی برابر مشکلات را مستلزم تحمل سختی و پرداخت هزینه دانست و افزود: ما به عنوان پیروان پیامبر اسلام(ص)، آبروی ایشان را حفظ می‌کنیم. با تسلیم شدن برابر این مشکلات اقتصادی، آبروی پیامبر، قرآن، دین و نظام‌مان را نمی‌بریم و با مقاومت حیثیث، آبرو، ناموس و عزت‌مان را حفظ خواهیم کرد و هرگز به دشمن اجازه زیاده‌خواهی نخواهیم داد. امیدوارم در این جهاد کبیر مثل جهاد اکبر و اصغر به آن نقطه‌ای برسیم که رضای خدا در آن باشد.

سردار سپهر مطرح کرد؛ طرح بسیج برای مبارزه با کالای قاچاق و حمایت از کالای ایرانی

سردار محمدحسین سپهر جانشین سازمان بسیج مستضعفین در نشست مدیران بسیج کارگری سراسر کشور که با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ساختمان رضویه سازمان بسیج مستضعفین برگزار شد، با اشاره به آمادگی ظرفیت عظیم بسیج برای یاری رساندن به دولت اظهار داشت: امروز کشور با مشکلات متعددی روبه‌رو است و دشمنان انقلاب هم دشمنی خود را به حد اعلا رسانده‌اند به همین خاطر حل مشکلات کشور نیازمند تعامل و هم‌افزایی وسیع نهادهای حاکمیتی است؛ پس باید دولت را در حل مشکلات یاری دهیم.

وی افزود: بسیج به عنوان یک سازمان گسترده با ظرفیت‌های عظیم علمی، پژوهشی، اجرایی، فرهنگی و اجتماعی آماده کمک به دولت است؛ اعتقاد داریم که باید به دولت کمک کنیم تا بتواند کارآمدی خود را افزایش دهد.

جانشین سازمان بسیج مستضعفین گفت: بسیج ثابت کرده که می‌تواند با یک واحد پول کاری با ارزش ده واحد پول انجام دهد و آخرین نمونه این عملکرد بسیج را هم می‌توان در ساخت منازل مسکونی در مناطق زلزله‌زده کرمانشاه دید.

وی با اشاره تجربه خوب بسیج در زمینه تنظیم بازار، بیان داشت: امروز می‌توانیم ادعا کنیم که کامل‌ترین طرح در زمینه حمایت از کالای ایرانی و مبارزه با کالای قاچاق را بسیج دارد و من امیدوارم که دولت از ظرفیت بسیج برای حل مشکلات کشور استفاده کند.

فرمانده کل ارتش از یگان‌های مستقر در سقز، بانه و مریوان بازدیدکرد

امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش، با حضور در استان کردستان، از یگان‌های ارتش مستقر در سقز، بانه و مریوان بازدید کرد.

وی در این بازدید ضمن دیدار با کارکنان، وضعیت آمادگی رزمی یکان ها را مورد ارزیابی قرار داد.

بنا بر این گزارش، چگونگی پیشرفت طرح های تعالی معنوی و بصیرتی و نیز وضعیت معیشتی کارکنان مورد بررسی قرار گرفت.

وضعیت خانه های سازمانی اتخاذ تصمیمات لازم برای ارتقای کمی و کیفی آنها بخش دیگری از بازدید فرمانده کل ارتش از این مناطق بود.

دیدار و جلسه هم‌اندیشی با سایر فرماندهان نیروهای مسلح در این مناطق در راستای ارتقای هم افزایی از دیگر برنامه های این بازدید بود.

شایان ذکر است، رزمندگان مستقر در این مناطق، با اجرای حرکات و عملیات رزمی و ورزشی، روحیه و انگیزه خود را در اجرای ماموریت ها ارائه کردند.

امیر سیاری: دشمنان به منافع ما تعرض کنند، پاسخی قاطع می‌گیرند

امیر دریادار حبیب‌الله سیاری معاون هماهنگ‌کننده ارتش از شانزدهمین دوره جامع‌پذیری دانشگاه‌های افسری ارتش در مرکز آموزش جوادالائمه(ع) بازدید کرد.

امیردریادار سیاری در جمع فرماندهان و مسئولین و دست‌اندرکاران برگزاری شانزدهمین دوره جامع‌پذیری دانشگاه‌های افسری ارتش گفت: دانشجویان به ذخیره‌های امید معروف هستند؛ کسانی که آمده‌اند فرماندهان آینده ارتش شوند. این جوانان باید قدر خود را بدانند چون شغلی را انتخاب کرده‌اند که از لحاظ معنوی جایگاه بسیار بالایی دارد. کار آن‌ها، یک کار معمولی اداری نیست و قطعا در آینده برای کشور افتخارآفرین خواهند بود و مردم هم به آن‌ها افتخار خواهند کرد.

امیر دریادار سیاری افزود: امروز کشور ما درگیر جنگ نرم با دشمن است که این جنگ آسیب‌های اجتماعی زیادی را به دنبال دارد؛ اما ما مرد میدان هستیم و باید در مقابل دشمن بایستیم و از آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی تا جایی که امکان دارد بکاهیم.

وی با اشاره به فعالیت‌های انجام گرفته در شانزدهمین دوره جامع‌پذیری دانشگاه‌های افسری ارتش یادآور شد: جوانان در این دوره آموزش‌های خوبی مانند اقامه نماز جماعت، شرکت در مراسم فرهنگی و معنوی، داشتن نظم و آراستگی و ... می‌بینند که روی رفتار آن‌ها اثر می‌گذارد؛ اما زمانی که به یگان‌های مختلف در سراسر کشور با فرهنگ‌های مختلف می‌روند نباید این رفتار آن‌ها تغییر پیدا کند. بنابراین باید در برنامه‌های آموزشی خلاقیت را به کار گیرید و به امر اثربخشی توجه ویژه‌ای داشته باشید تا این آموزش‌ها موثر باشد و این عزیزان سفیران ارتش در جامعه باشند.

معاون هماهنگ‌کننده ارتش اضافه کرد: در دیداری که با فرماندهان گردان و دسته در دانشگاه افسری داشتم، از فرماندهان خواستم که اهداف آموزشی و ویژگی‌های یک فرمانده خوب را بیان کنند. بعد از آن‌ها سوال کردم آیا این ویژگی‌ها در خود شما وجود دارد؟ چرا که اگر بخواهیم این آموزش‌ها اثرگذار باشد اول از خودمان شروع کنیم.

وزیر اطلاعات خبر داد: سرتیم‌ قاچاق مواد مخدر به هلاکت رسید/ کشف فساد اقتصادی به ارزش ۲۱ هزار میلیارد تومان در یک سال گذشته

حجت سید محمود علوی ظهر سه شنبه در جلسه شورای اداری استان زنجان، افزود: باید ستاد وزارتخانه و صف یک هماهنگی باهم داشته باشند و ستاد بتواند با تعیین راهبرد نیازها را در نظر داشته باشد.

وی اظهار کرد: هر سه ماه یک‌بار جلسات مدیران کل استانی در استان‌ها برگزار و نیازها و مسائل مورد ارزیابی و جمع‌بندی قرار می‌گیرد.

وزیر اطلاعات گفت: معاونان؛ بازرسان و ستاد پشتیبانی نیز از استان‌های مختلف بازرسی کرده و بر این اساس به وضعیت اشرافیت پیدا می‌کند. تاکنون از همه استان‌های مرزی بازدید شده و در جریان امور آنها قرارگرفته و در جمع کارکنان و مدیران توصیه‌های لازم به آنها داده‌شده است.

علوی تأکید کرد: استان زنجان جزو نخستین استان‌های عمقی است که ما در جریان بازدید قراردادیم.

وی بابیان اینکه داعش سرزمین را ازدست‌داده ولی اسلحه را زمین نگذاشته است، گفت: داعش دیگر در نقطه‌ای حاکمیت ندارد؛ ولی فکر شیطانی آن در پی استقرار در یک جا و ضربه زدن به امنیت سرزمین‌های مسلمانان به‌ویژه ایران اسلامی است که به‌زعم خود عملیات فرماندهی مقابله‌ای با داعش را دارد.

وزیر اطلاعات با بیان اینکه اخیراً حزب دموکرات نیز تحرکاتی آغاز کرده و یک تیم آنها آمده بود که حرکت‌هایی را داشته باشد، اما چند روز پیش دو نفر از اینها شناسایی و دستگیر شدند و عناصر آنها و مرتبطان آنها دستگیر شدند، گفت: برادر همین شخص دستگیر شده یک تیم چهار نفره را سامان داده بود که بروند سوریه و به مجموعه داعش بپیوندند که سران داعش به اینها گفته بودند که الان جهاد در ایران به هجرت از ایران مقدم‌تر است و این شخص در بین جریان‌های تکفیری به هلاکت رسیده بود درصورتی‌که در فضای مجازی این امر وارونه جلوه داده‌شده بود.

علوی ادامه داد: از آنها خواسته بودند که در ایران اقدامات ضد امنیتی و تروریستی انجام دهند که ابتدا دو نفر و سپس هر چهار نفر دستگیر شدند.

وزیر اطلاعات با اشاره به اینکه یکی از سر تیم‌های قاچاق مواد مخدر در کشور به درک واصل‌شده است، گفت: در هر جایی که اسمی از مواد مخدر باشد؛ نیروهای اطلاعات عقاب مانند بر سر این افراد فرود آمده و آنها را به کیفر جنایات خود می‌رسانند.

وی تصریح کرد: داعش هیچ لحظه‌ای از آسیب زدن به کشور درنگ نمی‌کند و در این میان در کشور هر زمان که غفلت کنیم از همان‌جا از دست داعش ضربه خواهیم خورد.

وزیر اطلاعات افزود: بچه‌های ما هوشیار بوده و منفذها را تحت نظر دارند و در همین چند روز اخیر یک تیم چهارنفره به محوریت فردی به نام «مرمزین» که این فرد برادری به نام حامد داشته در دعوای بین جیش‌الشام و جبهه النصره به هلاکت رسید. البته در فضای مجازی پر کردند که این شخص در زندان جمهوری اسلامی بوده کشته‌شده و یک فعال حقوق بشری بوده که البته این امر نادرست بود.

علوی یاد آور شد: با تدبیر مسئولان زیر نظر مقام معظم رهبری این گردنه نیز پشت سر گذاشته خواهد شد و اگر سیر ۴۰ سال گذشته را بنگریم ما در این مدت مشکلات بسیاری را پشت سر گذاشتیم حالا حل‌شده یا نه. ولی در یک زمینه ما پیشرفت داشتیم که آن‌هم مواضع استراتژیک است. یعنی با مقایسه‌ای می‌توان فهمید که آن زمان ما کجا بودیم و امروز به کجا رسیدیم.

وی با تاکید بر اینکه ما در طول ۴۰ سال موفقیت‌های بسیاری کسب کرده‌ایم و در همین مدت جبهه مقاومت در اوج اقتدار قرارگرفته است؛ افزود: در طول این سالیان جمهوری اسلامی مرتب پیشرفت کرده و دشمن سنگر به سنگر عقب نشسته است و هر ترفندی که داشته دشمن آن را پیچیده است.

علوی با تاکید بر اینکه خدمت بی‌منت، یکی دیگر از رویکردهایی است که در برهه کنونی باید سرلوحه کارهای‌مان قرار دهیم، گفت: هر چه بودجه کمتر باشد، به همان اندازه خدمت به مردم نیز سخت‌تر خواهد بود اما این بدان معنی نیست که با این شرایط نتوان به مردم خدمت کرد.

وزیر اطلاعات افزود: ما باید بگردیم عامل مشکل را خودمان پیداکرده و تدبیر کنیم و آن را حل کنیم اگر هشدارهای مقام معظم رهبری و رهنمودهای ایشان را عملیاتی کنیم و با راهبردهای حساب‌شده نقشه راه درست داشته باشیم؛ دشمن نمی‌تواند کاری بکند.

علوی با بیان اینکه دشمن در مقابله با کشور بی‌نقاب وارده شده است، گفت: هرقدر ما جلوتر رفته و سنگرهای بیشتری را تسخیر کرده‌ایم دشمن بی‌نقاب‌تر و برهنه‌تر به میدان آمده است، امری که قبلا در قالب نقاب صلح دوستی و حقوق بشری نمود داشت و هرقدر جلوتر رفتیم عرصه جنگ خودش را بیشتر نشان داد و امروز بیشترین نمود آن جنگ اقتصادی است.

وی با بیان اینکه امروز جنگ دشمنان با نظام اسلامی در حوزه اقتصادی است، گفت: همچنان که رهبر معظم انقلاب فرمودند؛ خوداتکایی و توجه به پتانسیل های داخلی محور اصلی مبارزه با جنگ اقتصادی است.

علوی تاکید کرد: یکی از ضرورت‌های امروز، اهتمام به اقتصاد مقاومتی است که در این زمینه معتقدیم به اقتصاد مقاومتی توجه شده اما به بند بند آن عمل نشده است.

وزیر اطلاعات افزود: بدخواهان نظام با سیاه نمایی های گوناگون در پی ناکارآمد جلوه دادن نظام اسلامی هستند که با همدلی و اتحاد، نقشه شوم دشمنان همواره نقش بر آب شده است.

علوی مودت و همدلی بین مردم و مسئولان حول محور ولایت فقیه را رمز پیروزی نظام مقدس جمهوری اسلامی دانست و افزود: خوشبختانه دیدگاه‌ها در کشور به هم نزدیک است و این تحریم‌ها نخستین گردنه‌ای نیست که پیش پای ملت درآمده و پیش‌ازاین نیز ما به گردنه‌های بسیاری برای رسیدن به این جایگاه دست‌یافته‌ایم.

وزیر اطلاعات ادامه داد: وزارت اطلاعات در یک سال گذشته با رصد اطلاعاتی بیش از ۲۱ هزار میلیارد تومان از مجموع پرونده‌های مفاسد اقتصادی کشف و اموال به بیت المال برگردانده شده است.

سردار غیب پرور: تهدید اول انقلاب اسلامی عملیات روانی دشمن است

سردار سرتیپ پاسدار غلامحسین غیب پرور رئیس سازمان بسیج مستضعفین در اولین اجلاس اساتید و نخبگان بسیجی حوزه های علمیه کشور، انقلاب اسلامی ایران را از نعمت های بزرگ پروردگار برشمرد و گفت: انقلاب اسلامی موهبتی الهی است که پس از غیبت امام عصر (عج) خداوند متعال به دست یک حکیم فرزانه و عارف و واصل، این انقلاب را با کمک و همراهی مردم متدین ایران اسلامی رقم زد.

وی افزود :امروز با گذشت ۴۰ سال از انقلاب اسلامی و برغم هزینه هایی که در این مسیر نورانی داده ایم، به دستاوردهای ارزشمندی چون عزت، اقتدار و استقلال و آزادی دست یافته ایم.

سردار غیب پرور در ادامه خاطرنشان کرد : پس از انقلاب کبیر فرانسه تفکر لیبرالیستی در عالم منتشر شد، آنها داعیه‌دار اداره مردم و جوامع بودند و این تفکر نه تنها در محدوده اروپا و دنیای مسیحیت بلکه کشورهای اسلامی را نیز درنوردید که امام خمینی (ره) این تفکر که چندین قرن در جوامع حاکم بود را بر هم زد.

وی افزود: از روزی که انقلاب اسلامی ایران شکل گرفت دشمن تمام قد در برابر ما ایستاد و یک لحظه هم از خباثت وتوطئه خود کوتاه نیامد، اما برغم تمامی توطئه ها، انقلاب اسلامی با قوت و قدرت مسیر تعالی بخش خود را طی می‌کند.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به خباثت و دشمنی ها علیه انقلاب اسلامی در مقاطع مختلف خاطرنشان کرد :دوران دفاع مقدس را می توان روزهای غربت انقلاب اسلامی نامید و در آن دوران که در نهایت، عزت و عظمت ملت ایران را رقم زد، مردم ما با ایستادگی و مقاومت، دشمنان را ناکام گذاشتند.

سردار غیب پرور در ادامه با برشماری گوشه ای از دستاوردها و خدمات انقلاب طی این چهار دهه گفت: امروز به فضل الهی و با همت و مجاهدت های صورت گرفته و به گواه آمارهای مجامع بین المللی در حوزه های مختلف از امنیت، کشاورزی، صنعت، علم، سازندگی، بهداشت، تعلیم و تربیت، توسعه و ترویج معارف دینی و سایر حوزه ها به یمن انقلاب اسلامی قابل قیاس با پیش از انقلاب نیستیم.

وی با تاکید بر اینکه امروز تهدید اول متوجه انقلاب اسلامی عملیات روانی دشمنان است، گفت: دشمن امروز با ایجاد یک امپراطوری خبری و رسانه ای قدرتمند در پی تلخ کردن حلاوت انقلاب اسلامی در کام ملت ایران است و در این عرصه نخبگان جامعه و علما می بایست دستاوردهای انقلاب را با مردم در میان بگذارد.

رییس سازمان بسیج مستضعفین با تأکید بر اینکه بدون شک افق آینده انقلاب اسلامی امید بخش، روشن وشفاف است، گفت: در این مسیر نورانی نباید دست و پای ما بلرزد و سست شویم بلکه باید ثابت قدم در دفاع از انقلاب اسلامی گام برداریم.

وی افزود :انقلاب اسلامی ایران با تمام عظمت وشکوه خود، الگویی کوچک شده از عاشورا بوده و شهدای گرانقدر ما مرتبت خود را از امام حسین علیه السلام دارند.

سردار غیب پرور تهدیدات علیه انقلاب اسلامی را چند بعدی و ترکیبی توصیف و خاطرنشان کرد: تقابل ما با استکبار از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی شکل گرفته است، اما زمانی رگه های امنیتی و نظامی، زمانی رگه های فرهنگی و در برخی مقاطع رگه های اقتصادی آن نمود پیدا می کند.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین پمپاژ و انتشار امید و نشاط به مردم با توجه به دستاوردهای انقلاب و مطالبه‌گری منطبق بر مصالح کشور و تدابیر رهبری را از وظایف مهم نخبگان جامعه برشمرد و با تاکید بر اینکه پیروزی و نصرت از دل آتش در می آید، اظهار کرد: تجربه تاریخی ما نشان می‌دهد که در هر میدان خطری که وارد شده و استقامت کرده ایم، به طور قطع پیروز میدان بوده ایم و مردم ما نیز ثابت کرده اند که در مسیر انقلاب همواره ثابت قدم و استوارند.

سردار غیب‌پرور در پایان با تاکید بر اینکه تقابل جبهه حق و باطل تمام شدنی نیست، گفت : ما بر پیوند عمیق سپاه و بسیج و علما اصرار داشته و هدایت های روحانیت را چراغ راه خود میدانیم.

آیت الله نوری همدانی: حوزه‌ها باید انقلابی باشند و در آنها مبانی انقلاب تدریس شود

آیت‌الله نوری همدانی از مراجع عظام تقلید در اولین اجلاس اساتید و نخبگان بسیجی حوزه‌های علمیه کشور که در مشهد مقدس برگزار شد، رسالت علما و روحانیون را استمرار راه انبیاء و اولیای الهی توصیف و با برشماری معارف فقهی و نقش آن در ابعاد مختلف زندگی انسان، تصریح کرد: معارف اعتقادی، عبادی، اخلاقی، اقتصادی، مدنی، سیاسی فرهنگی، حکومتی و جهادی از جمله معارفی است که برگرفته از آیات قرآن کریم، روایات، احادیث و کتب اولیای الهی بوده و نشانگر توجه و نگاه والای دین مبین اسلام به تمامی ابعاد و جوانب زندگی بشر است.

آیت الله نوری همدانی معارف اقتصادی را از جمله معارف مهم فقهی عنوان و با تاکید بر اینکه با مدیریت صحیح اقتصادی می‌توان فقر و جهل را از بین برد، گفت: در مقطع کنونی بیت المال و مسئله بانک ها از جمله موضوعات مهم است و اساتید، علما و برجستگان حوزه های علمیه می توانند در اجرایی شدن راهبرد مهم اقتصاد مقاومتی و رونق کار، تلاش و کسب و کار در جامعه با بهره‌گیری از مبانی فقهی دین مبین اسلام نقش تعیین کننده ای را ایفا کنند.

وی معارف سیاسی را از معارف مهم مورد تاکید در دین اسلام دانست و خاطرنشان کرد: دین مبین اسلام با سیاست توأم بوده و در آیات فراوانی شیوه سیاست برای مدیریت بشری بیان شده است و نامه ۵۳ امیرالمومنین در نهج البلاغه که امروز در سازمان ملل متحد به عنوان منشوری کامل برای اداره جامعه بشری بایگانی شده است را می توان مصداق بارز اهمیت سیاست از نگاه اسلام دانست.

آیت الله نوری همدانی از فرهنگ شیعه به عنوان یک فرهنگ غنی یاد کرد و با تأکید بر ضرورت تدریس نهج البلاغه و صحیفه سجادیه در حوزه ها گفت: در تفسیر المیزان علامه طباطبایی عنوان شده که ۳۰۰ آیه در خصوص تفکر و تعقل وجود داشته که بیانگر این مهم است که اسلام مردم را به تفکر تدبر و تعقل تشویق می‌کند تا به اعتلا ورشد فکری برسند.

وی در ادامه با بیان اینکه اعتقاد داریم که بدون ولایت هیچ عملی مورد قبول نیست، تصریح کرد: اسلام به عنوان یک دین کامل، نیاز به مجری، حافظ و مبینی دارد که این رسالت خطیر بر عهده ولی فقیه است.

این مرجع تقلید با اشاره به نقش آفرینی علما و روحانیون در مقاطع مختلف تاریخ اسلام و انقلاب اسلامی گفت: همانگونه که در شکل گیری انقلاب اسلامی، طلاب و روحانیون کفپوش پای در میدان مبارزه و جهاد گذاشتند و به استقبال شهادت رفتند، امروز نیز در شرایطی که دشمنان هراس زیادی از اسلام به عنوان یک دین تمدن ساز دارند و امریکا، صهیونیست‌ها و ایادی آنان تمام توان و تمرکز خود را برای وارد آوردن ضربه به اسلام بسیج کرده‌اند به بهترین نحو ممکن به ایفای رسالت خطیر خود در هدایت گری جامعه بپردازند.

وی افزود : حوزه‌های ما باید انقلابی بوده و در آنها مبانی و ارکان انقلاب تدریس شود.

آیت الله نوری همدانی در پایان با تاکید بر اینکه علما باید مبارزه با دشمن را با آگاهی و هوشیاری دنبال کنند، گفت: مقام معظم رهبری بر انقلابی بودن و انقلابی ماندن حوزه ها تاکید دارند حوزه‌های علمیه می‌بایست پیشگام حرکت انقلابی بوده و علمای بسیجی باید پیشگام حرکت جامعه به سمت نور باشند.

سرلشکر باقری در پاکستان: محصولات دفاعی مشترک با پاکستان تولید می‌کنیم

سردار سرلشکر پاسدار محمد باقری رییس ستاد کل نیروهای مسلح در دومین روز از سفر به پاکستان با ممنون حسین رییس جمهور پاکستان دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار که در کاخ ریاست جمهوری برگزار شد، طرفین با اشاره به اشتراکات فراوان دو کشور و نزدیک به هزار کیلومتر مرز مشترک بین ایران و پاکستان بر تقویت همکاری‌های بین دو کشور در زمینه‌های مختلف تاکید کردند.

رییس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران درباره این دیدار گفت: در این سفر درباره مسائل آموزش نظامی، آموزش خلبانی و آموزش عالی نظامی و سایر ابعاد آموزشی و رزمایش‌های نظامی و ارتباطات صنایع دفاعی بین دو کشور مذاکره می‌شود.

وی اظهار داشت: تلاش می‌کنیم محصولات دفاعی مشترک با پاکستان تولید کنیم که به عنوان یک محصول مشترک کشورهای اسلامی مطرح شود.

سرلشکر باقری همچنین با دریاسالار «ظفر محمود عباسی» فرمانده نیروی دریایی پاکستان دیدار کرد. در این دیدار بر گسترش همکاری‌های دریایی بین ایران و پاکستان و افزایش رزمایش‌های دریایی بین نیروهای دریایی دو کشور تاکید شد.

رییس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران که به دعوت فرمانده ارتش پاکستان به این کشور سفر کرده است، با ژنرال «قمر جاوید باجوا» فرمانده ارتش و ژنرال «زبیر محمود حیات» رییس ستاد مشترک ارتش پاکستان دیدار و گفت‌وگو کرد.

سرلشکر باقری و وزیر امور خارجه پاکستان هم در دیدار با یکدیگر بر توسعه مناسبات مرزی و مبارزه با تروریسم تاکید کردند.

رییس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با «عبدالله حسین هارون» وزیر امور خارجه دولت انتقالی پاکستان در ساختمان وزارت امور خارجه این کشور دیدار و گفتگو کرد.

در بیانیه مطبوعاتی وزارت امور خارجه پاکستان آمده است: «عبدالله حسین هارون» در دیدار با سرلشکر «محمد باقری» رییس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، اظهار داشت: روابط دوجانبه ایران و پاکستان طی سال‌های گذشته با تعامل مسئولان دو کشور، عزم آنان و روند منظم دیدارهای مسئولان در سطوح مختلف گسترش یافته است.

در این نشست تاکید شد که دو کشور پیشرفت‌های خوبی در زمینه‌های توسعه تجارت، ارتباطات، روابط فرهنگی و افزایش ارتباطات مردم طی سال‌های گذشته داشته‌اند و ظرفیت گسترش این روابط فراوان است.

«عبدالله حسین هارون» همچنین با تشریح روند برگزاری انتخابات آتی سراسری این کشور، گفت که دولت انتقالی برای برگزاری انتخابات آزاد، عادلانه و شفاف در این کشور تلاش می‌کند.

در این دیدار همچنین در خصوص مسائل مربوط به روند گفتگوهای صلح و ثبات در افغانستان تبادل نظر شد.

رییس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران نیز با ابلاغ سلام رهبر انقلاب، دولت و ملت ایران به ملت پاکستان، رونق و پیشرفت پاکستان را خواسته جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد.

سرلشکر باقری ابراز امیدواری کرد که انتخابات آینده پاکستان، این کشور را به توسعه و پیشرفت همه جانبه برساند.

وی همچنین از پاکستان به دلیل داشتن مواضع اصولی در خصوص برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) تشکر و قدردانی کرد.

در دیدارهای سرلشکر باقری با مقامات نظامی پاکستان دو طرف بر همکاری‌های مرزی و مبارزه با تروریسم به عنوان دشمن مشترک ایران و پاکستان تاکید کردند.

وزیر اطلاعات خبر داد؛ دستگیری تیم تروریستی داعشی در جنوب غرب

حجت‌الاسلام دکتر سید محمود علوی شامگاه دوشنبه در گفت‌وگو با شبکه اشراق زنجان گفت: تیم چهار نفره ای با محوریت فردی که برادرش در سوریه در گروه داعش به هلاکت رسیده بود قصد تشکیل گروهی در ایران داشتند تا به داعش بپیوندند که این گروه روز گذشته توسط سربازان گمنام امام زمان(عج) شناسایی و نقشه شومشان نقش برآب شد.

وی ادامه داد: این تیم قصد خرابکاری در برخی مناطق را داشتند که این عملیات با ورود به موقع سربازان گمنام به سرانجام نرسید.

وزیر اطلاعات با بیان اینکه مبارزه با مفاسد اقتصادی با قوای تمام ادامه دارد، افزود: سربازان گمنام امام زمان(عج) برای آسایش و آرامش مردم در هر لحظه و زمانی با مفاسد اقتصادی برخورد خواهد کرد.

علوی با بیان اینکه فعالیت‌های اقتصادی با وجود امنیت برقرار می شود، افزود: وزارت اطلاعات همواره در مبارزه با فساد اقتصادی، چون قاچاق و فرار مالیاتی فعال است.

وزیر اطلاعات ادامه داد: وزارت اطلاعات در یک سال گذشته با رصد اطلاعاتی بیش از ۲۱ هزار میلیارد تومان از مجموع پرونده‌های مفاسد اقتصادی کشف و اموال به بیت المال برگردانده شده است.

وزیر اطلاعات: امروز ایران اسلامی الگوی همه آزادگان جهان است

حجت‌الاسلام سید محمود علوی شامگاه دوشنبه در ادامه سفر خود به استان زنجان، در جمع نمازگزاران مسجد النبی زنجان، از ملت ایران به‌عنوان ملتی که زندگی باعزت را از فرامین قرآنی آموخته‌اند، یادکرد و افزود: این زندگی باعزت برای ملت ایران باعث شده تا هیچ‌گاه زیر سایه ننگ سلطه دیگران زندگی نکنند.

وی به جایگاه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در جهان که به برکت انقلاب اسلامی، داشتن حق تصمیم‌گیری برای خود و به برکت شعار «هیهات من الذله» امام حسین (ع) به‌دست آمده است، اشاره کرد و افزود: دشمنی قدرت‌های کفر با ایران به علت اهتزاز پرچم اسلام بوده و این در حالی است که با هدایت‌های مقام معظم رهبری، هرروز سنگر به سنگر پیشروی کرده و اکنون سردمدار مبارزه با کفر جهانی است.

وزیر اطلاعات به خیال باطل رئیس‌جمهور آمریکا برای به میز مذاکره کشاندن جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و افزود: ننگ و شکست عاید استکبار، رژیم صهیونیستی و دشمنان جبهه مقاومت و ایران اسلامی خواهد شد.

در همایش بین المللی باروت خیس؛ سومین جایزه انصارالمستضعفین به سرلشکر قاسم سلیمانی اهدا شد

در همایش بین المللی باروت خیس سومین جایزه انصارالمستضعفین به سرلشکر قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه تعلق گرفت.

بنابر این گزارش به دلیل عدم حضور سردار سلیمانی در مراسم جایزه به نماینده وی تحویل داده شد.

بیانیه سازمان پدافند غیرعامل درباره اظهارات وزیر ارتباطات: برای صیانت از منافع ملی و رعایت قانون با احدی رو دربایستی نداریم

روابط عمومی سازمان پدافند غیرعامل کشور با صدور بیانیه ای نسبت به اظهارات وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات واکنش نشان داد.

در این بیانیه آمده است: حسب تصویت مراجع قضایی هرگونه فعالیت تلگرام در کشور غیرقانونی است و همه دستگاه ها باید فعالیت در بستر نسخه های رسمی و غیر رسمی این نرم افزار را متوقف کنند.

این بیانیه با تاکید بر اینکه نباید منافع ملی را پای اهداف سیاسی، یا تبلیغاتی ذبح کنیم، می افزاید: اولا درخواست عجولانه وزیر ارتباطات از جمعی از خبرنگاران برای بازدید از یک محل خاص در این وزارتخانه زیاده از حد تبلیغاتی است و بهتر بود ایشان بجای این اقدام جمعی از کارشناسان فنی، قضایی و امنیتی را برای حضور در محل مربوطه دعوت می کرد.

ثانیا، بررسی های بیشتر نشان دهنده این است که ابعاد موضوع بسیار فراتر از چیزی است که در سخنرانی رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور اشاره شده است و ثالثا اساسا در این موضوع تردیدی نیست که تداوم فعالیت نسخه های غیر رسمی تلگرام عامل اصلی صدمه دیدن تلاش های شبانه روزی تیم های جوان جهادی، متخصص داخلی است که در ماه های گذشته با انگیزه و اخلاص نسخه های کارآمدی از پیام رسان های داخلی را توسعه داده اند.

همانگونه که در مصاحبه با رسانه های اعلام شده تلگرام در کشور CDN داشته و بهتر بود دولت محترم همان امکاناتی را که به تلگرام اختصاص یافته بود، در اختیار پیام رسان های داخلی قرار می دادند تا خدمات بهتر و با کیفیت تری ارائه کنند.

این بیانیه ضمن دعوت از وزیر جوان و پر تلاش ارتباطات به داشتن حوصله بیشتر و اشراف بر زیر مجموعه خود آورده است: اگر همین همت و تلاشی که دوستان برای حفظ تلگرام به هر قیمتی دارند در حمایت از شبکه های اجتماعی بومی داشتند، به طور قطع خدمات دهی این شبکه ها قابل رقابت با نسخه های خارجی بود.

در انتهای این بیانیه آمده است: سازمان پدافند غیرعامل کشور بر خلاف برخی دستگاه ها در صیانت از منافع ملی و رعایت قانون با کسی رو دربایستی نداشته و از برگزاری شوهای رسانه ای تخریبی نمی هراسد.

سردار غیب پرور: شهید نداده ایم که از ترامپ کم عقل بترسیم

سردار غلام حسین غیب پرور رئیس سازمان بسیج مستضعفین در مراسم اختتامیه ششمین جایزه بین المللی باروت خیس که عصر امروز در سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی برگزار شد، گفت: این جلسه در زمانی برگزار می شود که پیش روی امت اسلامی افق روشن و بلندی وجود دارد.

وی ادامه داد: انچه در جهان اسلام رخ می دهد جنایت و کشتار مردم مظلوم است، سلام بر همه ملل مسلمان که جبهه مقاومت را در برابر دشمنان ایجاد کرده اند و سلام بر مردم فلسطین که مقابل رژیم صهیونیستی ایستاده اند و جوانان خود را فدا کرده اند و سلام بر مردم یمن که سالیان سال مقابل رژیم سعودی و حامیانش ایستاده است. مردم یمن شهید داده اند اما با اقتدار ایستاده اند، امروز مردم سوریه و لبنان با قدرت ایستاده اند.

سردار غیب پرور ایستادگی را راه پیروزی دانست و گفت: فتح مکه به دست نمی آید مگر شعب ابی طالبی وجود داشته باشد، مشکل دشمنان این است که اسلام را نشناخته اند. اسلام می گوید که در مقابل دشمن سست و غمگین نباشید، اگر ایمان داشته باشید پیروزی از آن شماست.

وی ادامه داد: ما در استقامت ذلت دشمن را دیده ایم، رژیم صهیونیستی یک روز شعار نیل تا فرات می داد اما امروز در تامین امنیت خودش مانده و جوانان مسلمان خواب را از نتانیاهو گرفته اند. ما ایستادگی را از امام حسین علیه السلام یاد گرفته ایم و فرزندان عاشورا هستیم.

رییس سازمان بسیج مستضعفین ترامپ را مخاطب قرار داد و گفت: آقای ترامپ ما شما را یک انسان نما می دانیم و شما هیچ چیز از فضائل انسانی را نمی دانید و تنها عهد شکنی از شما دیده می شود.

وی ادامه داد: امروز غیر مسلمانان هم مقابل ترامپ ایستاده اند و در این چند روز در انگلستان و اسکاتلند مردم مقابل ترامپ ایستاده اند. همه دیده اند که ترامپ هر ساعت یک حرف می زند و پای عهد خود نمی ماند. به ترامپ می گوییم ما مسلمانان همچون یک مشت محکم و در سایه رهبری مقتدر، محکم ایستاده ایم. ما شهید نداده ایم که از توی کم عقل بترسیم. هرگز چنین نیست. آینده از جهان اسلام است و ترامپ حتما از بین می رود، این وعده الهی است.

امیر حاتمی: تحریم‌ها محدودیتی برای صنایع دفاعی ایجاد نمی‌کند

امیر سرتیپ امیر حاتمی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر پیرامون تاثیر تحریم ها بر صنعت دفاعی کشور اظهار داشت: در هر صورت تلاش دشمنان این است که تحریم ها را به نحوی کنترل کنند که آسیب بیشتری به مجموعه کشور وارد شود.

وی با تاکید بر اینکه فرزندان عزیز ملت و جوانان برومند صنایع دفاعی همواره تلاش کرده اند خود را در چارچوب محدودیت ها قرار ندهند، افزود: جوانان برومند صنایع دفاعی ایران به خوبی توانسته اند در همین فضا کار و مسئولیت خود را پیش ببرند.

وزیر دفاع همچنین از رونمایی محصولات جدید حوزه صنایع دفاعی کشور خبر داد

وزیر دفاع مطرح کرد: برنامه بلندمدت دشمن در کردستان عراق/ توطئه‌ها به جایی نمی‌رسد

امیر سرتیپ امیر حاتمی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به موضوع توطئه دشمنان در بر هم زدن مرزهای جغرافیایی، گفت: دشمنان ما مجموعه ای از توطئه ها علیه ملت های منطقه دارند.

وی با اشاره به موضوع کردستان عراق، گفت: در حالی که مردم و مسئولین کردستان عراق کاملا علاقمند بودند در چارچوب مرزهای رسمی عراق زندگی کنند اما با فریبی که برای عده ای به وجود آوردند کار را تا مرحله ای پیش بردند.

وزیر دفاع با تاکید بر اینکه هوشیاری مسئولین منطقه کردستان عراق و همکاری کشورهای منطقه به ویژه عراق، ایران و ترکیه، توانست این مرحله از توطئه دشمن را خنثی کند، افزود: برداشتم این است که این توطئه برنامه بلندمدت دشمن است و برای اینکه به چپاول ادامه دهند و کشورهای منطقه را کنترل کنند، این برنامه را به صورت راهبردی دنبال می کنند.

امیر حاتمی خاطرنشان کرد: این توطئه ها با هوشمندی ملت های منطقه که می دانند ایران با تمام وجود خیرخواه آن ها است و در سایه اقتدار دفاعی ایران اتفاق نمی افتد و مثل بقیه توطئه ها به جایی نخواهند رسید.

امیر حاتمی:تحریم‌ها قدرتمندتر شدن ایران و روسیاهی دشمن را در پی خواهد داشت

به گزارش خبرنگار مهر، امیرسرتیپ امیر حاتمی در جمع مدیران لرستان با اشاره به اینکه امیدواریم در این فرصت کوتاه مجموعه کارهایی را پیگیری کنیم تا هم برای مجموعه همکارانم در سپاه، ارتش و ... مفید باشد و هم برای استان، اظهار داشت: مسئولیت اصلی نیروهای مسلح تامین امنیت برای مردم و کشور است.

وی با بیان اینکه در واقع امنیت بستر بقیه کارها و جزو الزامات مابقی کارها است، تصریح کرد: اگر این وظیفه درست انجام شود دیگر مجموعه ها می توانند سرمایه گذاری کنند، کار ها را توسعه دهند.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با تاکید بر اینکه نیروهای مسلح در اجرای این ماموریت خود موفق بوده اند، افزود: در سایه تلاش های مجموعه مدیران و مسئولین کشور و حمایت مردم امروز از امنیت خوبی برخوردار هستیم.

وزیر دفاع تاکید کرد؛ ضرورت تحقق شعار سال و سیاست های اقتصاد مقاومتی در کشور

امیر سرتیپ «امیر حاتمی» وزیر دفاع پیش از ظهر دوشنبه وارد فرودگاه خرم آباد شد و مراسم استقبال از وزیر دفاع با حضور استاندار لرستان، نمایندگان مردم خرم آباد، دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی، معاونین استاندار و ... برگزار شد.

وی با حضور در واحد زیتون‌کاری خرم‌آباد از مجموعه‌های متعلق به شرکت «مزارع نوین ایران سازمان اتکا وزارت دفاع» بازدید کرد و در جریان عملکرد و فعالیت‌های این مجموعه قرار گرفت.



وزیر دفاع با اشاره به الزامات تحقق شعار سال مبنی بر حمایت از کالای ایرانی و تحقق اقتصاد مقاومتی، فعالیت‌های توسعه محوری و همه‌جانبه واحدهای شرکت مزارع نوین ایران را در سراسر کشور از اولویت‌های سازمان اتکا و وزارت دفاع در حمایت از تولید ملی و کالای ایرانی دانست.

حجت الاسلام گواهی خبر داد؛ اجلاس بسیج اساتید حوزه‌های علمیه در مشهد برگزار می‌شود

رئیس سازمان بسیج اساتید، طلاب و روحانیون کشور گفت: اجلاس بسیج اساتید حوزه‌های علمیه ۴ استان از ۲۶ تا ۲۸ تیرماه به مدت ۳ روز در مشهد مقدس برگزار می‌شود.

سردار شریف: گشت‌های نیروی دریایی سپاه در خلیج فارس تغییر خاصی نکرده است

سردار رمضان شریف سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در گفتگو با شبکه تلویزیونی الکوثر، اظهار داشت: در طول سال های گذشته که عملیات گشت و بازرسی و کنترل شناورهای بیگانه در منطقه خلیج فارس در دستور کار نیروی دریایی سپاه بوده مکررا اتفاق افتاده که شناورهای ما با شناورهای عبوری از تنگه هرمز و خلیج فارس گفتگوهایی داشتند و بعضا تذکراتی برای عدم ورود به آب های سرزمینی ما دریافت کردند.

وی افزود: این رویارویی با شناورهای آمریکایی هم بارها و بارها اتفاق افتاده که آخرین مورد آن در واقع منجر به دستگیری تفنگداران آمریکایی شد و نهایتا با عذرخواهی آنها رها شدند.

سخنگوی سپاه ادامه داد: از آن به بعد ما شاهد رفتار قانونمندتری توسط آمریکایی ها درمنطقه خلیج فارس و تنگه هرمز بودیم بنابراین اگر این رویارویی کمتر شده به این علت است که آنها حساب کار دستشان آمده وگرنه در رفتار و گشت ها و کنترل های نیروی دریایی سپاه تغییر خاصی صورت نگرفته است.

پیش‌تر نیز حسام الدین آشنا مشاور رئیس جمهور و رئیس مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری در توییتر خود نوشته بود: «مدتی است ناوهای آمریکایی سر عقل آمده اند و برای ادب کردنشان نیاز چندانی به بازداشت تفنگداران دریایی یا هشدار قایق‌های تندرو نبوده است.»

به گزارش مهر، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هفته گذشته در پیامی توییتری با ارائه آماری از درگیری های نیروی دریایی ایالات متحده با شناورهای ایرانی در خلیج فارس نوشت: «مزاحمت‌های قایق‌های ایرانی برای ناوهای آمریکایی در سال ۲۰۱۸ به صفر رسیده است.»

پیش از این خبرگزاری مهر، در گزارشی تحت عنوان «دلیل تغییر رفتار آمریکا در خلیج فارس/ کرنش ترامپ در مقابل گزینه نظامی ایران» به بررسی علل کاهش درگیری های شناورهای ایرانی و ناوگان ایالات متحده در خلیج فارس پرداخته بود.

در رأس هیاتی عالیرتبه؛ رئیس ستادکل نیروهای مسلح وارد پاکستان شد

سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و جمعی از مقام‌های عالی‌رتبه نظامی جمهوری اسلامی ایران به دعوت ژنرال قمر جاوید باجوا فرمانده ارتش پاکستان وارد اسلام آباد شده و مورد استقبال سفیر جمهوری اسلامی ایران و مقامات نظامی این کشور قرار گرفتند.

قرار است در سفر سرلشکر باقری به پاکستان، توسعه همکاری‌ها و مناسبات دفاعی تهران و اسلام آباد، گسترش همکاری مشترک مرزی، مبارزه با تروریسم و بررسی تحولات منطقه‌ای و جهان اسلام به عنوان محورهای گفت‌وگوی دو طرف بررسی شود.

همچنین ارزیابی توافق‌های دفاعی ایران و پاکستان در سفر آبان‌ماه ۹۶ فرمانده ارتش پاکستان به تهران از دیگر محورهای گفت‌وگوی سرلشکر باقری با ژنرال قمر جاوید باجوا عنوان شده است.

رییس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران همچنین با «ممنون حسین» رییس جمهوری پاکستان و دیگر مقامات سیاسی و نظامی این کشور نیز دیدار و گفت‌وگو می‌کند.

کارشناسان سیاسی و نظامی با توجه به تحولات امنیتی منطقه و جهان اسلام، سفر هیات عالیرتبه ستاد کل نیروهای مسلح ایران به پاکستان را مهم و تاثیرگذار ارزیابی می‌کنند.

سرلشکر باقری پیش از این نیز در راستای گسترش دیپلماسی دفاعی جمهوری اسلامی ایران به ترکیه، سوریه و مسکو نیز سفر کرده بود.

سفر هیات نظامی ایران به پاکستان در این سطح، طی ۴۰ سال گذشته تاریخ روابط نظامی دو کشور بی‌سابقه بوده است.

وزارت اطلاعات خبر داد: ۲ گروهک تروریستی ضدانقلاب متلاشی شدند/ به هلاکت رسیدن ۲ تروریست

سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره کل اطلاعات آذربایجان غربی با اقدامات اطلاعاتی و تخصصی، دو تیم وارداتی ضدانقلاب مسلح را شناسایی و طی دو مرحله عملیات غافلگیرانه با همکاری رزمندگان قرارگاه حمزه سیدالشهدا منهدم کردند.

در این عملیات دو تن از عناصر ضدانقلاب به هلاکت رسیدند و چند نفر دیگر به همراه چندین قبضه سلاح، نارنجک جنگی و مهمات دستگیر شدند.

این تیم های تروریستی به سفارش و با حمایت ویژه برخی کشورها، برای اقدامات تروریستی و خرابکارانه وارد کشور شده بودند.

امیر خانزادی تاکید کرد؛ لزوم تدوین سناریویی دقیق برای مقابله با تهدیدات

امیر دریادار حسین خانزادی فرمانده نیروی دریایی ارتش در نهمین جشنواره مالک اشتر نداجا اظهار داشت: نیروی دریایی ارتش به واسطه رزم در سطح، زیرسطح، هوا و ساحل پیچیدگی زیادی دارد و اگر بخواهیم یک ماموریت کامل انجام دهیم، خواهیم فهمید که نیروی دریایی ارتش یک نیروی تجهیزات‌محور است.

وی با تاکید بر این که دنیای امروز در حال سبقت فناوری و اطلاعات در تمام زمینه‌هاست، خاطرنشان کرد: اگر ما می‌خواهیم از تکنولوژی و فناوری روز دنیا عقب نمانیم، دیگر سبک‌های قدیمی پاسخگو نیست و امروز طرح اشراف می‌تواند به منزله یک سناریوی دقیق و کامل در برابر هر نوع تهدید منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای موثر باشد تا بتوانیم به‌واسطه آن بدانیم در چه نقطه‌ای قرار داریم و چه اقداماتی را باید انجام دهیم تا از آمادگی رزمی و توانایی‌هایمان مطلع شویم و بتوانیم بهترین تصمیم را در سخت‌ترین شرایط بگیریم.

امیر خانزادی در پایان طرح اشراف را پیشانی نیروی دریایی دانست و تصریح کرد: همه مسئولین طرح اشراف در تمام مناطق نیروی دریایی باید از بهترین و باکفایت‌ترین کارکنان باشند؛ زیرا اگر علم کافی در این زمینه نداشته باشند، باعث می‌شود با ارائه آمار اشتباه تمام طرح و برنامه‌هایی که سلسله مراتب فرماندهی برای بالا بردن توان و آمادگی رزمی تصویب می‌کنند را دچار اشتباه کنند.

سرلشکر موسوی: گزارش اقدامات یک ساله ارتش آبان ماه تشریح خواهد شد

امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی در حاشیه نشست هم‌اندیشی با جمعی از درجه‌داران مرکز تربیت و آموزش پشتیبانی شهید فیض‌الله امانی نیروی زمینی ارتش با بیان این که پیش از این اولین گزارش خود را اواخر آذرماه سال گذشته در قالب اعلام برنامه‌ها به اطلاع همرزمان خود در ارتش رسانده است، افزود: برنامه های من برای ارتش، ۵ ساله و شامل بخش‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت است که طبعا برخی برنامه ها هنوز کامل نشده و در دست اجرا است و بر همین اساس گزارش پیشرفت ها که در واقع گزارش دوم اجرای برنامه‌های یک ساله است، اوایل آبان ماه سال جاری به آحاد کارکنان عزیز ارتش ارائه می‌شود.

سردار جلالی: زیرساخت‌های سایبری ما بومی نشود، شهرها را به هم می‌ریزند

سردار غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور در کنفرانس ملی چالش های هوشمندسازی که در مرکز همایش های رازی دانشکده علوم پزشکی ایران برگزار شد، اظهار داشت: پرداختن به پدیده هوشمند سازی یک ضرورت جدی است که همه عرصه‌ها باید به آن بپردازند. هوشمندسازی در همه حوزه‌های مختلف تاثیرات شگرفی ایجاد کرد و فرصت های با ارزشی برای بشریت به وجود آورده است. به عنوان مثال در یک خانه همه اجزاء آن هوشمند شده است.

وی افزود: هوشمند سازی شهری در همه ابعاد و همچنین حوزه سلامت از قابلیت هوشمند سازی بهره مند می شوند و از سوی دیگر ما با صنعت و زیر ساخت هوشمند روبرو هستیم و به نوعی اداره شهرها متکی به هوشمند سازی است. در حوزه های نظامی هم به همین شکل و برای اولین بار در جنگ افغانستان شاهد فرماندهی و کنترل جنگ از دور بودیم. این پیشرفت به حدی است که شاهد شکل گیری جنگ های رباتیک هستیم، پس نگاه به این مسئله ضروری است.

وی با اشاره به پیشرفت سریع فناوری اظهار داشت: ما باید در مجموعه های مختلف قابلیت کنترل فناوری را داشته باشیم تا با مشکل روبرو نشویم. اولین قابلیت هوشمند سازی قابلیت ارتباط اجزای یک مجموعه است. برنامه ریزی اجزا هم یکی دیگر از قابلیت ها و ویژگی های هوشمند سازی اشیاء است.

رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور قابلیت فرماندهی و فرمان پذیری را از جمله ویژگی های هوشمند سازی دانست و گفت: یکی از دانشمندان می گفت هر مجموعه ای که قابلیت کنترل از دور را داشته باشد دیگران نیز می توانند از آن استفاده کنند و هوش مصنوعی و پردازش داده هم بر قابلیت و کارکرد اشیا افزوده و موجب شکل گیری یک بیگ دیتاهای اطلاعاتی عظیم شده است.

وی ادامه داد: هوشمند سازی فرصت های بسیاری به وجود آورده و زندگی را آسان کرده است، تا حدی که می‌توان از کیلومترها دورتر فرمان هایی را به سیستم هوشمند داد و یا با برنامه ریزی به اشیا دستور داد؛ مثل هواپیماهای بدون سرنشین.

سردار جلالی درباره تهدیدات هوشمندسازی اشیاء تصریح کرد: هوشمند سازی در کنار فرصت و قابلیت‌ها، تهدیداتی هم دارد. از جمله نفوذ و کنترل دیگران و یا در حوزه های نظامی نفوذ و کنترل تجهیزات نظامی یک تهدید جدی است و این مهاجمین سایبری می توانند از همه اشیا هوشمند به عنوان ابزاری برای تهاجم استفاده کنند.

وی افزود: در حوزه بهداشت و درمان، سیستم ها همه اطلاعات را به کارخانه های تولیدکننده ارسال می کنند پس می تواند مورد استفاده دشمنان قرار گیرد، البته استفاده از این تجهیزات ضروری است اما باید آسیب ها و تهدیدات آنها را بشناسیم و یک نگاه بومی و ملی به زیرساخت های سایبری داشته باشیم. در صورت ملی بودن زیرساخت های سایبری می توان از همه تجهیزات استفاده کرد. اگر این کار را نکنیم آنها می توانند از راه دور شهرهای ما را به هم بریزند.

رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور اظهارداشت: باید مراکزی ایجاد شود تا خطرات و آسیب های هوشمندسازی در حوزه سلامت و همچنین شهر هوشمند را بررسی و کنترل آنها را برعهده بگیرد تا در شرایط تهدید بتواند شرایط را کنترل کند.

وی در پایان تاکید کرد: یک عرصه آزاد و رها در فضای مجازی و سایبری نمی تواند محیط امن را برای کشور ما در پی داشته باشد، البته مقررات لازم هم موجود نیست و مجلس محترم باید قوانین لازم را در این خصوص تنظیم و تصویب کند تا فضای سایبری از امنیت بیشتری برخوردار شود.

یک تیم تروریستی ضد انقلاب در استان کرمانشاه منهدم شد

روابط عمومی قرارگاه نجف اشرف نیروی زمینی سپاه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در پی نفوذ یک تیم تروریستی ضد انقلاب از منطقه مرزی نودشه در استان کرمانشاه برای انجام اقدامات خرابکارانه و ضد امنیتی، این تیم توسط رزمندگان دلاور قرارگاه نجف نیروی زمینی سپاه مورد شناسایی و تعقیب قرار گرفته و مقارن عصر امروز( ۲۳ تیرماه) طی یک درگیری به طور کامل منهدم شد.

این اطلاعیه می افزاید: در این درگیری سه تروریست به هلاکت رسیده و یک تروریست دیگر به شدت زخمی شد. در این درگیری همچنین یکی از نیرو های بسیجی بومی به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

در این اطلاعیه با تاکید بر اشراف اطلاعاتی و آمادگی همه جانبه رزمندگان نیروی زمینی سپاه و دیگر نیروهای امنیتی حاضر در منطقه برای مقابله با هرگونه عرض اندام گروهک های ضد انقلاب و معاند آمده است:

طی این عملیات موفق مقادیر قابل توجهی سلاح، مهمات و تجهیزات از تروریست‌ها کشف و ضبط شد.

محمدحسنی: برجام آزمایشی برای صداقت‌سنجی آمریکا بود/ آیا مشکلات حل شد؟

حجت‌الاسلام و المسلمین عباس محمدحسنی، رئیس سازمان عقیدتی سیاسی و نماینده ولی فقیه در ارتش در جمع فرماندهان و دانشجویان مرکز آموزش شهدای وظیفه ۰۱ نیروی زمینی ارتش، با اشاره به آیه شریفه‌ای از قرآن کریم که می فرماید «هرگز خدا برای سلطه کافران بر سرنوشت و مقدرات مسلمان‌ها راهی را مجاز نشمرده است»، گفت: طبق این آیه، سلطه‌پذیری از دشمن حرام و مقابله با سلطهِ سلطه‌گران، بر اهل ایمان واجب است. این آیه مبنای مبارزاتی است که امت اسلامی از ابتدای ظهور اسلام تاکنون داشته است. برابر این آیه هیچ مسلمانی حق رفتن زیر بار زورگویی دشمنان اسلام را نداشته، ندارد و تا ابد هم نخواهد داشت.

وی با تاکید بر اهمیت اجرای این آیه شریفه از سوی مسلمانان، افزود: مسلمان حق ندارد زیر بار سلطه غیر مسلمان‌ها برود. بر مسلمان واجب است برای دفع سلطه اجانب از همه ظرفیت‌ها، ولو به قیمت کشته شدن خودش، خانواده‌اش و یارانش استفاده کند. حضرت امام(ره) با همین مبنا مبارزات خود را با شاه آغاز کرد. امام راحل (ره) فرمود: «ایران یک کشور اسلامی است و نمی‌تواند سلطه آمریکا، اسرائیل و انگلیس را تحمل کند» و مبارزه را آغاز کرد. سختی‌ها و زندان‌های فراوانی تحمل شده تا مردم توانستند انقلاب را شکل بدهند.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش به توافقنامه میان ایران و ۵+۱ موسوم به برجام اشاره کرد و یادآور شد: ما اخیرا آزمایشی را پس دادیم. دو، سه سال از عمر سیاسی این مملکت صرف برجام شد. کسانی که دنبال انعقاد برجام بودند، قصدشان خیر بود. دولتمردانی که دنبال امضای برجام بودند، قصدشان خیر بود؛ اما آگاهان و اهل بصیرت، در راس همه آن‌ها رهبر حکیم و دوراندیش انقلاب اسلامی فرمود من به این‌ها ایمان ندارم ولی شما فکر می‌کنید با این‌ها کنار یک میز نشستن مشکلی را حل می‌کند، بروید آزمایش کنید.

وی برجام را آزمایشی برای صداقت سنجی و نرمش قهرمانانه در برابر آمریکا دانست و گفت: این آزمایش به گفته رهبر معظم انقلاب نرمش قهرمانانه بود. نتیجه این شد که در سال ۹۷ با مشکل کمبود برق روبرو هستیم. این مملکت اکنون ۸۱ میلیون نفر جمعیت دارد و بیشتر هم می‌شود. کار این مملکت با برقی که از راه آب تولید می‌شود، راه نمی‌افتد. حتما به انرژی پاک نیاز دارد. دارو و کشاورزی این کشور باید با فناوری روز یعنی علم هسته‌ای تامین شود. آن‌ها می دانند اگر علم هسته‌ای را داشته باشیم، این کمبودها نیست. اگر کمبود باشد، زمینه گلایه و نارضایتی مردم فراهم می‌شود.

حجت‌الاسلام محمدحسنی گفت: آن‌هایی که فکر می‌کنند اگر دستمان را در دست آمریکا بگذاریم همه مشکلات حل می‌شود، ببینند که آزمایش کردیم. آیا مشکل حل شد؟ اگر این چند سال، این کار را نکرده بودیم الان چند هزار مگاوات برق را از انرژی پاک تامین می‌کردیم. طبیعی است که مشکل آب، برق و کشاورزی ما در این حد نبود. عقل و شرع به انسان حکم می‌کند برای حفظ عزت خود، مقاومت کند. امروزه تمام هم و غم دشمن این است که از همه راه‌ها مردم را به این برساند که تنها راه‌حل مشکلات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در سازش است ولی قرآن می‌گوید در سازش چیزی جز ذلت و خواری وجود ندارد.

سردار جلالی: قدرت دفاعی ما تولید بازدارندگی نظامی کرد/ تلگرام ابزاری برای پیشبرد اهداف آمریکاست

سردار غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور در نشست مدیران کمیته پدافند غیر عامل دستگاه های اجرایی کشور، اظهارداشت: سال ۹۷ سال ویژه ای است؛ از یک طرف ما وارد چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی می شویم و از طرف دیگر شاهد تمرکزی از تهدیدات و البته فرصت ها پیش روی انقلاب هستیم و همانطور که رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند در یک پیچ مهم تاریخ انقلاب هستیم که باید به سلامت از آن عبور کرد.

وی ادامه داد: یکی دیگر از ویژگی های امسال این است که دشمن به صورت آشکار و به نوعی با چراغ روشن مقابل انقلاب اسلامی ایران ایستاده و تلاش می کند همه ظرفیت های موجود را علیه انقلاب به کار گیرد. پس ما باید با یک انسجام و اتحاد داخلی و به دور از اولویت های گروهی و جناحی رویکرد مقابله با این تهدید و تهدیدگر را داشته باشیم.

سردار جلالی رویکرد جدی سال جاری را انسجام ملی در برابر تهدیدات مختلف دانست و گفت: موضوع پدافند غیر عامل بنابر تعبیر رهبر معظم انقلاب اسلامی بی اثر سازی اثر تهدید بر کشور است و با توجه به آشکار بودن تهدیدات دشمن اهمیت پدافند غیر عامل چندین برابر سالهای گذشته است.

وی در ادامه به تهدیدات پیش روی کشور و اولویت های پدافند غیر عامل برای مقابله با این تهدید پرداخت و گفت: همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند محور اصلی تهدیدات جنگ اقتصادی است و دشمنان یک استراتژی جدیدی در این زمینه اتخاذ کرده اند که رهبر معظم انقلاب در چهارده خرداد به آن پرداختند و فرمودند که آمریکا از خروج از برجام یک برنامه خاصی را دنبال می کند و آن تمرکز حداکثری فشار خورد کننده بر کشور ماست که نام آن را مادون جنگ نهاده اند.

رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور اظهارداشت: آمریکا فکر می کند به دلیل مشکلات اقتصادی و البته نا هماهنگی های داخلی امکان اثر گذاری تحریم ها بر کشور بیشتر شده، البته یک پارچه عمل نکردن ما این فرصت را در اختیار دشمنان قرار داده و آنها فکر می کنند اقداماتشان نتیجه داده است پس برای گرفتن نتیجه، فشار را افزایش داده اند.

وی محور رویکرد آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران را تحریم و فشار اقتصادی دانست و افزود: اهداف اولیه آمریکا ایجاد دو قطبی فشار و تحریم از یک طرف و کاهش رویکرد های دفاعی ایران است تا ما را مجبور کند شروط دوازده گانه وزیر امور خارجه آمریکا را بپذیریم و اگر این نتیجه دهد اهداف دیگر را نیز دنبال خواهد کرد.

سردار جلالی با بیان این که آمریکایی ها اهداف و آرزو های خود را از طریق وزیر خارجه خودشان اعلام کردند پس مسیر کامل روشن و مشخص است، افزود: باید بدانیم تحریم و فشار بر کشور و ملت ایران افزایش پیدا می کند و از بستر شبکه های اجتماعی برای اثر گذاری فشار بر مردم استفاده می کنند. پس ما به نوعی با ترکیب تهدیدات روبرو هستیم، فشار اقتصادی به عنوان بستر طرح و تحریم، به عنوان عامل فشار که مولفه های اقتصادی کشور را درگیر می کند و از سوی دیگر چون آمریکایی ها چند سالی است که استراتژی جنگ بی قاعده را به جای جنگ کلاسیک انتخاب کرده اند، یعنی جنگی که در آن مردم، محور پتانسیل فشار دشمن علیه حکومت خودشان هستند.

وی ادامه داد: در استراتژی جدید آمریکا از مردم با استفاده از رسانه به عنوان ابزاری برای فشار علیه حکومت خودشان استفاده می کند که در حوادث ده بهمن ماه گذشته توانستند نتایجی به دست بیاورند. برای جدی بودن مسئله باید به موضوع فیلترینگ تلگرام در روسیه نگاه کرد، وقتی روسیه تلگرام را فیلتر کرد آمریکایی ها در مدت کوتاهی زیرساخت های ابر آمازون و گوگل را در اختیار تلگرام قرار دادند تا بتوانند در قبال حرکت روسیه بایستند البته گوگل و آمازون وقتی دیدند زیان مالی بسیاری می بینند کوتاه آمدند و روسیه توانست به ۷۰ درصد اهداف خود از فیلترینگ تلگرام برسد.

رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور تصریح کرد: این حوادث نشان داد تلگرام ابزاری کاملا جدی در دست آمریکا است و هرجا که نیاز باشد از آن حمایت می کند. همین تجربه در داخل کشور ما نشان می دهد از شبکه تلگرام به عنوان بستر هدایت و کنترل افکار عمومی جامعه و کنترل مردم محوری علیه اهداف انقلاب اسلامی استفاده می شود، پس باید برای مقابله با تهدیدات آن رویکردی جدی اتخاذ شود

سردار غیب‌پرور: دشمنان انقلاب در حوزه ارزی به دنبال بی‌ارزش کردن پول کشور هستند

سردار غلامحسین غیب پرور رئیس سازمان بسیج مستضعفین در دوره خط امام(ره) گفت: در حال حاضر شرایط انقلاب یک شرایط حساسی هست و سختی عبور از انقلاب در چهلمین سال به اوج خود رسیده است.

وی ادامه داد: در قضیه مشکل آب آبادان و خرمشهر، در حالی که برخی از کارشناسان نظر داشتند که این پروژه ۱۰ سال به طول می انجامد، انقلابیون گفتند که ۱۰ ماهه می توان این پروژه را به پایان رساند.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین افزود: اگر استقامت پیشه کنیم و به توانایی های خودمان شک نکنیم، قطعاً نصرت الهی با ماست و فتح نزدیک است و می‌توانیم تهدیدات دشمن را به فرصت تبدیل کنیم. پیروزی نمی آید مگر اینکه از دل تهدیدات و این تهدیدات امروزه در دو حوزه عملیات روانی و اقتصادی شدت گرفته است.

وی با خطاب دادن دانشجویان تأکید کرد: اگر بخواهم برای شما نام و واژه ای در نظر بگیرم، باید بگویم که شما ستارگان آسمان آتش به اختیار هستید که در اوج دشمنی ها باید استقامت کنید.

وی ادامه داد: شما قرار است که راه ها را باز کنید و مدیران آینده این کشور باشید و مدیران امروز باید بدانند که ما در وسط میدان جنگ هستیم ولی بر خلاف عملیات روانی دشمن که می گوید مردم با انقلاب فاصله گرفته اند، این گونه نیست و مردم هر روز بیشتر به این انقلاب پای‌بندتر می شوند و شما دانشجویان باید در شبکه های اجتماعی فعال تر شوید.

سردار غیب پرور در ادامه خاطر نشان کرد: تهدید دوم امروز ما، تهدید اقتصادی است که در سه حوزه تهدید نفتی، تهدید ارزی و تهدید خدمات کالایی وجود دارد.

وی در تشریح تهدید نفتی گفت: الحمدالله گام های خوبی در این حوزه برداشته شده است و وابستگی به نفت کاهش یافته است ولی متأسفانه هنوز بخشی از منابع کشور وابسته به نفت است ولی ما در حوزه نیروهای مسلح به پای مردم ایستاده‌ایم.

وی در ادامه در تشریح تهدید کالایی افزود: قاچاق، ضربه مهلکی بر اقتصاد ایران است که کلام رهبری نسخه شفا بخش آن محسوب می شود و دشمنان انقلاب اسلامی در حوزه ارزی به دنبال بی ارزش کردن پول کشور هستند و اگر قوه قضائیه با متخلفان این حوزه بیشتر برخورد کند، قطعا عمل بازدارندگی دارد.

سردار غیب پرور گفت: امروز چند جبهه مقاومت داریم و انقلاب اسلامی در یک جغرافیای محدود، توانسته رشد کند و دشمن به این نتیجه رسیده است که از نظر نظامی نمی تواند با ایران مقابله کند پس تصمیم گرفته است که ایران را از داخل تهی کند. و ما باید با زبان محکم با دشمن صحبت کنیم که این زبان خداوند است و نباید از دشمن ترسید.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین در پایان تصریح کرد: باید به مسئله خدمت رسانی توجه شود به گونه‌ای که هر ساختار مقاومت بسیج شهری یک گروه جهادی داشته باشد و باید با مردم ارتباط بگیرد و به مردم خدمت کند.

حاجی‌صادقی: مسئولان در جهت دفاع از انقلاب باشند، حمایت می‌کنیم/ جناح‌بندی سیاسی برای سپاه ممنوع است

حجت الاسلام حاج صادقی نماینده ولی فقیه در سپاه با بیان اینکه هرگاه مسئولان در جهت دفاع از انقلاب باشند، سپاه حمایت خواهد کرد، گفت: مواضع قاطع رئیس‌جمهور چون در راستای گفتمان رهبری بود با حمایت سپاه مواجه شد.

حجت الاسلام حاج صادقی تاکید کرد: درگیری استکبار با انقلاب اسلامی همواره وجود داشته اما آنچه اهمیت دارد این است که چه می خواهیم بکنیم. اگر در مسیر ولایت باشیم قطعا پیروز می‌شویم. سپاه در هرجا که مقام معظم رهبری بفرمایند و مسئولان بخواهند با تمام وجود حضور پیدا می کنند.

نماینده ولی فقیه در سپاه ادامه داد: دربرابر استکبار گرگ صفت باید با تمام توان ایستاد. سپاه از مواضع ضد استکبار حمایت می‌کند.

وی درباره تهدید به بستن تنگه هرمز گفت: سپاه در همه حوزه‌های زمینی، دریایی و هوایی آمادگی کامل را دارد که در موقع لزوم به دشمن پاسخ قاطع دهد. بستن تنگه هرمز تنها یکی از توانایی های انقلاب اسلامی است. سپاه با تمام توان از جمهوری اسلامی دفاع می کند.

حجت الاسلام حاج صادقی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص دخالت سپاه در مسائل سیاسی و ادعاهایی که در این خصوص مطرح می‌شود، گفت: سپاه بصیرت و درک سیاسی دارد چون اگر نداشته باشد دین ندارد، اما آنچه که نباید داشته باشد و از آن دوری کند جناح سیاسی است.

وی ادامه داد: بصیرت سیاسی شرط واجب بسیج و سپاه است. باید درک درستی از دشمن، توطئه های دشمنان و نقشه‌های آنها داشت زیرا بدون آنها نمی‌توان ثابت قدم بود. اما جناح بندی سیاسی و محدود شدن در یک جناح برای سپاه ممنوع است که امام خمینی(ره) و رهبری هم آن را ممنوع کرده‌اند.

نماینده ولی فقیه در سپاه تصریح کرد: دشمنی با سپاه و بسیج به دلیل بصیرت و حضور در جبهه انقلاب اسلامی و دفاع از آن است. در انقلاب اسلامی جناح های مختلفی وجود دارند که سپاه به هیچ کدام از آنها وابسته نیست.

وی تصریح کرد: سپاه و بسیج برای اینکه ماموریت سنگرنشینی انقلاب را انجام دهند نیاز به دو شرط استقامت فکری و عملی دارند.

رئیس ستادکل نیروهای مسلح به پاکستان سفر می‌کند

سرلشکر پاسدار محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و جمعی از مقام های عالی رتبه نظامی جمهوری اسلامی ایران، به دعوت ژنرال «قمرجاوید باجواه» فرمانده ارتش پاکستان به زودی به اسلام آباد سفر می کند.

توسعه همکاری ها و مناسبات دفاعی تهران و اسلام اباد، همکاری های مشترک مرزی، مبارزه با تروریسم و تحولات منطقه ای و جهان اسلام از محورهای گفتگوی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با مقام های پاکستانی است.

نخستین آزمایشگاه تخصصی پاتوبیولوژی ارتش در غرب کشور افتتاح شد

آزمایشگاه تخصصی پاتوبیولوژی ارتش در غرب کشور با حضور جمعی از فرماندهان نظامی در بیمارستان ۵۲۰ ارتش کرمانشاه افتتاح شد.